Московское дерби, «Спартак» и «Зенит» против своих друзей. 11-й тур РПЛ напичкан интригами

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вчера, 21:00

Возвращение клубного футбола после паузы на матчи сборных — всегда праздник. «Соккер.ру» подсвечивает самые любопытные моменты грядущего тура РПЛ .

«Зенит» — «Сочи»

1. У «Зенита» и «Сочи» очень тесные отношения: за последние три трансферных окна из Санкт-Петербурга на берег Черного моря переехали 10 футболистов, семеро из них до сих пор выступают за «Сочи» и могут в субботу сыграть на «Газпром-Арене».

2. Оба официальных матча между «Зенитом» и «Сочи» завершились успехами «сине-бело-голубых» — 2:0 и 2:1 в прошлом сезоне РПЛ . Мало кто сомневается, что и после очередной встречи петербуржцы сохранят стопроцентный показатель побед в играх со своими южными родственниками.

3. «Зенит» никак не может сыграть полностью оптимальным составом: не успел восстановиться Дриусси, как на тренировке получил травму Малком, который, по слухам, может пропустить три ближайших матча. Зато во встрече с «Сочи» может дебютировать другой бразилец — Вендел, купленный у «Спортинга» за 20 млн евро.

«Краснодар» — «Рубин»

1. «Краснодар» во время паузы на матчи сборных совершил сразу три трансфера: Алексей Ионов и Евгений Чернов пришли из «Ростова», а Евгений Марков — из «Динамо». В общей сложности эти новички обошлись почти в 7 млн евро.

2. В четырех последних матчах между «Краснодаром» и «Рубином» хозяева побеждали с преимуществом в один мяч, три последних игры завершились со счетом 1:0, причем оба автора победных голов в матчах прошлого сезона ныне выступают в Казани. Это Иван Игнатьев, который раньше играл за «быков», и Денис Макаров.

3. Матч против «Рубина» — последняя репетиция для «Краснодара» перед стартом в групповом раунде Лиги чемпионов: во вторник команда Мурада Мусаева сыграет на выезде против французского «Ренна».

«Локомотив» — «Уфа»

1. Первую и единственную свою победу в десяти турах РПЛ «Уфа» одержала два месяца назад (14-го августа в матче с «Арсеналом») а последний гол был забит 30-го августа в матче с «Динамо». Матч против «Локомотива» станет первым для «Уфы» под руководством Рашида Рахимова, который сменил на тренерском мостике Вадима Евсеева. Любопытно, что дебют Рашида Маматкуловича придется на игру против бывшего клуба: он возглавлял «Локо» в 2007-2009 годах, но особой славы в Москве не снискал.

2. У команды Марко Николича пятиматчевая беспроигрышная серия в РПЛ , а последние три встречи «железнодорожники» выиграли с преимуществом в один мяч. В каждом из этих победных матчей — с «Тамбовом», ЦСКА и «Химками», Антон Миранчук не уходил с поля без голевой передачи.

3. Зе Луиш может дебютировать за «Локомотив» в игре с «Уфой». Любопытно, что в 2016 году форвард из Кабо-Верде дебютировал за «Спартак» тоже в игре с «Уфой». Тогда Зе заменил в составе «красно-белых» Юру Мовсисяна и установил окончательный счет матча — 2:2. Есть на счету Зе Луиша и победный гол в ворота «Уфы»: в мае 2019-го он забил единственный мяч на «Открытие Арене», «Спартак» выиграл 1:0.

«Химки» — «Спартак»

1. В начале сезона ходило много разговоров об «особых отношениях» между «Спартаком» и «Химками», во многом именно это спровоцировало изменения в трансферном регламенте, согласно которым теперь нельзя отдавать больше двух футболистов в один клуб на правах аренды. У «Спартака» в «Химках» только один засланный казачок — Резиуан Мирзов, а вот командировка Александра Ломовицкого была досрочно прекращено. Нет у руля команды уже и Дмитрия Гунько, «Химками» руководит Игорь Черевченко.

2. «Спартак» в матче против «Химок» не может рассчитывать на Георгия Джикию, который до 20 октября пробудет на карантине, зато в матче может принять участие экс-капитан «Спартака» Глушаков. Любопытно, что карьера Дениса в «Химках» начинается матчами против бывших клубов: две недели назад он дебютировал в игре с «Локомотивом», а теперь сыграет против «Спартака».

3. Но главная кадровая интрига матча — выйдет ли на поле звездный новичок «Спартака» Виктор Мозес? Доменико Тедеско не исключает, что задействует нигерийца уже в матче с «Химками», несмотря на то, что Мозес прилетел в Москву только в пятницу.

«Ротор» — «Тамбов»

1. «Ротор» — единственная команда РПЛ , не одержавшая ни одной победы в первой трети чемпионата.

2. «Ротор» против «Тамбова» — это встреча прямых конкурентов, команд, которым предстоит борьба за выживание в Премьер-Лиге.

3. Первая встреча этих команд в рамках РПЛ , зато они четырежды встречались в ФНЛ и никогда не искали компромиссов: «Тамбов» одержал три победы, «Ротор» — одну. Два матча завершились со счетом 2:1, в двух других был зафиксирован счет 1:0.

«Арсенал» — «Урал»

1. Встречаются соседи по турнирной таблице (у «Урала» 10 очков, у «Арсенала» — 9) и команды со схожими возможностями, амбициями и перспективами.

2. Летом в обоих клубах произошли тренерские рокировки, причем «Арсенал» и «Урал» действовали по одному сценарию: не искали новых наставников на стороне, а назначили специалистов, уже работавших в структуре клубов. Туляки поставили главным Сергея Подпалого, который до этого работал с фарм-клубом из Новомосковска, а «шмели» доверили команду местной легенде Юрию Матвееву, который до этого возглавлял «Урал-2».

3. Большая часть матчей между «Уралом» и «Арсеналом» — 7 из 13, завершается вничью. В июльской игре «оружейники» одержали выездную победу со счетом 3:1, а до этого в противостоянии была серия из четырех ничьих кряду.

ЦСКА — «Динамо»

1. ЦСКА в последний раз брал верх над «Динамо» четыре с половиной года назад — в апреле 2016-го, когда победный мяч забил Алексей Березуцкий. В шести следующих встречах «Динамо» одержало две победы, а четыре матча завершились вничью (три из них были нулевыми).

2. В турнирной таблице ЦСКА и «Динамо» разделяют 2 очка. Пока «армейцы» выше, но в случае победы «бело-голубые» обойдут соседей.

3. На днях «Динамо» официально объявило о назначении немца Сандро Шварца главным тренером, однако в матче с «армейцами» командой, скорее всего, будет руководить Александр Кульчий, так как Шварц не успевает оформить рабочую визу и прибыть в Россию.

«Ростов» — «Ахмат»

1. В случае победы «Ахмат» сравняется с «Ростовом» в турнирной таблице.

2. «Ростов» развил небывалую активность на трансферном рынке в последние пару недель: «желто-синие» расстались с Элдором Шомуродовым («Дженоа»), Алексеем Ионовым и Евгением Черновым (оба — «Краснодар»), а также с Дмитрием Чистяковым («Зенит»). Но есть и новички: центральный защитник Александр Павловец («Динамо Брест»), Денис Терентьев («Зенит»), Владимир Обухов («Тамбов»), Армин Гигович («Хельсингборг») и Понтус Альмквист («Норчепинг»).

3. Четыре из пяти последних матчей в противостоянии «Ростова» и «Ахмата» завершились хозяйскими победами в один мяч, а в последней встрече была зафиксирована ничья 1:1.