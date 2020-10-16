Беги, Моисей! Конте подготовил для Тедеско и «Спартака» правого латераля

1602839098

вчера, 12:04

«Соккер.ру» — о долгожданном трансфере «Спартака».

Иди, Моисей,

Вниз к земле Египетской.

И скажи старому фараону:

«Отпусти Мой народ!»

Моисей, который поведет спартаковцев

Шамиль Газизов и его люди долго и нудно искали футболиста на правый фланг «Спартака», пока проблемную позицию прикрывал безотказный универсал Роман Зобнин. И вот, свершилось: вечером четверга «Спартак» сначала простенько, но со вкусом анонсировал переход Виктора Мозеса отрывком из культовой песни Луи Армстронга Go Down Moses («Иди, Моисей»), а вскоре и объявил о деталях сделки: нигериец переходит в «Спартак» на правах аренды до конца сезона, московский клуб сохраняет за собой приоритетное право выкупа контракта Мозеса.

Великий Луи Армстронг пел о библейском Моисее (в английской традиции — Moses), великом пророке иудаизма и организаторе Исхода (освобождения) евреев из Древнего Египта. Для «Спартака» и давшего ему имя гладиатора тема свободы и оков тоже всегда актуальна, а игрока на правый фланг ждали, как запоздалого пророка. Моисей, он же Мозес освободит от кандалов неродной позиции Романа Зобнина, а с учетом опыта и игрового стиля Виктор должен стать одним из тех, кто поведет «Спартак» в атаку.

Детство

В некотором смысле Мозеса можно считать долгожданной заменой Андрею Ещенко, ведь игрока на эту позицию начали искать еще в 2017-м при Массимо Каррере. Итальянец тогда раскатывал губу на Марио Фернандеса и Тома Менье, а получил Марко Петковича, который недолго продержался в «Спартаке», а вот Ещенко до сих пор в команде и в свои 36 лет регулярно выходит на замены. По крайней мере, выходил до прихода Мозеса.

Понятно, что Андрей не конкурент Виктору, но сейчас это претенденты на одну позицию в схеме Тедеско, тем удивительнее совпадение судеб: в детстве оба пережили утрату самых близких людей — родителей. Андрей стал круглым сиротой в 9 лет, а Виктор — в 11, причем сам избежал смерти лишь благодаря случаю и… футболу.

Родители Мозеса были христианскими миссионерами, которые переехали из южного штата Лагос на север страны, в Кадуну (конфессионально Нигерия делится на христианский юг и мусульманский север), чтобы нести слово Божье всем страждущим и отстаивать интересы христианского сообщества.

Пастор Остин и миссис Жозефина воспитывали сына Виктора в строгих католических традициях, он с детства впитал идеи любви к ближним и помощи нуждающимся, однако вскоре вера мальчика подверглась суровому испытанию. В начале 2000 года власти штата Кадуна спровоцировали межрелигиозные столкновения объявлением о введении законов шариата.

Вооруженные люди вышли на улицы и стали убивать друг друга. Семья Мозесов была убита радикальной мусульманской молодежью. Посчитали, что без пастора и его супруги протестующие христиане лишатся своей веры, а жестокая расправа над семьей Мозесов послужит назидательным примером для остальных.

Виктор наверняка разделил бы участь родителей, но в тот ужасный день он уехал со своей командой в соседний город на детский турнир. Жизнь Мозесу спас футбол, а потом подключились друзья родителей и дядя, которые вывезли осиротевшего мальчика в Англию, где Виктора вскоре усыновили.

Юность

Единственным, что радовало Мозеса в первые годы после трагедии, был футбол. Виктор проводил с мячом все свободное время и на юношеском уровне был суперзвездой. Он быстро попал в «Кристал Пэлас», в составе которого забил больше 50 голов за один сезон в чемпионате Англии для 14-летних.

В 16 лет Виктор уже дебютировал за главную команду «Кристал Пэлас», а параллельно с этим стал вызываться в юношеские сборные Англии: играл за U16, U17, U19 и дебютировал в составе молодежной команды «Трех Львов» U21, однако в итоге в память о родителях выбрал историческую родину и решил защищать цвета Нигерии. В составе «Суперорлов» Мозес забил 12 голов в 38 матчах.

Зрелость

На клубном уровне у новичка «Спартака» 391 матч, 51 гол и 49 результативных передач. Могло быть и больше, но Виктор не всегда был основным игроком в своих командах. Большая часть карьеры Мозеса прошла в АПЛ . Исключения составляют первые три года, когда он играл за «Кристал Пэлас» в Чемпионшипе, а также командировки из «Челси» в Турцию («Фенербахче») и Италию («Интер»). Теперь попробует себя еще и в России.

Из восьми лет в «Челси», четыре с половиной Виктор провел в разъездах, но он всегда приносил пользу, когда был здоров и чувствовал доверие со стороны тренера. У Антонио Конте и вовсе стал любимчиком: был основным в чемпионском сезоне «Челси» 2016/17, а с начала этого года играл за «Интер»: принял участие в 20 матчах (только в 7 матчах вышел в стартовом составе, в основном выходил на замену) и сделал 5 результативных передач.

Учитывая, что Тедеско в «Спартаке» использует ту же схему, которую из команды в команду носит за собой Конте, Доменико получает в свое распоряжение адаптированного к тактическому рисунку и конкретной позиции футболиста. Виктор похож на профессионала и парня, который по-прежнему голоден до футбола, а его уровень подчеркивается свежими матчами в футболке «Интера» — в финале Лиги Европы тоже выходил на поле. Если не вмешаются травмы (у Виктора есть проблемы с мышцами), поможет «Спартаку» бороться за высокие места в РПЛ .