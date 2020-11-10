Португалия – Андорра: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 09:55

11 ноября сборная Португалии проведет товарищеский матч против команды Андорры. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на эту встречу.

Португалия

Сборная Португалии не проигрывает на протяжении семи поединков. Последний раз команда уступала в октябре 2019 года, когда не взяла очков в гостевой встрече против Украины (1:2).

В октябре команда Фернанду Сантуша в Лиге Наций УЕФА победила Швецию (3:0) и сыграла вничью на выезде против Франции (0:0). Отметим, что в пяти прошлых домашних поединках португальцы не обыграли только Испанию (0:0).

Андорра

Сборная Андорры последний раз побеждала в октябре 2019 года. Тогда эта команда переиграла дома Молдову (1:0). В октябре подопечные Кольдо провели два поединка в Лиге Наций УЕФА , сыграв вничью с Мальтой (0:0) и уступив в гостях Фарерским островам (0:2).

К вышесказанному добавим, что в четырех из пяти последних гостевых встречах Андорра не забивала голов.

Котировки БК Pinnacle

Победа Португалии с форой (-4) – 2.030

Победа Андорры с форой (+4) – 1.775

Статистика

Андорра крупно проиграла все три гостевых матча сборной Португалии – 4:0, 3:0, 6:0.

Минимум три гола забивала сборная Португалии в 4 из 5 последних домашних встречах.

Минимум два гола пропускала Андорра в 4 из 5 предыдущих выездных матчах.

Прогноз

Даже не основным составом португальцы должны добиваться уверенной победы над Андоррой. Предлагаем заиграть ставку на Ф1(-3,5) с коэффициентом 1.75 в букмекерской конторе Pinnacle.