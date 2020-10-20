«Зенит» против «Боруссии» и «Лацио». Дзюба поспорит с Холандом и Иммобиле

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сегодня, 14:28

«Соккер.ру» представляет группу, в которой чемпионы России постараются не ударить в грязь лицом.

Группа «F»: «Зенит», «Боруссия» (Дортмунд), «Лацио», «Брюгге»

«Зенит» (26-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Сергей Семак (Россия)

Главные летние потери: лидер обороны и капитан «Зенита» Бранислав Иванович не стал продлевать контракт и покинул команду свободным агентом, как и Игорь Смольников. Не удалось заключить новое соглашение с Кокориным, хотя Семак хотел оставить Александра в команде.

Главные летние приобретения: Деян Ловрен заменил Ивановича в центре обороны, Кузяев вернулся в команду после пары месяцев без футбола, Дмитрий Чистяков подстрахует Ракицкого и Ловрена, а самым дорогим новичком стал бразилец Вендел из «Спортинга» — чуть больше 20 миллионов евро заплатили за него «сине-бело-голубые». Таланты хавбека нам еще предстоит оценить, пока что он сыграл за «Зенит» считанные минуты.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : трижды 1/8 финала — 2011/12, 2013/14 и 2015/16.

Лидеры команды: Ракицкий, Дуглас Сантос, Барриос, Дзюба, Азмун.

Слабые места: предсказуемая тактика вечных забросов на Дзюбу. В РПЛ Артем действует достаточно эффективно, но есть мнение, что для Лиги чемпионов такого примитивного футбола маловато. Тревожит спорная форма ряда лидеров: Дзюба и Оздоев накопили усталость, Дриусси только после травмы, а Малком загремел в лазарет, Вендел только пришел, Азмун полезен через раз.

Сильные стороны: «Зенит» не первый год с этим составом, у команды Семака есть титулы в национальных турнирах и опыт неудач в Лиге чемпионов, что, возможно, даже более ценно. «Зенит» — зрелая команда, должна играть в полную силу, полностью осознанно и без трясущихся коленок.

Оптимальный состав (4-4-2): М. Кержаков — Караваев, Ловрен, Ракицкий, Сантос — Барриос, Оздоев (Вендел), Малком, Дриусси — Азмун, Дзюба.

Прогноз «Соккер.ру»: со вчерашнего дня прогноз не изменился. «Зенит» сможет опередить только «Брюгге», будет третьим в группе.

«Боруссия Дортмунд» (14-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Люсьен Фавр (Швейцария)

Главные летние потери: сложно считать потерей Гетце, а вот игравшего на протяжении двух лет за «Боруссию» Хакими заменить будет сложно. Но главная потеря не состоялась: Джейдон Санчо остался в Дортмунде, несмотря на притяжение родного Альбиона.

Главные летние приобретения: защитник сборной Бельгии Тома Менье и еще один английский талант Джуд Беллингхэм. Также рассчитывают на прогресс арендованного у «Реала» бразильца Рейньера.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : победитель — 1996/97.

Лидеры команды: Хуммельс, Витсель, Джан, Санчо, Холанд.

Слабые места: оборона «Боруссии» уступает атаке и в классе исполнителей, и в организации. Не может не напрягать и вечная «хрустальность» команды: в лазарете всегда шумно и людно, вот и накануне старта в Лиге чемпионов полдесятка футболистов залечивают повреждения.

Сильные стороны: у «Боруссии» шикарная атака. Дядька Ройс в окружении молодых звезд — Холанда, Санчо, Рейны, есть и более опытные Торган Азар и Юлиан Брандт. Мощь!

Оптимальный состав (3-4-2-1): Бюрки — Аканджи, Хуммельс, Загаду — Менье, Джан, Витсель, Геррейру — Ройс (Рейна), Санчо — Холанд.

Прогноз «Соккер.ру»: «шмели» из Дортмунда выиграют группу.

«Лацио» (42-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Симоне Индзаги (Италия)

Главные летние потери: «Лацио» ни в коей мере не был ослаблен в прошедшее трансферное окно.

Главные летние приобретения: Ведат Мурики — лучший бомбардир «Фенербахче», Мохамед Фарес из СПАЛа, Пепе Рейна, арендованные у английских клубов Уэсли Худт и Андреас Перейра.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : четвертьфинал — 1999/2000.

Лидеры команды: Ачерби, Милинкович-Савич, Луис Альберто, Иммобиле.

Слабые места: сильная зависимость от лидеров и их формы, неубедительная по качеству дублеров глубина состава для команды, которой предстоит распределять силы на несколько фронтов.

Сильные стороны: блестящая работа тренерского штаба, по-настоящему крутые футболисты в каждой линии во главе с неудержимым Иммобиле — действующим обладателем европейской «Золотой бутсы».

Оптимальный состав (3-5-2): Стракоша — Луис Филипе, Ачерби, Патрик — Лаццари, Лейва, Милинкович-Савич, Луис Альберто, Фарес (Марушич) — Иммобиле, Кайседо (Мурики).

Прогноз «Соккер.ру»: выйдут в плей-офф со второй строчки.

«Брюгге» (49-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Филипп Клеман (Бельгия)

Главные летние потери: «Брюгге» удалось сохранить состав, выигравший чемпионство.

Главные летние приобретения: арендован у «Аякса» левый вингер Ноа Ланг. Это единственный новичок команды Клемана, не считая нескольких юнош, попавших в основу из второй команды.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : финалист — 1977/78.

Лидеры команды: Миньоле, Вормер, Ванакен, Диатта.

Слабые места: у «Брюгге» было мало соревновательной практики в этом году, ведь прошлый чемпионат Бельгии не был завершен из-за пандемии коронавируса, да и по кадровым возможностям «Брюгге» уступает всем соперникам по группе.

Сильные стороны: в прошлом сезоне этим же составом достойно бились с ПСЖ и «Реалом» и обошли «Галатасарай» в группе. От «Брюгге» не ждут подвигов, а они сами ставят перед собой адекватные цели — выход в плей-офф Лиги Европы.

Оптимальный состав (4-3-3): Миньоле — Клинтон Мата, Дели, Мехеле, Соболь — Вормер, Ритс, Ванакен — Диатта, Де Кетелар, Баджи (Деннис).

Прогноз «Соккер.ру»: последнее место в группе, но это не точно. Команда у Клемана приличная, сами не сдадутся, так что «Зениту» придется вырывать путевку в Лигу Европы у бельгийцев в жаркой борьбе.

Фишки группы

- Один из первых матчей в своей тренерской карьере Сергей Семак провел против дортмундской «Боруссии», причем в плей-офф Лиги чемпионов. Лучано Спаллетти был уволен, а Семак стал исполняющим обязанности главного тренера «Зенита» и выиграл у «Боруссии» и Клоппа в Дортмунде со сетом 2:1, правда для выхода в четвертьфинал этого оказалось недостаточно.

- «Брюгге» не встречался ни с кем из соперников по группе; «Зенит» играл только против «Боруссии», как и «Лацио». Итальянцы и немцы встречались 25 лет назад в четвертьфинале Кубка УЕФА . «Боруссия» оказалась сильнее, ответив на минимальное поражение в Риме домашней победой 2:0.