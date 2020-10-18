Болеем за Виллаша-Боаша, Зинченко и Вальбуэна. Давние знакомые могут помочь РПЛ

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сегодня, 14:59

«Порту» попал в непростую группу, где «Соккер.ру» выделяет соперников «драконов».

«Манчестер Сити» (6-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Хосеп Гвардиола (Испания).

Главные летние потери: не подписали Месси – вот потеря, Лионель бы пригодился в важных матчах. К уходу Сане были готовы давно. Однако Давид Сильва мог помочь, будь на пару лет моложе.



Главные летние приобретения: самые дорогие – Аке и Диаш. Гвардиола похвалил центральных защитников после матча с «Арсеналом», но у них в ЛЧ будут более сложные испытания.



Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : полуфинал 2015/2016.

Лидеры команды: Де Брюйне, Агуэро, Стерлинг, Бернарду Силва.

Слабые места: Гвардиола и его «горе от ума» в Лиге чемпионов. Хосеп мудрит и от этого мощный «Манчестер Сити» не может собраться и выйти в финал турнира, где его хотят видеть шейхи. Оборона – центр и фланги, реализация моментов – тоже слабые места.

Сильные стороны: вот тут больше всего. Стиль игры – каток, «Манчестер Сити», если пошел удобный им футбол, крайне сложно остановить. Умные тактические ловушки Гвардиолы – есть ведь не только неудачи у Хосепа, что выиграл 500 матчей в тренерской карьере. Мощь состава, их жажда выхода в финал ЛЧ .



Оптимальный состав (4-3-3): Эдерсон – Уокер (Канселу), Аке, Диаш, Менди (Зинченко) – Де Брюйне, Родри, Бернарду Силва – Марез, Агуэро, Стерлинг.

Прогноз «Соккер.ру»: «Манчестер Сити» не провалится в такой группе. Будут первыми, а дальше все зависит от жребия и готовности весной. Пора бы уже Гвардиоле в финал ЛЧ с такими расходами, как у «горожан».

«Олимпиакос» (35-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Педру Мартинш (Португалия)

Главные летние потери: ушел основной фланговый защитник Цимикас – его забрал себе «Ливерпуль», на заработки на Ближний Восток уехал хавбек Гильерме.

Главные летние приобретения: в прошлом году усилились Вальбуэна, сейчас вектор португальский, как и тренер – взяли из тамошней Примейры Пепе и Хассана, и известных свободных агентов – Холебаса и М’Виллу.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : четвертьфинал — 1998/99.



Лидеры команды: Фортунис, Семеду, Вальбуэна, Эль-Араби.

Слабые места: однородность группы за исключением «Сити» – могут недооценивать соперников, и возраст ключевых игроков – Холебасу и Вальбуэна уже по 36 лет, Рафинье – 35, Эль-Араби – 33. Конечно, ищут подстраховку, но если атакующая группа и фланги защиты построены на действиях ветеранов, то «Порту» и «Марсель» могут на этом сыграть.



Сильные стороны: футбольная наглость. «Олимпиакос» умеет играть в яркий футбол, забивает у себя в Греции, может выбить «Арсенал» из Лиги Европы, способен показать осмысленную тактическую игру – Педру Мартинш является приличным наставником. Класс Вальбуэна тоже важен, как и результативность Эль-Араби.

Оптимальный состав (4-2-3-1): Са (Цолакис) — Рафинья, Семеду, Ба, Холебас — М'Вилла (Камара), Фортунис — Масурас, Вальбуэна, Бухалакис — Эль-Араби.

Прогноз «Соккер.ру»: «Олимпиакос» попытается выйти в плей-офф Лиги чемпионов, но в такой группе и четвертое место не исключено.

«Марсель» (53-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Андре Виллаш-Боаш (Португалия)

Главные летние потери: могли лишиться тренера, ведь Андре не ожидал финансовые проблемы. Но договорились, также «Марсель» не потерял состав – только Сарр ушел в «Баварию».

