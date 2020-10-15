«Краснодар» объявил о переходе Ионова

Полузащитник «Ростова» Алексей Ионов, как и ожидалось, перебрался в «Краснодар».
Хавбек подписал с «быками» контракт до конца мая 2023 года. В текущем сезоне на счету футболиста 9 матчей в РПЛ, 1 гол и 2 голевые передачи.
⚡️⚡️ Алексей Ионов — игрок «Краснодара»!— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) October 15, 2020
Футбольные клубы «Краснодар» и «Ростов» оформили трансфер Алексея Ионова. Атакующий полузащитник подписал с «быками» контракт до конца мая 2023 года. https://t.co/sN4bPkjI6K pic.twitter.com/dpipxkTNfx