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сегодня, 13:21

Здравствуйте дорогие читатели. Сегодня я предлагаю Вам сатирическое обозрение футбольного матча между сборными Сербии и России, не при детях будь сказано потому, что они ничего не поймут, так как во время трансляции крепко спали. Да, и ни детское это дело, обсуждать «игры для взрослых». Ну об этом несколько позже, а пока «вернёмся к нашим будням». Интересно, кто придумал эту крылатую фразу, по какому поводу и почему она сохранилась до наших дней. Ладно пусть этим занимаются историки, а мы перейдём к фактам.

Если бы наши футболисты этот матч выиграли, то ничего бы интересного в жизни болельщиков не произошло. Они выстроились бы в очередь за деньгами в букмекерские конторы и таким образом нарушили санитарный режим, а так проснулись с одним желанием прочитать, что пишут об этом событии периодические издания и блогеры.Сенсация! Вот изюминка сегодняшнего момента, но не самая вкусная так, как до нас бразильцы, у себя дома на чемпионате мира по футболу проиграли сборной Германии аж 7:0.

Очень жаль,что при всём нашем старании в книгу Гинеса мы не попадём. Напомню, что каждому счастливчику этот факт оплачивается в размере 100000 долларов. Фирма Гинеса вздохнула спокойно, а если бы мы проиграли 8:0 ей бы пришлось сильно раскошелится. Надо заплатить эту сумму каждому игроку, тренерам сборной, врачу, шофёру автобуса, министру спорта , его заместителям и заместителям их заместителей. На эту сумму можно было бы построить целый элитный посёлок для детей сирот, многодетных матерей и бездетных женщин, стоящих в очереди на ЭКО.

Сенсаций в последнее время было много. Проигрыш выборов Дональдом Трампом. Гололёд в Москве. Неожиданная смерть восьмидесятипятилетнего Армена Джигархоняна. Эротическая мистерия буфф в исполнении «солиста театра драмы и комедии под управлением» Артёма Дзюбы. Но проигрыш нашей сборной с таким скромным счётом — это что-то такое, что ни в сказке описать, ни словами рассказать, ни в песне пропеть, ни врагу пожелать, если он не футболист сборной Сербии. Технические предпосылки этого знаменательного события я описал в своей прошлой статье. Повторяться не буду Скажу только, что по количеству голевых моментов мы могли бы выиграть, как заметил комментатор матча : «Всё было правильно, но чуть-чуть не забили». Золотые слова.

Многие болельщики , комментаторы и журналисты, кроме телевизионщиков и великих прогнозистов (не хочу произносить их имена всуе, чтобы не сглазить) склонялись к тому, что потом и произошло, но никто из них не сказал, какую сумму и на кого он поставил в букмекерской конторе. Этот факт говорит о больших сомнениях в правильности их предсказаний, но после игры они во весь голос будут кричать: «Я же говорил...!» Таких прорицателей я легко ставлю на место одним «махом»: «Покажи квитанцию о ставке». А..., не можешь, тогда не выступай". Осмелюсь заметить, что я сделал очень важное открытие. Скажу Вам по секрету: «Самые точные прогнозы всегда после игры!»

Матч закончился и теперь все бросились разбираться в причинах, ведь не может же произойти что-то из ничего. Я решил сделать выборочный опрос общественности и хочу предложить Вашему драгоценному вниманию некоторые мнения. Болельщик, к которому я обратился, был настроен весьма агрессивно. Пришлось надеть двойную маску и задавать вопросы с дистанции 3-х метров. Его ответ был краток. «Черчесову дать срок до весны, чтобы исправил ситуацию в команде. Игрокам снизить зарплату до величины прожиточного минимума Месси или Рональдо. Судью на мыло! Потому, что не назначил пенальти за игру сербов рукой в ихней штрафной площадке».

В скверике около Большого театра я подошёл к парочке ЛГБТ — « Как Вам понравился матч нашей сборной?» В футболе мы не очень разбираемся. Жалко высокого, стройного и красивого футболиста, которому разбили носик. Ему, наверное, было очень больно. Мы сейчас сидим и обсуждаем, как же он, бедненький, с такой царапиной на носу появится в светском обществе. Ему надо будет делать пластическую операцию в Германии.«

Я отошёл и увидел, как дорогу на красный цвет, не обращая внимания на гудки автомобилей, переходит человек солидной импозантной внешности, похожий на депутата. » Здравствуйте! Вы не боитесь попасть под машину. Нет, моя личность неприкосновенна. Как по Вашему надо поступить с нашими футболистами после их неудачного матча против сборной Сербии. «Лишить автомобильных прав и предметов первой необходимости — красной икры, шампанского и коньяков всех марок до конца года».

На Красной площади я подошёл к пикетчику — правозащитнику, стоящему с плакатом — "Всем мигрантам — одинаковые права в футболе. «Не понял суть плаката». Он объяснил. «В нашей сборной ущемляются права мигрантов». «Ну как же — бразилец есть, северный осетин есть, грузин есть». А он мне: «А таджиков , узбеков и киргизов нет , поэтому и проиграли.»

Подошли два омоновца в штатском. Ребята, в чём Вы видите причины проигрыша нашей сборной. « Происки врагов. На кануне матча они дискредитировали лучшего футболиста России; задержали Сафонова в Стамбуле, из-за теста на ковид 19; заменили судью. Будем разбираться». Недалеко собралась стайка студентов около человека, похожего на Жириновского, который на мой стандартный вопрос ответил: «Однозначно! Всех и немедленно!»- конец цитаты.

Вдруг я заметил, как из автомобиля выходит известный градоначальник и подбежал к нему. «Ну, как Вам сказать, молодой человек. Наши проиграли во первых, потому, что не одели маски. Во вторых , потому, что не было бордюров по периметру штрафной и вратарской.»

Подытожив все мнения, я пришёл к выводу, что слишком много было причин, никоим образом не зависящих от футболистов, и поэтому не стоит их осуждать. Как гласит библейская заповедь: «Не судите, да не судимы будете!» О! Уже одиннадцать часов. Пойду в букмекерскую контору, получать свой выигрыш. Когда играет наша сборная, я делаю ставки только в категории чет/нечет. Всем удачи!

Платон Расцветаев.