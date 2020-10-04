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«Реал Мадрид» обыграл «Леванте». Как это было!

сегодня, 21:19

4 октября «Леванте» на стадионе «Керамика» (Вильярреал) встретился с мадридским «Реалом». Далее мы расскажем о ходе поединка.

«Сливочные» очень интенсивно начали игру. Высокие скорости и постоянное давление на соперника. Высокий прессинг игроков мадрида, часто заставлял игроков «Леванте» ошибаться. В общем, первый тайм прошел под диктовку «сливочных».

Счет матча был открыт на 16 минуте. После подачи углового, Винисиус удачно оказался на месте отскока и точным ударом попал в правый угол ворот.«Реал Мадрид» обыграл «Леванте». Как это было!

Этот гол стал для бразильцы 2 в сезоне. Дальше мадридцы создали еще пару моментов, но мяч не летел в ворота.

В начале второго тайма, в период с 45 по 55 минуты, «Реал» сильно прибавил в темпе. Отлично смотрелись Лука Модрич, Феде Вальверде и Марко Асенсио. Хорват взял на себе роль дирижёра и управлял атаками «Мадрида». За этот промежуток времени, «сливочные» могли отличиться как минимум трижды, но очень сильно подвела реализация. Опасный удар нанес Карим Бензема и попал в штангу, еще 2 момента были у Вини, но бразилец с ними не справился.

А вот дальше в игру вступает «Леванте». «Лягушки» создавали моменты у ворот «Реала» один за другим. Но к счастью для поклонников «королевского» клуба, Тибо Куртуа парировал все удары, которые летели по его воротам. «Реал Мадрид» обыграл «Леванте». Как это было!

На последней добавленной минуте, гости подловили «лягушек» на контратаке. Родриго вывел Бензема на рандеву с вратарем и на этот раз француз не подвел. 2:0.«Реал Мадрид» обыграл «Леванте». Как это было!

Выводы.

Полузащита «Реала» в полном порядке. Тройка Вальверде-Каземиро-Модрич провела великолепную игру. На троих они сделали 5 ключевых передач, 10 отборов, 10 перехват и выдали колоссальный обьем работы. Именно от этих игроков и зависит игра «Мадрида» сегодня! «Реал Мадрид» обыграл «Леванте». Как это было!

У «Мадрида» серьезные проблемы в атаке. Это чувствовалось и в прошедшем сезоне. 7 из последних 10 побед «Реала» были с разницей в 1 мяч. Команда очень мало забивает с игры. Атакующая линия «королевского» клуба явно нуждается в усилении. Но Зидан новых приобретений не хочет. Возможно, этого набора игроков хватит для успешной игры внутри Испании, но в Лиге Чемпионов, против топовых команд, у «сливочных» будут большие проблемы.

Начо — не уровен «Реала». Совсем недавно, Дани Карвахаль получил травму колена и в 2020 году больше не сыграет. Из строя выбил и сменщик испанца, Одриосола. Так что в ближайших матчах на позиции правого латераля мы увидим Начо. В основном через его зону проходили атаки «Леванте». В одном из моментов, Начо проиграл борьбу на втором этаже, и «лягушки» чуть было не забили. В атаке 30 летний испанец ничем не отметился.

Поздравляем болельщиков «Реала» с победой и желаем им дальнейших успехов. Спасибо за посещение моего блога. Играйте в футбол, смотрите футбол!!!

thetyoma17
АВТОР
thetyoma17
Футбольный Уикенд
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Источник: Soccer.Ru
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sv_1969
sv_1969
сегодня в 21:30
С натугой!Сезон начало)
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