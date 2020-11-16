Мудрость Станислава Черчесова. Турция — Россия, далее везде.

1605538876

сегодня, 18:01



Турция — Россия.

Зрелищно матч был не очень, если бы не интрига, которую закрутил Шимон Марчиняк, совершенно обоснованно удалив Семёнова за срыв голевой атаки. Это в нашем чемпионате такие вещи наказывают жёлтой карточкой, а на международной арене «на хапок» не проедешь. Андрей явно не успевал за турецким нападающим и сознательно пошёл на нарушение правил, иначе был бы выход один на один и неминуемый гол. Семёнову презент, а тренеру по физ. подготовке большое Фэ. В футболе надо бегать, а не ходить пешком. Уверен, если провести соревнования по бегу на пятьдесят метров, турки нас обгонят.

Этот недостаток подготовки наших игроков заметил тренер турецкой сборной Шенол Гюнеш и в защите спокойно оставлял одного защитника против одного нашего нападающего и не ошибся. Все дуэли в таких парах выигрывали игроки турецкой сборной. Такая тактика позволяла туркам постоянно создавать численное преимущество на нашей половине поля и в штрафной площадке, что в конечном итоге позволило им забить первый гол. Кенам Караман один против ворот и никого рядам, как говориться — забивай, не хочу, что он шутя сделал.



Второй гол был забит благодаря филигранной технике Дженгиза Юндера. Гол из разряда не берущихся. Находясь в неудобной позиции он ударил точно в нижний угол, в притирочку со штангой. Высочайший класс. Наши так не могут, а почему? Да потому, что на тренировках играют в маленькие ворота, и вдобавок поперёк поля, чтобы сэкономить силы ( отсюда слабая физическая подготовка и плохое видение поля полузащитниками, а из-за большой скученности игроков на маленьком пространстве исчезает техника, если она, конечно, есть). Я был свидетелем, когда на стадионе Свиблово в мае этого года соревнования по футболу среди детских коллективов провели на одной трети поля и за три часа.

О составах. Станислав Саламович проявил себя мудрым стратегом и тактиком. Он, как опытный игрок в покер, не стал показывать свои карты раньше времени в матче со сборной Молдовы, а туркам сделал сюрприз. Правда «фокус не удался» из-за того, что наши футболисты не успели сыграться; каждый тянул одеяло на себя, забывая кормить мячами Заболотного — забивного, мобильного форварда, таранного типа, заставляя его смещаться в неудобную для себя зону левого крайнего. В следствии этого самая опасная зона центрального нападающего всегда была свободной. Черышев в нападении смотрелся и даже забил гол, но это не его место в ансамбле. Алексей Миранчук приехал из Атланты, прост, отбыть номер, так как побаивался получить травму и навсегда сесть в своей команде на скамейку запасных. Всю игру тянули зенитовцы. Чувствуется настоящая школа.

На счёт пенальти. На первый взгляд он спорный и приписывается предвзятости польского судьи , но осмелюсь заметить, что ни один отбор мяча сзади без нарушения правил, сделать невозможно. Главный судья был далеко от места игрового события и совершенно адекватно отреагировал на отмашку бокового судьи, который находился рядом и наблюдал этот эпизод, как на ВАР.

Нужен ли в сборной Дзюба. Думаю, что нет. Наши соперники Артёма раскусили и нашли противоядие к его игре, а именно, перехватывать посланные ему мячи низом, вытеснять его с удобной позиции в штрафной площадке при навесах и приставлять к нему быстрого персонального игрока при приёме меча далеко от ворот потому, что на длинный скоростной рывок Артём уже не способен, это, далеко, не Анатолий Бышовец.

Матч у турок можно было выиграть и вдевятером, если бы увеличили скорость передвижения, но это была бы Пирова победа. Сами посудите — 12 ноября матч с Молдовой, 15 ноября матч с Турцией и 17 ноября со сборной Сербии. Играть в таком режиме, в полной отдачей, никаких сил не хватит. К последнему матчу в группе Черчесов подводит команду постепенно, без ненужной спешки. Ведь нам «пшистко едно», что по польски, в вольном переводе, означает по барабану, у кого выигрывать, у турок или сербов.

Сербы послабее, но это только на первый взгляд потому, что их игру в полную силу мы ещё не видели. Сборная Сербии представлена игроками различных иностранных клубов, значит, игровой потенциал у них есть. Кто знает, если им хорошо заплатят, то они могут сыграть в одном единственном матче на уровне Баварии или Барселоны. Шутка, но, как известно, в каждой шутке есть доля здравого смысла. Об этом, наверняка, подумал Станислав Саламович, а он очень злопамятный человек, в хорошем смысле этого слова. Черчесов хорошо помнит, как Зенит вылетел из лиги чемпионов из-за недооценки соперника, занимавшего последнее место в своей группе. Саламович не хочет наступать на старые грабли.

Для тех, кто живёт в городе и забыл, как выглядят грабли, я напомню . Они состоят их железного гребешка, прикреплённого перпендикулярно к длинному деревянному черенку. Когда грабли лежат перед тобой и ты наступил на гребешок, противоположный конец граблей с силой бьёт тебя по лбу. Присмотритесь внимательно к Семаку. У него, по моему, до сих пор можно разглядеть «шишку на лбу». Может быть она уже сошла, но помнить о ней он будет всю оставшуюся жизнь.

Платон Расцветаев.



