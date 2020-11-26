The Best 2020! Роналду и Месси в свите непревзойденного Роберта Левандовски

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26 ноября 2020, 12:25

ФИФА объявила претендентов на главный индивидуальный трофей года.

После того как овеянный легендами «Золотой мяч» спекся, на авансцену выходит награда, которую учредила ФИФА — The Best! Победитель будет известен через три недели, а пока еще есть возможность погадать на кофейной гуще и распределить роли среди ограниченного круга соискателей, который был официально определен только вчера.

Определить фаворитов среди футболистов и тренеров достаточно легко, учитывая, что в 2020 году не проводились крупные международные турниры для сборных. А среди чемпионов всего и вся в Европе есть один парень, который выделяется среди своих успешных одноклубников лютой результативностью. Но давайте обо всех по порядку. Претенденты на награду расположены в порядке увеличения шансов.

Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»; Нидерланды)

Должен был забирать «Золотой мяч» в прошлом году, однако на считанные миллиметры отстал от Месси, который проиграл ван Дейку среди европейцев, но стал первым благодаря своей популярности на Островах Кука. В этом году шансов у Вирджила никаких. Да, «Ливерпуль» одержал долгожданную победу в АПЛ , но мощный задел был создан в 2019-м, а вылет из Лиги чемпионов получился слишком ранним после двух подряд финалов. У голландца 0 шансов на приз. Впрочем, не у него одного.

Лионель Месси («Барселона»; Аргентина)

За 11 месяцев ужасного по своим меркам года Лионель наколотил 25 голов (9 с пенальти). «Барселона» впервые за долгое время осталась без титулов и в очередной раз с треском вылетела из Лиги чемпионов. Пардон, на этот раз даже не с треском, а с грохотом. У Лео есть спорные награды, но в 2020-м ему можно вручить The Best! только в том случае, если есть задача дискредитировать награду.

Садио Мане («Ливерпуль»; Сенегал)

Победа в АПЛ — заслуга команды, в «Ливерпуле» нет одной суперзвезды, поэтому претендовать на индивидуальные награды «красным» сложно. Садио Мане — хороший футболист и отличный парень. Но не The Best. Сенегалец всегда полезен, но у него нет охапки титулов или невероятной результативности: всего 14 голов за год.

Мохамед Салах («Ливерпуль»; Египет)

У Салаха 20 голов за год, но 6 из них с пенальти, то есть с игры забил ровно столько же, как и товарищ Мане — 14 голов. Попасть в топ-11 лучших футболистов планеты по итогам года — уже немало.

Серхио Рамос («Реал»; Испания)

Рамос провел впечатляющий год: будучи центральным защитником, забил 13 голов за «Реал» и сборную Испании, затащил «сливочным» чемпионство в летнем турнире-доигровке, поучаствовал в завоевании путевки в финальный турнир Лиги Наций. Мощно, но без успешных выступлений в Лиге чемпионов сложно претендовать на титул The Best. «Реал» второй раз не смог преодолеть стадию 1/8 финала, а Серхио получил красную карточку в первом матче с «Манчестер Сити».

Неймар ( ПСЖ ; Бразилия)

Затащил бы лигочемпионский финал с «Баварией», был бы другой разговор. Главный титул ПСЖ уступил, а французские завоевания ставить в заслугу Неймару странно. Да и умопомрачительной статистикой бразилец не может похвастаться: 19 голов, из которых 8 с пенальти.

Килиан Мбаппе ( ПСЖ ; Франция)

Как минимум, Неймару будет не очень просто стать лучшим в мире, не являясь лучшим даже в своей команде. Мбаппе мешали травмы и перепады формы, но он все равно набил достойную статистику: 26 голов (3 с пенальти) и 15 результативных передач. 40+ очков результативности.

Тьяго Алькантара («Бавария»/«Ливерпуль»; Испания)

В «Ливерпуле» испанец с бразильскими корнями еще не успел себя проявить, в шорт-лист он попал благодаря успехам в составе «Баварии», с которой выиграл «Золотой требл». Крутость центрального полузащитника Тьяго не получится описать с помощью банальной статистики, Алькантара создает игру, акценты в которой расставляют другие. И в своем ремесле он один из лучших.

Криштиану Роналду («Ювентус»; Португалия)

Нашу тройку открывает этот известный португальский футболист, прыти которого позавидуют многие молодые. Еще ему 35 лет, но откуда бы вам об этом знать. Роналду наколотил 38 голов за «Ювентус» и сборную Португалии, приз он не выиграет, но наше восхищение заслужил.

Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»; Бельгия)

Тот случай, когда командными достижениями можно пренебречь и напомнить, что награда все-таки индивидуальная. Де Брюйне в 2020-м выиграл только Кубок Лиги, однако был исключительно хорош в роли распасовщика. 19 результативных передач — это вам не шутки. Да и 11 голов на дороге не валяются. Сильный год бельгийца.

Роберт Левандовски («Бавария»; Польша)