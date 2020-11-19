«Герта» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 11:15

«Герта» и дортмундская «Боруссия» сыграют 21 ноября в поединке 8-го тура Бундеслиги. Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на этот матч.

«Герта»

После семи сыгранных туров берлинская команда обосновалась на двенадцатой строчке в турнирной таблице Бундеслиги. «Герта» показала такие результаты: две победы, одна ничья и четыре поражения.

В прошлом туре немецкого чемпионата «Герта» разгромила в гостях «Аугсбург». Отметим, что в домашних поединках текущего сезона берлинцы еще не побеждали – одна ничья и два поражения.

«Боруссия» Дортмунд

В прошлом туре чемпионата Германии «Боруссия» уступила на своем поле «Баврии» (2:3). Так коллектив из Дортмунда откатился на третью позицию в турнирной таблице Бундеслиги.

Перед этой неудачей «Шмели» выдали серю из четырех побед кряду, обыграв «Арминию» (2:0), «Шальке» (3:0), «Хоффенхайм» (1:0) и «Фрайбург» (4:0). В трех гостевых поединка чемпионата «Боруссия» одержала две победы и потерпела одно поражение.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Герта» — 4.950

Ничья – 4.210

Победит «Боруссия» — 1.709

Статистика

«Герта» проиграла три последних поединка «Боруссии».

У «Боруссии» две победы в двух предыдущих матчах в Берлине.

В трех из четырех прошлых очных встречах команд прошла ставка на ТБ (2,5).

Прогноз

После неудачи в прошлом туре «Боруссия» отстала от лидеров турнирной таблицы. Предстоящий матч в Берлине отличная возможность для гостей попытаться сократить отставание.

«Герта» не показывает надежную игру в обороне, а в очных встречах против соперника регулярно терпит неудачи. Предлагаем взять ставку на победу гостей за 1.709 в букмекерской конторе Pinnacle.