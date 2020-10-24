«Лион» — «Монако»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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24 октября 2020, 11:58

В матче 8-го тура французской Лиги 1 «Лион» на своем поле примет «Монако». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на поединок, который пройдет 25 октября 2020 года.

«Лион»

«Лион» находится на серии из четырех матчей без поражений в чемпионате Франции. Правда, три из этих поединка команда свела вничью – «Ним» (0:0), «Лорьян» (1:1) и «Марсель» (1:1). Одержать столь важную победу «Ткачам» удалось в прошлом туре, когда они в гостях обыграли «Страсбур» (3:2).

Набрав пять очков, команда Руди Гарсии расположилась на десятой строчке в турнирной таблице Лиги 1.

«Монако»

У «Монегасков» одиннадцать очков в зачете и девятая позиция в рейтинге команд чемпионата Франции. Неделю назад команда расписала мировую ничью с «Монпелье» на своем стадионе (1:1).

Перед этим подопечные Нико Ковача уступили в гостях «Бресту», а также отметились третьей победой в сезоне, когда обыграли дома «Страсбур» (3:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лион» — 1.724

Ничья – 4.350

Победит «Монако» — 4.660

Статистика

«Лион» выиграл два прошлых домашних матча у «Монако».

«Монако» проиграл два предыдущих поединка на выезде.

В четырех прошлых встречах соперников в Лионе прошла ставка на ТБ (2,5).

Прогноз

«Лион» постепенно нащупал свою игру и стал результативней играть в атаке. Для «Монако» предыдущие поединки прошли не лучшим образом. Оборона гостей слишком много ошибалась, позволяя соперникам вскрывать свои тылы.

В сегодняшнем противостоянии много решит реализация голевых моментов, которая на данный момент, лучше у хозяев. Предлагаем ставку на П1 за 1.724 в букмекерской конторе Pinnacle.