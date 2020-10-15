ГлавнаяНовости

Бывший защитник «Локомотива» Пейчинович перешел в «Факел»

15 октября 2020, 13:48

Бывший защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович подписал контракт с «Факелом». 32-летний футболист прокомментировал событие:

Очень хотел вернуться в Россию, где уже играл ранее – четыре сезона провел в московском «Локомотиве». Когда поступило предложение от «Факела», с радостью принял его.

Благодарен руководству клуба за предоставленную возможность выступать за воронежскую команду. Сделаю все, чтобы «Факел» прогрессировал и двигался вверх по турнирной таблице.

В РПЛ за «Локо» Неманья провел 85 матчей, в которых забил 3 мяча. Последним его клубом был сербский «Вождовац».

Все новости
ОфициальноТольяттинский «Акрон» усилился аргентинским защитником
Сегодня, 04:51 Комментарии8
Официально«СКА-Хабаровск» сообщил о подписании японского полузащитника
Сегодня, 02:30 Комментарии3
Официально«Урал» объявил о возвращении Погребняка
Вчера, 20:40 ФотоКомментарии23
ОфициальноМогилевец перешёл из «Рубина» в «Химки»
Вчера, 15:10 ФотоКомментарии6
Беги, Моисей! Конте подготовил для Тедеско и «Спартака» правого латераля
Вчера, 12:04Александр Чистяков в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии14
Официально«Ростов» подписал Гиговича и Алмквиста
15 октября Комментарии17
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 01:00
На подработку что ли пошёл?
drug01
drug01
15 октября в 14:15
Пошёл спасать команду... Удачи
Q-J-G
Q-J-G
15 октября в 13:49
Удачи ему в Факеле!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100