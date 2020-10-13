Италия – Нидерланды: прогноз и ставки БК Pinnacle

Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч Лиги Наций УЕФА Италия – Нидерланды, который состоится 14 октября 2020 года.
Италия
После трех сыгранных туров в первой группе сборная Италии набрала пять очков и занимает первую строчку. Подопечные Роберто Манчини отметились победой над Нидерландами в гостях (1:0), а также разделили очки с командами Боснии и Герцеговины (1:1) и Польши (0:0).
Отметим, что последний раз Италия проигрывала еще в 2018 году, когда уступила в гостях Португалии (0:1). С тех пор команда выдала серию без поражений, которая уже насчитывается 18 матчей.
Нидерланды
Голландская сборная базируется на второй позиции в квартете, имея четыре очка на счету. Столько же баллов себе в актив занесла Польша.
Помимо вышеупомянутого поражения от итальянцев (0:1), «Оранжевые» обыграли дома Польшу (1:0), а в последнем туре сыграли вничью с боснийцами (0:0). К вышесказанному добавим, что в пяти предыдущих выездных матчах голландцы не уступали своим соперникам – две ничьи и три победы.
Котировки БК Pinnacle
- Победит Италия – 2.000
- Ничья – 3.580
- Победят Нидерланды – 4.120
Статистика
- Италия не проигрывала в шести последних очных встречах против Голландии – три победы и три ничьи.
- Нидерланды выиграли только три из десяти предыдущих гостевых матча во всех турнирах.
- Италия не пропускала больше одного гола в десяти последних домашних поединках.
Прогноз на матч
Итальянцы показали отличную игру против Польши, но так и не сумели реализовать свое преимущество. В целом команда Роберто Манчини смотрится намного предпочтительней своего соперника на данный момент.
У сборной Нидерландов произошла смена главного тренера, и Франк Де Бур только осваивается в команде. Учитывая вышесказанное, предлагаем взять ставку на Ф1(0) с коэффициентом 1.567 в БК Pinnacle.