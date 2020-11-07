«Челси» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз и ставки БК Pinnacle

«Челси» и «Шеффилд Юнайтед» сыграют 7 ноября в матче 8-го тура АПЛ. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на эту встречу.
«Челси»
Лондонская команда занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав двенадцать очков. В прошлом туре чемпионата Англии «Челси» разгромил в гостях «Бернли» (3:0), оформив третью победу в текущей кампании.
Среди недели команда Фрэнка Лэмпарда также отметилась уверенной победой над «Ренном» в Лиге Чемпионов (3:0). Три прошлых поединка во всех турнирах «Аристократы» выиграли с общим счетом 10:0.
«Шеффилд Юнайтед»
«Шеффилд Юнайтед» — главный аутсайдер чемпионата Англии, который набрал один зачетный пункт и занимает последнее место в турнирной таблице. Единственный раз «Клинки» избежали поражения, когда дома сыграли вничью с «Фулхэмом» (1:1).
Три гостевых матча в этом сезоне «Шеффилд» проиграл с общим счетом 2:5. В официальных поединках команда Криса Уайлдера не побеждала с июля 2020 года.
Котировки БК Pinnacle
- Победа «Челси» — 1.401
- Ничья – 5.150
- Победа «Шеффилд Юнайтед» — 8.590
Статистика
- «Челси» не проигрывал дома сопернику в трех последних матчах – две победы и одна ничья.
- «Шеффилд» проиграл пять последних выездных матча в АПЛ.
- «Челси» не пропускал голов в 4 из 5 прошлых поединках на своем стадионе.
Прогноз
Абсолютно в разном психологическом настроении сейчас находятся команды. У «Челси» очевидный подъем и результативная игра в атаке. «Шеффилд» с трудом создает голевые моменты у ворот соперников и регулярно пропускает.
Предлагаем ставку на Ф1(-1) с коэффициентом за 1.632 в букмекерской конторе Pinnacle.