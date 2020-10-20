«Брюгге» понёс потери, но Малком и Сантос тоже не сыграют. Самый важный матч «Зенита» в Лиге чемпионов

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сегодня, 17:28

«Соккер.ру» объясняет, почему домашняя встреча с «Брюгге» такая особенная.

Почему эта игра имеет огромное значение?

Смысл не только в известной поговорке о том, что начало — полдела, но еще в турнирном статусе команд, которые сегодня сойдутся на «Газпром Арене». В подавляющем большинстве прогнозов «Боруссии» и «Лацио» прочат выход в плей-офф Лиги чемпионов, а «Зениту» с «Брюгге» — борьбу за третью строчку и путевку в Лигу Европы. И эта борьба начинается сегодня.

Если согласиться с такой оценкой шансов, то сегодня у «Зенита» первый матч 1/32 финала Лиги Европы, причем этот матч домашний, то есть в нем нужно выигрывать и по возможности делать задел перед ответной игрой. По всем раскладам встреча с «Брюгге» в родных стенах — матч с наибольшими шансами для «Зенита» набрать очки и победить на всей групповой стадии. И если не побеждать сегодня, то на что вообще рассчитывать?

Все сказанное справедливо и в том случае, если «Зенит» отмахивается от утешительных призов и нацелен на попадание в плей-офф Лиги чемпионов. Пропуском в борьбу с «Боруссией» и «Лацио» за выход из группы должны стать победы над «Брюгге», первую из которых можно добыть уже сегодня. По результату и содержанию игры в домашнем матче с бельгийцами можно будет судить о перспективах «Зенита» в Лиге чемпионов:

Победа — это отказ занимать последнее место в группе, а если получится достаточно ярко и уверенно, то можно будет помечтать и о сражениях с «Боруссией» и «Лацио».

Ничья — согласие с первоначальной оценкой, где «Зениту» и «Брюгге» отводится роль соискателей третьей строчки. Поражение — заявка на финиш в хвосте турнирной таблицы.

Результаты в национальных чемпионатах

«Зенит» накануне старта в Лиге чемпионов уверенно разобрался с «Сочи» (3:1), предоставив отдых ряду лидеров, в частности, Дзюба и Оздоев вошли в игру только в середине второго тайма. «Сине-бело-голубые» продолжают делить лидерство в турнирной таблице РПЛ со «Спартаком», в 11 турах чемпионата России команда Сергея Семака одержала 7 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела одно поражение.

«Брюгге» тоже лидирует в чемпионате Бельгии и тоже не в гордом одиночестве: команда Филиппа Клемана делит первую строчку с «Шарлеруа» после матча (1:1) с еще одним прямым конкурентом — «Стандардом». Было похоже на встречу «Зенита» и «Спартака» в РПЛ : «Брюгге» тоже первым забил на выезде, но в самой концовке пропустил от красно-белых соперников с пенальти.

Эта ничья прервала серию из пяти кряду побед «черно-синих» в чемпионате Бельгии. Кстати, «Брюгге», как и «Зенит», является самой результативной командой своего чемпионата, а в сентябре обе команды одержали победы со счетом 6:0. Как выясняется, у них не так уж мало общего, хотя сходства заканчиваются, если сравнивать клубные философии, финансовые возможности и стили игры.

Составы и тактика

- Сергей Семак допускал некоторые тактические вольности на старте этого сезона, впрочем, чаще они были следствием кадровых проблем, нежели подготовленными решениями — так, против «Спартака» петербуржцы сыграли по схеме 4-3-3, потому что Азмун был не вполне готов. В Лиге чемпионов не до экспериментов, «Зенит» должен вернуться к своей традиционной расстановке 4-4-2.

- Базовая схема «Брюгге» — 4-3-3, хотя в нескольких матчах нынешнего сезона Клеман выпускал трех центральных защитников и пару форвардов — 3-5-2. Но во всех последних встречах неплохо проявила себя схема 4-3-3, по которой «Брюгге», скорее всего, сыграет и в Санкт-Петербурге.

Отдел кадров «Зенита»:

- Дуглас Сантос пропустит игру с «Брюгге» из-за дисквалификации: бразилец получил красную карточку в последнем матче прошлогоднего группового этапа против «Бенфики». В его отсутствие место левого защитника могут занять Даниил Круговой или Юрий Жирков. Опыт или молодость?

- Малком получил травму и не поможет «Зениту» в первом матче Лиги чемпионов. Это открывает вакансию в полузащите. Среди соискателей набравший впечатляющую форму Александр Ерохин, новичок «Зенита» Вендел и вернувшийся в команду Далер Кузяев.

Отдел кадров «Брюгге»:

- Ведущий центральный защитник Симон Дели пропустит матч с «Зенитом» из-за дисквалификации, он был удален в матче 1/16 Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

- Основной вратарь Миньоле, еще один центрбек Коссону и форвард Михал Крменчик сдали положительные тесты на COVID-19 и не прилетели в Санкт-Петербург.

- В отсутствие Симон Миньоле место в воротах «Брюгге» займет Итан Хорват, а в отсутствие Дели и Коссону пару в центре обороны составят в центре обороны Мехелен и Рикка. Очевидно, это болевая точка в построениях бельгийцев.

- Так как Крменчик не может сыграть, линию атаки «Брюгге» возглавит 18-летний сенегалец Юссуф Баджи, в то время как главная звезда притаилась на правом фланге, и совсем не здорово, что против Крепина Диатта не сможет сыграть основной левый защитник «Зенита» Дуглас Сантос.

Ориентировочный состав «Зенита» (4-4-2): М. Кержаков — Караваев, Ловрен, Ракицкий, Круговой — Барриос, Оздоев, Дриусси, Вендел (Ерохин) — Азмун, Дзюба.

Ориентировочный состав «Брюгге» (4-3-3): Хорват — Мата, Мехелен, Рикка, Соболь — Ритс, Вормер, Ванакен — Диатта, Деннис, Баджи.

Прогноз «Соккер.ру»: у обеих команд есть уязвимости в обороне, так что голы влетят и в одни и в другие ворота. Надеемся, что Кержакову придется доставать мяч из сетки реже, а «Зенит» выиграет 2:1.