Главные летние приобретения: подписали бразильского вингера Луиса Энрике, взяли испанского хулигана-защитника Альваро Гонсалеса, и еще двух людей в защиту – центрбека из «Боруссии» Д Балерди и известного Нагамото свободным агентом.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : победа — 1992/93.

Лидеры команды: Манданда, Товен, Пайет, Бенедетто.

Слабые места: нестабильность. «Марселю» сложно играть последовательно. Один успех – серия неудач, потом возвращение к победам, чтобы снова уступить. Атака сильнее защиты – по пропущенным часто среди худших фаворитов Лиги 1.

Сильные стороны: Виллаш-Боаш – ему по-прежнему мало лет (всего 43 года), атака – Пайет и Товен крутые, сыгранность и желание побеждать в ЛЧ , где пару лет не играли. Французы будут опасными и для греков, и для португальцев.

Оптимальный состав (4-3-3): Манданда — Сакаи, Гонсалес, Чалета-Цар, Нагатомо (Амави) — Ронже, Сансон, Камара (Стротман) — Товен, Бенедетто, Пайет.

Прогноз «Соккер.ру»: по амбициям – клуб для плей-офф Лиги чемпионов, но «Марсель» нестабильный, поэтому не удивляйтесь, если нахватает ничьих и останется без путевки в плей-офф и мечты сыграть в стиле еще одного «Олимпика» из Лиона.

«Порту» (19-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Сержиу Консейсау (Португалия)

Главные летние потери: привычно зарабатывали деньги. Отдали Фабио Силву в «Вулверхэмптон», Теллеса – в МЮ , а Зе Луиша — в «Локомотив». А Тикиньо, которого ждали в Москве, отправили в Китай. Отдали двух центральных нападающих.

Главные летние приобретения: бразилец Эванилсон должен компенсировать уход Зе Луиша и Тикиньо, Сануси – Теллеса. Но в целом провели лето скромно, с учетом финансовых потерь.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : победы — 1986/87, 2003/04.

Лидеры команды: Пепе, Отавио, Марега, Корона.

Слабые места: Консейсау не всегда может контролировать свою команду – у «Порту» есть матчи, когда все получается, а голы только в их ворота. Голкипер мог быть сильнее, Пепе уже не тот, что раньше. Но атака интересная, опасная для всех в группе.

Сильные стороны: кроме линии нападения можно выделить диспетчеров – Корону и Отавио, также похвалим «Порту» за индивидуальное мастерство. Собрались ребята, которые могут обыграть один в один и забить много мячей сопернику, что зазевался.

Оптимальный состав (4-3-3): Маркесин — Манафа, Мбемба, Пепе, Сануси — Урибе, Данило Перейра, С. Оливейра — Корона, Марега, Отавио.

Прогноз «Соккер.ру»: «Порту» вряд ли будет четвертым в этой группе, но если так – не откажемся. Хотя, конечно же, желаем всем яркого футбола и пусть победит сильнейший.

Фишки группы

- три португальца попытаются огорчить одного испанца. Гегемония тренеров из одной страны в квартете – редкость, но Виллаш-Боаш, Мартинш и Консейсау разделят путевки в плей-офф ЛЧ и ЛЕ , ведь мало сомнений в победе «Манчестер Сити» в этой четверке;

- это единственная группа, где всего один представитель топ-4, но и тот сейчас не чемпион своей страны. В квартете только у «Порту» есть свежий титул, но у такого расклада видим и плюсы. Одна из самых сложных для прогнозирования групп;

- здесь не только старые знакомые с опытом в РПЛ – Виллаш-Боаш, Зинченко или Вальбуэна, но и давние соперники россиян в Европе. У «Марселя» целых 11 матчей. У «Порту» — 8, у «Сити» и «Олимпиакоса» — по 4 игры;