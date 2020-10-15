Бывший защитник «Локомотива» Пейчинович перешел в «Факел»

Бывший защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович подписал контракт с «Факелом». 32-летний футболист прокомментировал событие:
Очень хотел вернуться в Россию, где уже играл ранее – четыре сезона провел в московском «Локомотиве». Когда поступило предложение от «Факела», с радостью принял его.
Благодарен руководству клуба за предоставленную возможность выступать за воронежскую команду. Сделаю все, чтобы «Факел» прогрессировал и двигался вверх по турнирной таблице.
В РПЛ за «Локо» Неманья провел 85 матчей, в которых забил 3 мяча. Последним его клубом был сербский «Вождовац».