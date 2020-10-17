«Тоттенхэм» — «Вест Хэм»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 11:12

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч пятого тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Вест Хэм», который пройдет 18 октября 2020 года.

«Тоттенхэм»

У «Шпор» семь очков и шестая позиция в турнирной таблице после четырех сыгранных туров в чемпионате Англии. Команда Жозе Моуриньо проиграла только в стартовом туре, когда минимально уступила дома «Эвертону».

Перед уходом на перерыв «Тоттенхэм» уничтожил в гостях «Манчестер Юнайтед» со счетом 6:1. Также команда из Лондона сыграла вничью с «Ньюкаслом» (1:1) и разгромила в гостях «Саутгемптон» (5:2).

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» неудачно начали сезон в АПЛ , но затем быстро реабилитировались. В двух стартовых турах команда из Лондона проиграла «Ньюкаслу» (2:0) и «Арсеналу» (2:1), показав посредственную игру в атаке.

Затем подопечные Дэвида Мойеса разгромили дома «Вулверхэмптон», отправив в ворота соперника четыре безответных гола (4:0). В предыдущем туре «Вест Хэм» нанес сенсационное поражение «Лестеру» в гостях (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тоттенхэм» — 1.632

Ничья – 4.190

Победит «Вест Хэм» — 5.370

Интересные факты

Команды обменивались забитыми голами в трех из пяти последних очных встречах.

«Тоттенхэм» проиграл только один из пяти последних домашних матча.

«Вест Хэм» выиграл три из пяти прошлых матчей во всех турнирах.

Прогноз

В прошлых тура две лондонский команды сыграли выше всяких похвал. «Тоттенхэм» и «Вест Хэм» добились разгромных побед над фаворитами, показав отличную реализацию голевых моментов.