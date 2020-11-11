Роналду может вернуться в Манчестер. ПСЖ тоже на низком старте

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сегодня, 17:56

«Соккер.ру» разбирает фантастичные и реалистичные варианты для CR7.

С «Ювентусом» покончено?

Туринцы – прагматики. Итальянцы набирают выгодных свободных агентов, а сделка с Роналду была призвана увеличить привлекательность клуба, что вышел на фондовый рынок. Криштиану свою миссию выполнил, до конца сезона может добавить еще голов. Или выиграет Лигу чемпионов с Пирло, или уступит дорогу молодым.

Для покупки или Погба, или Салаха «Ювентусу» нужны свежие деньги. И сложно уложиться в трансферный бюджет, когда одному футболисту отстегивают 31 млн евро, если второй по окладу в клубе получает всего 8 млн евро, причем речь о Де Лигте, не самом успешном новичке десятилетия. «Ювентусу» в новых реалиях 35-летний Роналду не подходит.

На поле у легенды тоже не все и не всегда получалось. Криштиану работает на количество голов, как привык, но в финал Лиги чемпионов не вышли, хотя надо было пройти «Аякс» и «Лион», чтобы получить шанс. А если еще и ставка на тренера Пирло была ошибочной – в Серии А пока на 5-м месте, то вариантов не остается.

Аньелли и Недвед смотрят в будущее, Роналду привлек внимание к «Ювентусу», но есть вариант с привлечением еще одного прибыльного новичка. Выгодного на поле в силу возраста и позиции, но также привлекательного для рекламодателей.

Неймар вместо Криштиану?

Проскочила информация, что бразилец больше не хочет возвращаться в «Барселону». Оно и понятно, у каталонцев нет денег на трансфер и зарплату форварда ПСЖ . Также клуб летом пытался покинуть Месси, и если Лионель уйдет вслед за Суаресом, Неймар не встретит в Испании друзей.

У него не так много вариантов. АПЛ слишком жесткая, «Бавария» пыталась купить бразильца во времена Гвардиолы, но боссы клуба отказали Хосепу, а сам Неймар выбирал между Мадридом и Барселоной. Сейчас у него остается вариант с Турином, ведь «Ювентусу» нужна звезда.

А Криштиану припаркует свой автопарк у нового особняка рядом с Парижем. Учитывая, что футболист стареет, но знает – в Лиге 1 Ибрагимович в солидном возрасте насобирал много голов, вариант с ПСЖ будет ему самым выгодным. Тем более, если шейхи получат деньги за Неймара, то хорошо заплатят португальцу.

Идея фикс шейхов тоже известная – выиграть Лигу чемпионов. Роналду остается специалистом по этому турниру, а поскольку ПСЖ был в финале, то может зайти туда еще раз, но уже с Роналду. У Криштиану есть характер, а возраст может не стать помехой, Серия А отнимает больше сил, чем Лига 1.

Дорога в МЮ и «Реал» закрыта?

Разговоры обязательно будут. Причем если «Реалу» лучше подумать, где собрать денег на Мбаппе – такой вариант предпочтительней для клуба, Переса и Зидана (или будущего тренера), то «Манчестер Юнайтед» к сделке с Роналду могут подтолкнуть инстинкты Вудворда. Где взять денег в пандемию с пустыми трибунами?

Через интернет, где Криштиану – король футбольного рынка рекламодателей. Следовательно, для Эда не важен возраст Роналду, ему поможет хайп, который сопроводит возвращение португальца на «Олд Траффорд». Фотографии с сэром Алексом Фергюсоном, первые голы на знакомом стадионе – будут давить на ностальгию.

Она хорошо продается во многих странах мира. Поэтому когда из Испании инсайдер известного международного канала сообщает, что МЮ уже сделал Мендешу предложение – можете смело верить. Роналду подумает, осилит ли его организм сезон или два в АПЛ , и финансовый фактор важен, но все-таки о «Юнайтед» говорили и раньше.

Посмотрите на команду Сульшера. Там есть недешевые футболисты, есть неплохие мастера, но нет вожака. Ни Де Хеа, ни Магуйар, ни Бруну – не лидеры. Кавани может помогать в будущем, если хватит здоровья, но сравнивать его по масштабу футбольной личности с Роналду попросту нелепо.

Португалец может пригодиться МЮ в качестве ветерана-вожака. В «Реале» его не очень любили фанаты – одна из причин, почему выбрал Турин, но в Манчестере отношение было другим. А поскольку «красные дьяволы» могут позволить себе зарплату Роналду, то это не худший вариант для обеих сторон.

Или Сульшер, или следующий тренер МЮ получат в расположение второго Ибрагимовича. Тоже результативного, в новом сезоне Роналду простой, связанный с карантином, не помешал ему собирать голевые действия каждые 50 минут. Тоже дерзкого, ведь Криштиану обожает выигрывать трофеи, иначе не умеет. Форвард точно справится в знакомой АПЛ .

Роналду пригодится «Барселоне»?

Рассмотрим два фантастических и один реальный варианты. Начнем с последнего. В Лос-Анджелесе, Нью-Йорке или Майами есть клубы, готовые принять Роналду. В США можно уехать доигрывать, но вряд ли Криштиану спешит за океан. Хотя мечтал пожить в Нью-Йорке до пандемии.

С него сняли обвинения в изнасиловании – дорогущие адвокаты, похоже, вышли на истицу и закрыли вопрос без суда, так что Криштиану может помочь тому же Бекхэму строить маленькую футбольную империю в рае для богатых пенсионеров во Флориде. Роналду любит солнце, в Майами его полно.

Вот только есть более экзотичные пути. Говорили о «Манчестер Сити». В этом случае есть шанс увидеть Месси и Роналду в одной команде. Причем Криштиану может заменить Агуэро и Жезуса в центре, а Лионель – правого вингера. Убойный вариант, и у шейхов хватит наглости и защиты адвокатов от УЕФА , чтобы его провернуть.

Также понятно, что каталонцам, если представить их переход под влияние американских инвесторов, нужно как-то выбраться из финансового кризиса. Резонанс, который вызвал бы переход Роналду именно в «Барселону», трудно себе представить. И снова получаем связку Месси и Криштиану, о которой говорили лет пятнадцать назад.

Конечно, слухи об англичанах или каталонцах – дело рук агента Жорже Мендеша. Португальский хитрец раскачивает лодку, поскольку понимает, что «Ювентус» ждет непростые финансовые времена. Роналду обожает деньги, что никогда не скрывал, поэтому он согласится на приглашение из ПСЖ . На данный момент это самый вероятный сценарий, даже вероятнее, чем продление контракта с «Ювентусом».

Парижане отпустят Неймара в Турин, попытаются выручить много денег за Мбаппе, но если Килиан уедет к Зидану или Клоппу, то шейхи получат подстраховку звездой уровня Роналду. Такое развитие событий рассматривали и чуть раньше, но пандемия внесла коррективы. Но, похоже, летом 2021-го клуб могут сменить и Месси, и Роналду.