«Краснодар» объявил о переходе Ионова

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15 октября 2020, 20:27

Полузащитник «Ростова» , как и ожидалось, перебрался в «Краснодар».

Хавбек подписал с «быками» контракт до конца мая 2023 года. В текущем сезоне на счету футболиста 9 матчей в РПЛ , 1 гол и 2 голевые передачи.