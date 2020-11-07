«Челси» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 09:48

«Челси» и «Шеффилд Юнайтед» сыграют 7 ноября в матче 8-го тура АПЛ . Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на эту встречу.

«Челси»

Лондонская команда занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ , набрав двенадцать очков. В прошлом туре чемпионата Англии «Челси» разгромил в гостях «Бернли» (3:0), оформив третью победу в текущей кампании.

Среди недели команда Фрэнка Лэмпарда также отметилась уверенной победой над «Ренном» в Лиге Чемпионов (3:0). Три прошлых поединка во всех турнирах «Аристократы» выиграли с общим счетом 10:0.

«Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» — главный аутсайдер чемпионата Англии, который набрал один зачетный пункт и занимает последнее место в турнирной таблице. Единственный раз «Клинки» избежали поражения, когда дома сыграли вничью с «Фулхэмом» (1:1).

Три гостевых матча в этом сезоне «Шеффилд» проиграл с общим счетом 2:5. В официальных поединках команда Криса Уайлдера не побеждала с июля 2020 года.

Котировки БК Pinnacle

Победа «Челси» — 1.401

Ничья – 5.150

Победа «Шеффилд Юнайтед» — 8.590

Статистика

«Челси» не проигрывал дома сопернику в трех последних матчах – две победы и одна ничья.

«Шеффилд» проиграл пять последних выездных матча в АПЛ .

. «Челси» не пропускал голов в 4 из 5 прошлых поединках на своем стадионе.

Прогноз

Абсолютно в разном психологическом настроении сейчас находятся команды. У «Челси» очевидный подъем и результативная игра в атаке. «Шеффилд» с трудом создает голевые моменты у ворот соперников и регулярно пропускает.

Предлагаем ставку на Ф1(-1) с коэффициентом за 1.632 в букмекерской конторе Pinnacle.