Будем равняться на женскую сборную.

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сегодня, 19:31



Позвонил мне сегодня приятель. «Ты читал , что пишут про нашу сборную и в частности про Черчесова?» «Нет не читал. Я не люблю читать. Я люблю писать. И какое мне дело до того, что сборная Германии под руководством Черчесова со счётом 0:6 проиграла Испании, которую мы обыграли на чемпионате мира. Но, если ты хочешь знать моё мнение, я скажу так, не надо было ставить тренером нашей сборной Йоахима Лёва, это основная причина проигрыша российской сборной. Мало того, я считаю, что сборная Сербии будет чемпионом лиги наций. Шутка».

Прогнозы — дело тёмное и поэтому я хочу привлечь Ваше внимание к уже известным фактам, чисто спортивного характера. Сербы применили против наших футболистов очень опасную новинку. Они во время приёма верхового мяча в центре поля вырубали наших футболистов канадским хоккейным силовым приёмом. Очень опасная штука. В воздухе человек бессилен. Если неожиданно «Взять его на корпус» можно нанести неизлечимую травму межпозвоночных дисков. Судья молчал, а ведь за это надо было выгонять с поля. Он, наверное, столкнулся с таким методом единоборства впервые. Закончилось тем, что игроки обеих команд не стали играть головой в центре поля после ударов от ворот. Это правильно. Представьте себе, что Вам на голову падает футбольный мяч 450 грамм и надутый под давлением 1,1 атмосферы (настоящий булыжник). Сразу скажу тем, кто не принимал мяч на головку, это очень даже неприятно и в 80 случаев бесполезно.

И ещё я хочу сказать об одной ошибке, которую из игры в игру допускают наши футболисты. Они часто играют в середине поля в одно касание и теряют мяч с той же частотой, с какой применяют этот технический приём. Такая игра непродуктивна. Пройти «мёртвый участок » поля можно длинным и средним пасом. Играть в одно касание можно только в штрафной площадке или вблизи её. Это же относится и к дриблингу в середине поля. Зачем, показывать свои финты там, где они не нужны, и ни только не нужны, но и опасны. Основой дриблинга является быстрая смена направления движения, чтобы запутать противника. Это создаёт большую боковую нагрузку на коленный сустав. В результате чего происходит разрыв мениска или, ещё хуже, крестообразных связок.

Сербы приготовили для нашей сборной ещё один сюрприз. Они взвинтили темп в первой половине матча. Наши ожидали от них тягучей, медленной игры с частыми, точными перепасовками поперёк поля. В первой встрече это было очень красиво , но не эффективно, поэтому они кардинально поменяли модель игры и привели наших футболистов в полное замешательство. Самым главным козырем Сербов была стратегическая и тактическая неожиданность, а техники им не занимать. Российские футболисты тоже делали ставку на скорость и физическое давление противника в первой половине игры, но подвела техника.

Ко второму тайму обе команды выдохлись, и о хорошей игре можно было даже не мечтать. Вратарь, пропустивший четыре мяча, находился в таком подавленном состоянии, что дальше продолжать игру не мог. Команда развалилась, как самолёт, в салоне которого взорвалась бомба. В такой ситуации меняй состав, не меняй, ни что уже не поможет. Если Сборной Германии было всё равно, побеждать или проигрывать, то России, пожалуй, тоже потому, что с такой игрой в следующем раунде они бы исполняли роль мальчиков для битья, напрасно тратили силы и здоровье передвигаясь по красной зоне Европы без прививок от ковида- 19.

Болельщики и просто зрители ждут от любимых команд таких же эмоций, как от состязания гладиаторов в древнем Риме, или боя быков. Это нормальное явление, но не всегда достижимое. На этот раз «бык» остался жив, а тореадоры ретировались за пределы арены ни с чем. Насчёт корзины. Лучше выигрывать в слабой группе, чем проигрывать в сильной, а фанатам я хочу напомнить мудрую русскую пословицу «По Сеньке и шапка!»

Напоследок хочу заметить, что ФИФА очень грамотно расставила участников турнира. Не интересовался, как в других группах, но там, где выступали наши футболисты, каждая команда выиграла по одному домашнему матчу и этим доставила большое удовольствие своим соотечественникам, так необходимое для снятия стресса в связи с пандемией ковида-19. Интрига держала болельщиков в напряжении до самого конца первого тура. Непредсказуемость и разнообразие результатов встреч позволила игрокам, делающим ставки на спорт, проверить свои игровые системы. Наши, конечно, проиграли по делу. Такого «базара» российские болельщики ещё не видели, а немецкую сборную можно со спокойной совестью обвинить в неспортивном поведении и лишить её права продолжать участие в лиге наций.

В заключении хочу поздравить сборную команду республики Беларусь с выходом из группы со второго места, и пожелать беларусам решить миром сложную ситуацию в стране. На мой взгляд сделать это можно довольно просто. Пригласить правительство, созданное в иммиграции, в республику и дать им портфели министров. Пусть они попробуют «порулить» под присмотром Александра Григорьевича. Не справятся — сами уйдут, а справятся, то Лукашенко останется пожизненно президентом, как Король Испании, Канцлер Германии или Королева Великобритании.

Платон Расцветаев.