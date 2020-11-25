Чёрная роза — символ печали. Итоги матча Лацио- Зенит

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25 ноября 2020, 18:11

Современные масс-медиа существуют для того, чтобы рекламировать всё, за что платят рекламодатели, начиная с обуви и кончая прокладками Оби. Футбольные трансляции с участием российских команд рекламщики обходят стороной и правильно делают. Если они нарушат эту грустную традицию, то вся страна будет ходить босиком, а женщины пользоваться затычками из спортивных газет, пишущих о футболе.

В России болельщики неприхотливые. Если футболисты играют хорошо, они радуются, если плохо, то объясняют невезеньем. В тренерской среде полный застой. Что мы видим. Тренерами стали игроки, которые мало чем проявили себя в футболе Карпин, Евсеев, Парфёнов, Аленичев, Новиков, Тедеско, Шварц. Первые четверо являются учениками Романцева и пытаются реанимировать его допотопный стиль игры. Результат — полное фиаско. Новиков, Слуцкий, Тедеско пришли в большой футбол с дипломами.

В своё время я тоже хотел стать тренером. В школе я учился с одним парнем, который в последствии закончил институт им. П.Ф. Лесгафта. Он вёл секцию лёгкой атлетики на стадионе Стрела (сейчас находится в черте города Москва). Мы разговорились. «Хочешь стать тренером? Пожалуйста. Поступай в школу тренеров в Малаховке. Кем ты хочешь стать. Волейбол, футбол? Я тебе помогу. Неважно, что ты не умеешь играть. Тебя научат, как тренировать, а потом наберёшся опыта, если голова варит. Есть ещё один нюанс. Быть тренером, значит, пить. Вот тебе деньги, иди за спиртным». Они пили водку, как воду и почти не закусывали. Я быстро запьянел и ночь провёл под танц. верандой. На следующее утро, я пришёл к Пахомову (фамилия моего приятеля) и сказал, что не хочу быть тренером.

С тех пор я не очень-то доверяю способностям, так называемых, чистых дипломников. Считаю, что тренером должен быть только очень хороший игрок в прошлом. Таким тренером в России является Сергей Семак. Его учителя Лучано Спалетти, Андре Виллаш-Боаш, Мирча Луческу. Он был вторым тренером сборной России у Фабио Капелло. Самое интересное, что Сергей покинул сборную после того, как её возглавил Станислав Черчесов.

Личка его коллег по тренерской доле. Черевченко. 170 матчей — 9голов. Парфёнов в Спартаке — 6 голов. Вадим Евсеев в высшей лиге 21 гол. Возможно есть в этом перечислении спортивных достижений некоторые неточности, но они не существенны и особой погоды не делают. Об их учителях я даже не заикаюсь. Как видите с каким отрывом в этом списке лидирует Сергей Семак.

Однако надо признать, что, во-первых, нет команды без хороших игроков и во-вторых, нет тренеров, доработавших в одном клубе до пенсии. Их смена всегда благотворно сказывается на игре команды. Вопрос в том, кого и на кого менять? Думаю, что кандидатуре Семака на место главного тренера команды конкурентов пока не видно.

Симоне немного уступает Сергею в плане результативности. Оба тренера, практически, ровесники. Индзаги родился 5 апреля 1976 года, а Симоне Индзаги 27 февраля 1976 года. Симоне был чистым центральным нападающим, а Сергей полузащитником. По игровой статистике Индзаги уступает Семаку. Сергей сыграл 455матчей и забил 102 гола . Индзаги провёл на поле 274 матча и забил 80 голов. Как игрок и тренер, наставник Лацио оказался более изобретательным. Игроки его команды очень точно и быстро передавали мяч друг другу, лучше видели поле, быстрее находили выгодную позицию. Все голы были забиты из неожиданных для вратаря ситуаций, кроме пенальти, отправленный в ворота сильно и точно. Сегодня Лацио играет в нападении так же, как играл Симоне. Быстрый короткий рывок на свободное место и точный молниеносный удар около штанги.

Непосредственно об игре. Зенит вышел на матч обречённо. Первый гол в наши ворота, надо было отменить, а Чиро Иммобиле выгнать с поля. Вспомните этот голевой эпизод. Чиро Иммобиле бьёт прямо в лицо защитнику Зенита. Тот вынужден уклониться от мяча и тот влетает у него за спиной в ворота. Чему можно поучиться у игроков подопечных Симоне Индзаги? Я бы отметил особенность ведения мяча. Игроки Лацио на любой скорости не отпускают от себя мяч дальше, чем на полметра. Это делает отбор мяча практически невозможным. Дзюба исполнил свой коронный номер ударом с полуоборота левой ногой, не глядя в ворота. Артём исполняет свою «коронку» в каждом матче. Его всегда блокируют, или защитник или вратарь. В голевой ситуации Дзюба выполнил свой удар безупречно. Больше ничего хорошего об игре футболистов Зенита сказать нельзя. На игру наложили резкий отпечаток, отсутствие игроков основы и хроническая усталость питерских футболистов.

Напоследок я составил маленькую сравнительную табличку возрастов и активности футболистов, играющих на 4-х первых позициях в нападении каждой команды.

Артём Дзюба 32 г 447 игр 161 гол Чиро Иммобиле 30 лет 314 игр 203 гол

Андрей Мостовой 23 г 151- 2 0 Марко Пароло 35 лет 533 -70

Александр Ерохин 31 г 111-77 Луис Альберто 33 года 244-44

Вильмар Барриос 27 лет 185-5 Адам Марушич 28 лет 266 -30

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Зенит. Средний возраст 103. Голы 263. Лацио. Средний возраст 126 голы 347

Зенит младше Лацио на 20 лет. Среднее количество голов больше у Лацио на 74.

А Вы ругаете Станислава Черчесова за привлечение в сборную «стариков».

Платон Расцветаев.