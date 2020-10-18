Медленные «Реал» и «Барселона» проиграли перед Эль-Класико. Месси может уйти уже в январе

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сегодня, 12:19

«Соккер.ру» объясняет низкое качество футбола фаворитов. Команды Зидана и Кумана подвели фанатов.

Смотрите не на счет, а на качество игры

«Реал» и «Барселона» часто теряют очки в Примере. Например, пять лет назад у них было 10 и 9 осечек соответственно. Но в прошлом сезоне речь шла уже о 12 и 13 матчах. Также учтите фактор Куртуа – Тибо часто выручал Зидана, поэтому было 9 ничьих, каждая из которых могла превратиться в поражение.

А у «Барселоны» шесть неудач в прошлом сезоне, как у «Севильи». На что указывает такая частота плохих матчей? Низкое качество футбола. Каталонцы безуспешно ищут вдохновение и новый стиль, а «Реал» ставит на результат и прагматизм. Но уже не может поставить на голы Роналду, как раньше. Азар его точно не заменил.

И даже если бы вчера результаты были по 2:1, то есть увидели бы победу «Реала» над новичком «Кадисом», а «Барселоны» — над умеющим играть вторым номером «Хетафе», при неизменном качестве игры вывод был бы тот же – гранды не те, что раньше. Увидели настолько плохие матчи грандов снова, а не впервые.

Трансферные промахи их объединяют

«Реал» впервые за 40 лет остался без трансферов, а Перес раскрывается именно в торговле футбольными людьми. Если Флорентино совершает ошибки – Мадрид ныряет в таблице и остается без финалов ЛЧ , если попадает – добавляют трофеи. Но посмотрите на вчерашний старт, из условных новичков там был один Винисиус.

И это не новый Неймар, не новый Роналду. Старая гвардия устала. Азара и Йовича мало. Менди не настолько важен, не всегда готов лучше, чем Марсело. А у «Барселоны» список трансферных промахов дольше, а дефицит важных кадров ощутимее. Де Йонг привез пенальти. Гризманн пробил выше ворот. За Дембеле скоро придется доплатить покупателю, чтобы забрали.

Лангле и Дест – нормальные средние игроки, но не для основы новой великой «Барселоны». Тринкан, Коутиньо и Брейтуэйта тоже не найти в списках лучших новичков, хотя первому еще можно дать время. Но сколько нужно времени, чтобы признать ошибки Бартомеу? Гранды покупают за дикие деньги тех, кто не тащит в финалы ЛЧ .

Рамос, Куртуа и Бензема не заменят всех

«Реал» отличает от «Барселоны» характер. Наставники команд точно не великие, но симбиоз Зинедина и легенд Мадрида давал выброс адреналина, что тащил к кубкам. Но сейчас сэйвов Куртуа, выносов с ленточки и пенальти в чужие ворота от Рамоса и голов Бензема будет мало. Как минимум – в Лиге чемпионов.

«Реал» выезжал в прошлом сезоне на том же, что МЮ на излете тренерской карьеры Фергюсона – на тройке вратаря и центральных беков. Но Варана надломила игра с «Манчестер Сити», а Рамосу нужна поддержка не только Каземиро, но и Крооса с Модричем. Все они уже давно не мальчики, ощущают конкуренцию со стороны молодежи, но не могут играть сказочно, как раньше.

В составе «Реала», который Перес пытался омолодить, шесть человек старше 30 лет. Васкесу и Азару стукнет столько в следующем году. Самые молодые – Родриго, Винисиус, Эдегор или Вальверде, пока не настолько крутые, чтобы тащить за собой к новому величию.

Месси задумался об уходе в январе

Гвардиола попытается забрать Лионеля за 15 млн фунтов уже в январе. И это может быть верным решением. В прошлых сезонах, когда каталонцы проигрывали, Месси злился, реагировал, пытался спасти. Сейчас потеря очков не влияет на капитана – отрешен. Может поговорить с арбитром, прикрыв рот, но на этом капитанская роль заканчивается. Месси будет сложно сыграть с вдохновением, ведь всему миру сказал — не хочет быть частью клуба имени Бартомеу.

Общался в основном с Суаресом, а теперь уругвайца нет. Ни футбольной, ни любой другой связи с Гризманном и Дембеле не отыскал. А к Фати и ревновать может начать, если у Ансу получится зажечь в парочке матчей Примеры и Лиги чемпионов. Месси в Ла Лиге выжал из 14 ударов по воротам 1 гол, хотя футболист его класса постоянно имеет моменты — то в каркас попадет, то от защитников уйдет, перемены к худшему видны.

Лионель не простил Бартомеу и клуб, что когда захотел уйти – не просто не отпустили, а сделали вид, что так и должно быть. Представьте эго футболиста уровня Роналду или Месси. Отказать человеку, которого 15 лет обзывают гением и все разрешают – убить в нем вдохновение. Лионель захочет, но вряд ли сможет сыграть на пределе.

Гранды выдохлись перед Эль-Класико

С 2003-го года «Реал» и «Барселона» не получали синхронных поражений в Ла Лиге накануне очной встречи. В пяти турах «Мадрид» потерял очки дважды, у каталонцев ничья и поражение, хотя матч в запасе. Соперники по чемпионату их не боятся. И прошлый сезон был похожим. Просто у Куртуа был выдающийся процент сэйвов – 78.7, а Месси и Суарес забили 41 мяч на двоих.

Тащили звезды, но куда им двигаться дальше? У «Барселоны» колоссальные долги – от 500 до 820 млн евро, зависит от учета части кредитов. Клуб не может себе позволить новый контракт Месси. А Лионель не пойдет на значительное урезание оклада, уйдет свободным агентом. У «Реала» финансовая ситуация лучше, поскольку Перес затаился, чтобы через год пойти штурмом на Мбаппе – мечта Зидана. Но это будущее…

Сейчас свежести не хватает и «Реалу», и «Барселоне». Вывод не по двум поражениям, а заключение по последним сезонам. С новичком и середняком Примеры не справились. Как им прикажите впечатлить мир в главном европейском кубке? А без победы в ЛЧ Зидана и Кумана не назовут героями. «Реал» цепляется за свою эффективную скучность, но вот банальная «Барселона» — приговор именно этой команде.

На неделе увидим Эль-Класико, но когда последний раз это был матч, что учил футболу весь мир? Снова обоюдная попытка не проиграть, снова ставка на характер. Если Рамос морально победит Месси, то «Реал» свое не отдаст. А Суареса, чтобы обеспечить победу «Барселоны» 5:1 без участия Лионеля, в команде нет. Гризманн улыбается только в составе сборной Франции. Пике нервничает, не ведет команду за собой, хотя мог бы.

Смесь усталости, негатива и давления не помогают большим командам работать круто. «Реал» выделяет тот факт, что у них пока нет конфликта по линии Перес – Зидан – команда, но и качественного футбола давно нет, есть только хребет – Бензема, Кроос, Каземиро, Рамос и Куртуа. В Ла Лиге на старте многие пытаются выезжать на голом классе. Но когда середняки взвинчивали темп – были ярче «Барселоны» и «Реала».

Команда Кумана уступила по ударам 9:7 (подопечные Бордаласа также выиграли по точным попыткам – 4:1, хотя владели мячом почти в три раза реже). У Зидана — 14:14 (новичок «Кадис» победил по метким попыткам 2:5, и тоже без мяча). Уже не нужно ничего выдумывать, гранды сами промахиваются и допускают моменты у своих ворот.