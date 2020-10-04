Эдинсон Кавани завершил свой переход в «Манчестер Юнайтед»!!!

По данным Фабрицио Романо, «Манчестер Юнайтед» закрыл сделку по Эдинсону Кавани. Контракт заключен до 2022 года. Зарплата уругвайца в «МЮ» составит около 10 млн фунтов стерлингов. Также команда предложила достаточно большой гонорар агенту игрока.
Ранее игрока отправляли то в «Бенфику», то в мадридский «Атлетико». Ходи слухи, что сам игрок ждал предложения от мадридского «Реала».
Уругваец провел в «ПСЖ» 301 матч. За этот период нападающий отличился 200 забитыми мячами, что является лучшим результатом в истории французского клуба.
В прошедшем сезоне за парижский клуб Кавани провел 18 игр, в которых отличился 5 забитыми мячами.
По нашему мнению, «Манчестер Юнайтед» оформил очень хорошую сделку. Кавани — лидер в атаке с большим опытом. Без всяких сомнений, он поможет «МЮ». Тем более, «Юнайтед» будет играть в Лиге Чемпионов, где опыт играет важнейшую роль. Удачи Кавани, Удачи «МЮ»!!!