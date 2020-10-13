Италия – Нидерланды: прогноз и ставки БК Pinnacle

1602573167

13 октября 2020, 10:12

Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч Лиги Наций УЕФА Италия – Нидерланды, который состоится 14 октября 2020 года.

Италия

После трех сыгранных туров в первой группе сборная Италии набрала пять очков и занимает первую строчку. Подопечные Роберто Манчини отметились победой над Нидерландами в гостях (1:0), а также разделили очки с командами Боснии и Герцеговины (1:1) и Польши (0:0).

Отметим, что последний раз Италия проигрывала еще в 2018 году, когда уступила в гостях Португалии (0:1). С тех пор команда выдала серию без поражений, которая уже насчитывается 18 матчей.

Нидерланды

Голландская сборная базируется на второй позиции в квартете, имея четыре очка на счету. Столько же баллов себе в актив занесла Польша.

Помимо вышеупомянутого поражения от итальянцев (0:1), «Оранжевые» обыграли дома Польшу (1:0), а в последнем туре сыграли вничью с боснийцами (0:0). К вышесказанному добавим, что в пяти предыдущих выездных матчах голландцы не уступали своим соперникам – две ничьи и три победы.

Котировки БК Pinnacle

Победит Италия – 2.000

Ничья – 3.580

Победят Нидерланды – 4.120

Статистика

Италия не проигрывала в шести последних очных встречах против Голландии – три победы и три ничьи.

Нидерланды выиграли только три из десяти предыдущих гостевых матча во всех турнирах.

Италия не пропускала больше одного гола в десяти последних домашних поединках.

Прогноз на матч

Итальянцы показали отличную игру против Польши, но так и не сумели реализовать свое преимущество. В целом команда Роберто Манчини смотрится намного предпочтительней своего соперника на данный момент.

У сборной Нидерландов произошла смена главного тренера, и Франк Де Бур только осваивается в команде. Учитывая вышесказанное, предлагаем взять ставку на Ф1(0) с коэффициентом 1.567 в БК Pinnacle.