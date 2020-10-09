Хорватия – Швеция: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 07:46

Представляем прогноз и обзор ставок от БК Pinnacle на матч Лиги Наций УЕФА Хорватия – Швеция, который состоится 11 октября 2020 года.

Хорватия

Новый сезон Лиги Наций УЕФА «Шашечные» начали с провала. Подопечные Златко Далича без шансов уступили Португалии (1:4) и Франции (2:4), пропустив за два матча восемь голов.

Накануне предстоящего поединка хорваты обыграли в контрольном матче Швейцарию (2:1). Голами отметились Брекало и Пашалич. В трех последних домашних поединках хорваты обыграли Грузию (2:1), Словакию (3:1) и Венгрию (3:0).

Швеция

Швеция обходит Хорватию в турнирной таблице третей группы только по дополнительным показателям. Команда Янне Андерсона тоже уступили Франции и Португалии, но с более скромными счетами – 0:1 и 0:2.

Перед грядущей встречей шведы отправились в Россию, где добились гостевой победы над соперником в контрольной встрече. Перед этим команда в гостях обыграла Румынию (2:0), Мальту (4:0) и Фарерские острова (4:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Хорватия – 1.884

Ничья – 3.700

Победит Швеция – 4.500

Статистика

Соперники четыре раза сыграли между собой – у Хорватии три победы.

В 5 последних домашних матчах хорватов прошла ставка на ТБ (2,5).

(2,5). Швеция забивала не менее двух голов в 4 предыдущих гостевых поединках.

Прогноз на матч

Хорватия и Швеция между собой определят, кто из них покинет элитный дивизион Лиги Наций. Составить конкуренцию Франции и Португалии эти команды уже вряд ли смогут.