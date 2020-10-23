«Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз и ставки БК Pinnacle

1603439594

23 октября 2020, 10:53

В шестом туре АПЛ «Ливерпуль» примет дома «Шеффилд Юнайтед». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч, который пройдет 24 октября 2020 года.

«Ливерпуль»

После пяти сыгранных туров в АПЛ у «Ливерпуля» десять очков и третья позиция в турнирной таблице. Единственной поражение команда Юргена Клоппа потерпела в сенсационном матче против «Астон Виллы» (2:7).

В прошлом туре «Ливерпуль» не удержал победу в дерби с «Эвертоном», а среди недели «Красные» взяли стартовую победу в Лиге Чемпионов, обыграв в гостях «Аякс». В лазарете команды оказался основной защитник Вирджил ван Дейк.

«Шеффилд Юнайтед»

Накануне шестого тура чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» обосновался в группе аутсайдеров. За пять сыгранных матчей «Клинки» набрали только одно очко, когда в прошлом туре сыграли вничью с «Фулхэмом» (1:1).

В четырех стартовых турах подопечные Криса Уайлдера уступили «Вулверхэмптону» (0:2), «Астон Вилле» (0:1), «Лидсу» (0:1) и «Арсеналу» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ливерпуль» — 1.244

Ничья – 6.720

Победит «Шеффилд» — 13.130

Статистика

«Ливерпуль» выиграл три последних матча у соперника.

«Шеффилд» не забивал голов в трех последних матчах против «Ливерпуля».

«Шеффилд» проиграл четыре из пяти предыдущих поединка на «Энфилде».

Прогноз

«Шеффилд» в новом сезоне откровенно не впечатляет. У команды совершенно не идет игра в атаке, а голевые моменты у ворот соперника возникают крайне редко.

«Ливерпуль» после шока в матче с «Астон Виллой», постепенно приходит в себя. Предлагаем ставку на Ф1(-1,5) с коэффициентом 1.735 в БК Pinnacle.