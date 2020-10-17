«Тоттенхэм» — «Вест Хэм»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч пятого тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Вест Хэм», который пройдет 18 октября 2020 года.
«Тоттенхэм»
У «Шпор» семь очков и шестая позиция в турнирной таблице после четырех сыгранных туров в чемпионате Англии. Команда Жозе Моуриньо проиграла только в стартовом туре, когда минимально уступила дома «Эвертону».
Перед уходом на перерыв «Тоттенхэм» уничтожил в гостях «Манчестер Юнайтед» со счетом 6:1. Также команда из Лондона сыграла вничью с «Ньюкаслом» (1:1) и разгромила в гостях «Саутгемптон» (5:2).
«Вест Хэм»
«Молотобойцы» неудачно начали сезон в АПЛ, но затем быстро реабилитировались. В двух стартовых турах команда из Лондона проиграла «Ньюкаслу» (2:0) и «Арсеналу» (2:1), показав посредственную игру в атаке.
Затем подопечные Дэвида Мойеса разгромили дома «Вулверхэмптон», отправив в ворота соперника четыре безответных гола (4:0). В предыдущем туре «Вест Хэм» нанес сенсационное поражение «Лестеру» в гостях (3:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Тоттенхэм» — 1.632
- Ничья – 4.190
- Победит «Вест Хэм» — 5.370
Интересные факты
- Команды обменивались забитыми голами в трех из пяти последних очных встречах.
- «Тоттенхэм» проиграл только один из пяти последних домашних матча.
- «Вест Хэм» выиграл три из пяти прошлых матчей во всех турнирах.
Прогноз
В прошлых тура две лондонский команды сыграли выше всяких похвал. «Тоттенхэм» и «Вест Хэм» добились разгромных побед над фаворитами, показав отличную реализацию голевых моментов.
Предлагаем взять ставку на ТБ(2,5) с коэффициентом 1.741 в букмекерской конторе Pinnacle.