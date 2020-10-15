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«Краснодар» объявил о переходе Ионова

15 октября 2020, 20:27

Полузащитник «Ростова» Алексей Ионов, как и ожидалось, перебрался в «Краснодар».

Хавбек подписал с «быками» контракт до конца мая 2023 года. В текущем сезоне на счету футболиста 9 матчей в РПЛ, 1 гол и 2 голевые передачи.

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15 октября Комментарии17
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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 10:20
Да уж! К стаду быков неуклюжую корову пригнали.
radist_21
radist_21 ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 08:08
Нужно учитывать,что Шапи переболел короной.Многие знакомые говорят,что переболели месяц назад,адо сих пор даже быстро ходить тяжело,не то что бегать.
Pashok00786
Pashok00786 ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 08:05
ЛЧ он не пощупает заявка на ЛЧ закрыта уже.... он брался для ротации...он для РПЛ и тут он еще сгодится вполне...я вот только не понимаю взяли правого вингера...почему бы не взять и левого Зиньковского перспективный малый...всего 2.5 ляма а продать потом минимум за 7 можно будет...
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 00:54
Вот именно. Согласен с тобой!
oFANATo
oFANATo
вчера в 00:21, ред.
Для Ионова в Краснодар это шаг вперёд, пощупает что такое ЛЧ и с грандами играть.
А вот для Краснодара сомнительное усиление для ЛЧ.
Анд-м
Анд-м
15 октября в 23:44
Странный трансфер . Ионов не чем не усилит Краснодар
Ген Геныч
Ген Геныч
15 октября в 22:54
На фига он нужен Краснодару?!!!!!!!!!!!Только бегать умеет и всё,порет всё что можно и нельзя!!!!!!!!!!!!!!!!
Robinson
Robinson
15 октября в 22:38
На ....уя????
makkie
makkie
15 октября в 22:33
Даа, Краснодар скоро обгонит Зенит по комнат количеству пенсионеров в команде.
pomor45
pomor45 ответ -Хостинский- (раскрыть)
15 октября в 22:24
С хорошим ударом??? Бегает он быстро, упершись глазом в землю и не видя вокруг себя ничего, пока в соперника не упрётся, и тут же теряет мяч... только и всего. Зачем он в сборной одному Черчесову ведомо.
Сп62
Сп62 ответ Vredinka_online (раскрыть)
15 октября в 22:09
Будет передавать свой богатый опыт молодому Шапи.
Pashok00786
Pashok00786
15 октября в 22:00
Будем посомотреть...за прошлый сезон у него показатели лучше чем у Вандерсона...а учитывая что глубины состава нет...то это намного лучше чем ничего))
Правдин Семён
Правдин Семён
15 октября в 21:58
Валера нашел подход к Ионову. А в Краснодаре может и не сложиться. Особенно если опять бухать начнет. Кентов в городе у него достаточно.
-Хостинский-
-Хостинский-
15 октября в 21:52
Видать Шапи сольют летом , а Ионов будет заменять Вандерсона . Пусть будет , хуже не сделает , хоть и возрастной но игрок сборной России , с хорошим ударом .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 октября в 21:46
Игрок сборной ,пусть бегает. Жаль ,в ЛЧ не заявить...
Footbolista
Footbolista ответ particular (раскрыть)
15 октября в 21:44
Будет заряжать команду ионами серебра...
протон1
протон1
15 октября в 21:39
а шапи тогда там им зачем7 не губите его
Vredinka_online
Vredinka_online
15 октября в 21:24
Куда зачем?(((
Zenit_84
Zenit_84
15 октября в 21:20
Удачи в Краснодаре
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
15 октября в 21:13
а как же воспитанники ?
ZaZizu
ZaZizu
15 октября в 21:02
Радующий глаз российский нападающий!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 октября в 21:00
Норм игрок,только заносчив и высокомерен!
particular
particular
15 октября в 20:58
Ионов, видимо, будет олицетворять собой новый вектор развития Краснодара..:)
За адекватность
За адекватность
15 октября в 20:55
Легионеров комплект, а из паспортистов для усиления видимо никого другого не нашли. Ну а зачем брать возрастного правого вингера, когда на эту позицию с лавки может выйти Шапи одному Мусаеву наверное известно. Это больше не на усиление перед ЛЧ похоже, а на какую-то агонию, покупка ради покупки. Вполне возможно и не прав. Полностью субъективное личное мнение.
ATG
ATG
15 октября в 20:47
Вот это усиления к ЛЧ я понимаю! Так а сколько за него отдали ? Даже не написали
астап бендер
астап бендер
15 октября в 20:45
Похоже Арутюнянс и Карпин просто делают бабло и пилят.Результат и успехи команды их уже не интересует.
kolpino08
kolpino08
15 октября в 20:43
сомнительное усиление.
beefs
beefs
15 октября в 20:37
что то непонятное происходит в краснодаре...
НАВСЕГДА
НАВСЕГДА
15 октября в 20:35
Алкаша подписали.
ermak6848
ermak6848
15 октября в 20:35
Успехов в новом клубе Алексей Ионов!!!
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