«Реал Мадрид» обыграл «Леванте». Как это было!

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сегодня, 21:19

4 октября «Леванте» на стадионе «Керамика» (Вильярреал) встретился с мадридским «Реалом». Далее мы расскажем о ходе поединка.

«Сливочные» очень интенсивно начали игру. Высокие скорости и постоянное давление на соперника. Высокий прессинг игроков мадрида, часто заставлял игроков «Леванте» ошибаться. В общем, первый тайм прошел под диктовку «сливочных».

Счет матча был открыт на 16 минуте. После подачи углового, Винисиус удачно оказался на месте отскока и точным ударом попал в правый угол ворот.

Этот гол стал для бразильцы 2 в сезоне. Дальше мадридцы создали еще пару моментов, но мяч не летел в ворота.

В начале второго тайма, в период с 45 по 55 минуты, «Реал» сильно прибавил в темпе. Отлично смотрелись Лука Модрич, Феде Вальверде и Марко Асенсио. Хорват взял на себе роль дирижёра и управлял атаками «Мадрида». За этот промежуток времени, «сливочные» могли отличиться как минимум трижды, но очень сильно подвела реализация. Опасный удар нанес Карим Бензема и попал в штангу, еще 2 момента были у Вини, но бразилец с ними не справился.

А вот дальше в игру вступает «Леванте». «Лягушки» создавали моменты у ворот «Реала» один за другим. Но к счастью для поклонников «королевского» клуба, Тибо Куртуа парировал все удары, которые летели по его воротам.

На последней добавленной минуте, гости подловили «лягушек» на контратаке. Родриго вывел Бензема на рандеву с вратарем и на этот раз француз не подвел. 2:0.

Выводы.

Полузащита «Реала» в полном порядке. Тройка Вальверде-Каземиро-Модрич провела великолепную игру. На троих они сделали 5 ключевых передач, 10 отборов, 10 перехват и выдали колоссальный обьем работы. Именно от этих игроков и зависит игра «Мадрида» сегодня!

У «Мадрида» серьезные проблемы в атаке. Это чувствовалось и в прошедшем сезоне. 7 из последних 10 побед «Реала» были с разницей в 1 мяч. Команда очень мало забивает с игры. Атакующая линия «королевского» клуба явно нуждается в усилении. Но Зидан новых приобретений не хочет. Возможно, этого набора игроков хватит для успешной игры внутри Испании, но в Лиге Чемпионов, против топовых команд, у «сливочных» будут большие проблемы.

Начо — не уровен «Реала». Совсем недавно, Дани Карвахаль получил травму колена и в 2020 году больше не сыграет. Из строя выбил и сменщик испанца, Одриосола. Так что в ближайших матчах на позиции правого латераля мы увидим Начо. В основном через его зону проходили атаки «Леванте». В одном из моментов, Начо проиграл борьбу на втором этаже, и «лягушки» чуть было не забили. В атаке 30 летний испанец ничем не отметился.

Поздравляем болельщиков «Реала» с победой и желаем им дальнейших успехов. Спасибо за посещение моего блога. Играйте в футбол, смотрите футбол!!!