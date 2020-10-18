У ЦСКА третье дерби осени, а «Динамо» ждет Шварца. Семь причин смотреть центральный матч тура

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сегодня, 09:59

«Соккер.ру» советует не пропускать поединок с множеством футбольных интриг.

Игроки «Динамо» проходят кастинг

Будут выкладываться. Увидим заочный отбор в основу Сандро Шварца, который не успел прилететь в Россию, но уже в предвкушении начала работы. И правильно, что не спешили, Кульчий победой над «Краснодаром» заслужил еще один большой матч. А немцу удобнее дебютировать на домашней арене против «Сочи». Но футболисты понимают, что Воронин и Шварц будут смотреть поединок – важно выделиться, ведь на нескольких позициях у «Динамо» активная конкуренция за место в основе. И ее станет больше, если заиграет новичок Варела или будет расти универсальный игрок атаки Грулев.

- Сандро Шварц назначен новым главным тренером «бело-голубых», контракт на полтора сезона, помощники – Волкан Булут и Андрей Воронин. Но сегодня в дерби руководить «Динамо» будет Кульчий, который обыграл 2:0 «быков» в прошлом туре.

ЦСКА снова сразится против соседей

Напряжение обеспечено, дело не только во встрече команд, что заняли высокие места в прошлом сезоне. И пока результаты с соседями у ЦСКА 50 на 50 – переиграли «Спартак» и уступили «Локомотиву». Но сам факт, что календарь подбросил три дерби за шесть недель – показательный. Ведь сложность соперников прямо влияет на темп набора пунктов. Пока Ганчаренко идет на четвертом месте, причем до третей строчки всего два пункта. В случае победы ЦСКА обойдет «Локомотив» и окажется в двух пунктах от первого места. Но чтобы быть лидером, надо переигрывать соседей по таблице, вроде «Динамо».

- уникальный календарь, ЦСКА через тур играет против московских клубов. «Спартак» обыграли 3:1, потом уступили «Локомотиву» 0:1 тоже дома. Будет третье дерби подряд на своем стадионе накануне старта Лиги Европы, важной для клуба с финансовой точки зрения.

У «бело-голубых» единичные потери

Почти всех лучших ждем на поле. Подписали конкурента для дисквалифицированного Паршивлюка и Морозова, который собрался в аренду, но уругваец Варела, разумеется, не успевает подготовиться к матчу, а дебют Мозеса показал – иногда лучше не спешить. Зато из других потерь один Слай, но у него нет сложной травмы. В любом случае отсутствие потерь у «Динамо» — их козырь. ЦСКА является серьезным соперником, поэтому важно, что готовы к матчу и основные, и резервисты.

- Кульчий потерял только Паршивлюка из основы. У Сергея дисквалификация из-за перебора желтых карточек. Слай «под вопросом», но Игбун не всегда является игроком первого состава.

Защитники «армейцев» часто чудят

Значит, игра может быть веселой. Непонятно, в каком состоянии Фернандес – вроде бы тесты на вирус отрицательные, но его могут поберечь. Набабкин давно получил травму, у Щенникова новое повреждение. Магнуссон в прошлом туре получил красную карточку – точно не сыграет. По-прежнему непонятно, готов ли Фукс к выходу в основе в серьезном матче. А если Акинфеева защищают Карпов и Васин – становится веселее. Они после жестких ошибок собрались, в трех матчах пропустили всего один гол, но моменты ведь были, просто Игорь девять раз выручил. Причем 5 спасений – в дерби с «Локомотивом». «Динамо» важно показать ту же концентрацию в атаке, что в прошлом туре.

- у Акинфеева по 4.1 сэйва за игру, больше из основных голкиперов РПЛ только у Беленова, но оборона «Уфы» в новом сезоне часто была в режиме «решето». Даже у Сафонова с Максименко чуть меньше спасений. Игорь – причина, почему у ЦСКА всего 8 пропущенных мячей, могло быть больше.

«Динамо» проще против фаворитов

Сегодня классика игры на три результата, но с оговоркой. Пока на поле выйдет именно команда Новикова. Даже против «Краснодара» сыграли так, словно тренер не менялся, просто после неудачи настроил на ударный матч против очередного солидного клуба РПЛ . И вспомните результаты прошлого тренера. Новиков обыграл «Краснодар» и «Ростов» по два раза. Оставлял с баранкой «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА . Тот факт, что команда «Динамо» умеет огорчить именно сильного соперника, добавляет дерби непредсказуемости. Как и результат против «быков» — клуба из Лиги чемпионов.

- москвичи в 2020 году обыграли «Краснодар», «Зенит» и «Ростов». И проиграли «Химкам», «Арсеналу» и «Уралу». Против фаворитов им не проще, но удобнее.

Ждем интересные личные схватки

Когда уже Фукс, Гаич и Эджуке покажут класс и стабильность? Когда Фомин и Моро сыграют в зрелый футбол, чтобы у «Динамо» был надежный второй рубеж обороны и второй же рубеж атаки. Этот матч любопытен как раз количеством персональных вопросов. Тянет ли Тикнизян на стабильную основу ЦСКА после травмы Щенникова? Может, снова у Зайнутдинова будет гибридная позиция? Н’Жие может дать ответ на любой из этих вопросов своей работой по флангу. Лесовой и Кучаев – ребята из молодежки, окажутся лицом к лицу. Шиманьски важно сыграть не хуже, чем Влашич, чтобы «динамовцы» набрали очки. Чалов или Гаич против Евгеньева и Ордеца – интересно. Комличенко или Грулев против Васина, Дивеева и Карпова – еще интереснее.

- у ЦСКА могут остаться вне основы все недешевые новички лета, но у «Динамо» Фомин, Моро и Лесовой должны появиться в основе, как и против «Краснодара». Но, даже если сыграют старые знакомые – будет много важных и интересных индивидуальных дуэлей.

У ЦСКА неудачная серия с соседями

У каждой пары московских клубов – особая история взаимоотношений. И если говорим об этом дуэте, то на него скорее нужно посмотреть глазами ЦСКА . Часто финишируя в 21 веке выше «Динамо» в таблице, «красно-синие» не были самыми сильными в очных матчах – длится серия из 6 поединков без побед. До этого тоже случались осечки, поэтому можно смело констатировать, что для «армейцев» нынешний соперник – неудобный. А добавьте сюда два факта: Шунин лучший по проценту отраженных ударов в РПЛ , а «Динамо» пропустило меньше всех в лиге (5 раз), и получите проблемы для «армейцев» в атаке.