Хорватия – Швеция: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем прогноз и обзор ставок от БК Pinnacle на матч Лиги Наций УЕФА Хорватия – Швеция, который состоится 11 октября 2020 года.
Хорватия
Новый сезон Лиги Наций УЕФА «Шашечные» начали с провала. Подопечные Златко Далича без шансов уступили Португалии (1:4) и Франции (2:4), пропустив за два матча восемь голов.
Накануне предстоящего поединка хорваты обыграли в контрольном матче Швейцарию (2:1). Голами отметились Брекало и Пашалич. В трех последних домашних поединках хорваты обыграли Грузию (2:1), Словакию (3:1) и Венгрию (3:0).
Швеция
Швеция обходит Хорватию в турнирной таблице третей группы только по дополнительным показателям. Команда Янне Андерсона тоже уступили Франции и Португалии, но с более скромными счетами – 0:1 и 0:2.
Перед грядущей встречей шведы отправились в Россию, где добились гостевой победы над соперником в контрольной встрече. Перед этим команда в гостях обыграла Румынию (2:0), Мальту (4:0) и Фарерские острова (4:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Хорватия – 1.884
- Ничья – 3.700
- Победит Швеция – 4.500
Статистика
- Соперники четыре раза сыграли между собой – у Хорватии три победы.
- В 5 последних домашних матчах хорватов прошла ставка на ТБ(2,5).
- Швеция забивала не менее двух голов в 4 предыдущих гостевых поединках.
Прогноз на матч
Хорватия и Швеция между собой определят, кто из них покинет элитный дивизион Лиги Наций. Составить конкуренцию Франции и Португалии эти команды уже вряд ли смогут.
Таким образом, результаты очных противостояний выйдут на первый план. Учитывая наличие проблем в обороне у обеих сборных, а также важность набора очков, предлагаем взять ставку ТБ(2) с коэффициентом 1.606 в БК Pinnacle.