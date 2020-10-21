Воспитали Холанда, выиграли 10 матчей подряд. И это слабейший оппонент «Локомотива» в ЛЧ

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сегодня, 10:06

Австрийские «быки» красиво играют в футбол, но «Соккер.ру» уверен – у них есть слабые места.

Состояние соперников

Отсылка к прошлым сезонам «Локомотива» в ЛЧ ничего не даст. Да, 10 поражений в 12 играх. Да, «Зальцбург» результативнее и ярче в атаке, а «Бавария» и «Атлетико» — другая футбольная планета. Но в чем смысл этого турнира? Выходить на поле против зачастую незнакомого соперника и переигрывать его.



«Зальцбург» — невероятно интересный оппонент. Накануне старта ЛЧ забили 7 мячей в чемпионате за игру, выиграли 10 матчей подряд, в том числе два поединка квалификации еврокубков против «Маккаби» из Тель-Авива. Последний раз «быки» теряли очки в июне – сыграли 0:0 с завтрашним соперником ЦСКА .



Еще уступили в марте на выезде 2:3, а последнее домашнее поражение случилось в феврале от ЛАСКа с тем же счетом. К команде Марша есть вопросы по качеству футбола, но результаты крутые. Впрочем, и «Локомотив» нашел свою волну – 6 игр без поражений, 4 победы с разницей в один мяч подряд.

Не то чтобы повод хвастаться, но из кризиса старта сезона вышли. Николич настраивает команду под себя после ощутимых потерь Алексея Миранчука, Мариу и Баринова. И все благодаря схеме.

Тактические модели

Марш – продукт американской школы коучинга, но успеха добился после попадания в систему футбольных клубов «Ред Булл». Стажировка в «Лейпциге» и пост главного тренера в «Зальцбурге» сделали Джесси знаменитым, ведь пошумел в прошлом сезоне ЛЧ . Забили 16 мячей и пропустили 13 в группе с «Гентом», «Наполи» и «Ливерпулем».

С Холандом и Минамино использовали пять разных схем. Сегодня от Марша тоже можно ждать сюрпризов, но формация «4-4-2», учитывая кадровый набор австрийцев, будет самым логичным выбором. Хотя бы потому, что в 4 турах австрийской Бундеслиги и во второй игре отбора к ЛЧ именно так и действовали.

У «Локомотива» теперь тоже классика «4-4-2». Важно, чтобы Николич не использовал никакую «выездную модель», не поставил «4-5-1», пытаясь отбиваться с первых секунд. Неправильно строить что-то месяцами, а когда начало приносить победы 1:0 – ломать. У «Зальцбурга» агрессивная игра, много ударов, высокий прессинг, техничные ребята.

А у «Локомотива» закрытый футбол, ставка на простые решения, опыт и силу. Но без яркой атаки. Как видите, «4-4-2» бывают разными. Но зеркальные схемы позволяют Николичу расставить ряд ловушек – и в центре поля, где у соперника есть потеря, и в атаке, где у «Локомотива» появился крутой новичок.

Кадровый потенциал

«Зальцбург» отозвал сборников – поэтому венгерский вундеркинд Собослои не сыграл в Москве против России, поскольку защитник Рамальо, атакующий хавбек Бериши и форвард Адейеми подхватили коронавирус. Команда ушла на карантин, удалось минимизировать потери, но Рамальо дополнительно получил травму.

Также молодой французский хавбек Бернед из школы ПСЖ сломал голень в начале октября. Но большинство основных игроков Марша могут сыграть. В воротах Станкович, в центре защиты Онгене и Вебер. Валлчи отвоевал у датчанина Кристенсена место справа, слева – капитан Ульмер. Состав защиты довольно стабильный.

В центре поля в новом сезоне чаще всего играет малиец Камара и замбиец Мвепу, а вот на флангах атаки достаточно вариантов. Есть ветеран Юнузович, Собослои – на левый фланг, Окафор и 18-летний хорват Сучич – на правый. Могут и местами меняться, футболисты достаточно универсальные.

В атаке у «Зальцбурга» тоже неплохой выбор – нашел голы еще один игрок из Замбии, форвард Патсон, а напарник у него из Мали – Койта Секу. «Ред Булл» не случайно так активно зашел скаутами на африканский футбольный рынок – многие из состава полузащиты и атаки из Африки.

А у «Локомотива» появился Зе Луиш, которого ждем в основе вместо Эдера. Бразилец Мурило будет в центре защиты, а вот остальные – с европейскими паспортами. Плохо, что у Игнатьева проблемы с ахиллом, а у Райковича ангина. Но Чорлука в миллиметре от выхода на поле — Ведран нужен сегодня, защищаться придется много и часто.

Живоглядов и Рыбус – основные на флангах, раз Игнатьева нет. Куликов (или Магкеев) и Крыховяк – пара центральных хавбеков. Интрига есть на фланагх атаки: Жемалетдинов, Рыбчинский, Камано и Миранчук – четыре варианта. А в нападении все зависит от схемы. Если «4-4-2» — Смолов и Зе Луиш нужны в паре. Если «4-5-1», то Федор будет единственным форвардом.

Ожидания от поединка

«Зальцбург» будет много атаковать – иначе играть подопечные Марша попросту не умеют. Это хорошо, поскольку учтите существенную разницу между коллективами. У американца в основе 20-летние Собослои, Окафор, Камара и Койта, по 22 года Патсону, Веберу, Мвепу и Онгене, а ветераны Ульмер и Юнузович так сильно на игру уже не влияют.

«Быки» бегут вперед, поскольку в Бундеслиге им это позволяют. А как только встречают неудобного соперника – как «Айнтрахт», то получают дома 2:2, а на выезде уступают 1:4. «Локомотив» во всем другой. Средний возраст команды Николича выше, даже с учетом молодых Магкеева (простудился и под вопросом), Лисаковича, Рыбчинского или Куликова.

Но Крыховяк, Гильерме, Чорлука, Рыбус и Смолов – всем за тридцать, сильнее могут повлиять на нынешний матч, чем ветераны «Зальцбурга». Важно уважать молодежь австрийского клуба, но сыграть на опыте. Их вратарь допускал ошибки, их защита последний раз не пропускала в июне. А вот оборона Гильерме допустила 1 результативную ошибку в 6 играх.

Москвичам важно огрызаться, не тушеваться перед хоть и чемпионом, но из Австрии, и давить на свои плюсы. У «Локомотива» конкуренция в атаке. Крыховяк в порядке, а вязкость игры высокая. Команда Николича – оборонительная, не самая яркая, но это антипод «Зальцбурга». Москвичи, если сыграют правильно, будут камнем, на который найдет коса.

«Локомотиву» перед выходом на поле важно задать себе один вопрос. Почему три года подряд в Лиге чемпионов? Потому что неудобные для многих соперников, даже для «Ювентуса». Но должны добавить в созидании против «Зальцбурга», или хотя бы сыграть, как в Леверкузене в прошлом году. Повторение того успеха критически важно, поскольку «Бавария» и «Атлетико» куда опаснее.

Сегодня решающий матч Николича на групповом этапе Лиги чемпионов, первый из двух финалов за право быть третьим в группе с двумя фаворитами. Желаем «железнодорожникам» успеха, ведь встречаются две команды, которые из двадцати последних матчей проиграли всего два. Разные, в хорошей форме, рассудить сможет только игра Лиги чемпионов.