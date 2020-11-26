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The Best 2020! Роналду и Месси в свите непревзойденного Роберта Левандовски

26 ноября 2020, 12:25
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Роналду Криштиану
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Месси Лионель
Месси Лионель
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Неймар
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ФИФА объявила претендентов на главный индивидуальный трофей года.

После того как овеянный легендами «Золотой мяч» спекся, на авансцену выходит награда, которую учредила ФИФА — The Best! Победитель будет известен через три недели, а пока еще есть возможность погадать на кофейной гуще и распределить роли среди ограниченного круга соискателей, который был официально определен только вчера.

Определить фаворитов среди футболистов и тренеров достаточно легко, учитывая, что в 2020 году не проводились крупные международные турниры для сборных. А среди чемпионов всего и вся в Европе есть один парень, который выделяется среди своих успешных одноклубников лютой результативностью. Но давайте обо всех по порядку. Претенденты на награду расположены в порядке увеличения шансов.

Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»; Нидерланды)

Должен был забирать «Золотой мяч» в прошлом году, однако на считанные миллиметры отстал от Месси, который проиграл ван Дейку среди европейцев, но стал первым благодаря своей популярности на Островах Кука. В этом году шансов у Вирджила никаких. Да, «Ливерпуль» одержал долгожданную победу в АПЛ, но мощный задел был создан в 2019-м, а вылет из Лиги чемпионов получился слишком ранним после двух подряд финалов. У голландца 0 шансов на приз. Впрочем, не у него одного.

Лионель Месси («Барселона»; Аргентина)

За 11 месяцев ужасного по своим меркам года Лионель наколотил 25 голов (9 с пенальти). «Барселона» впервые за долгое время осталась без титулов и в очередной раз с треском вылетела из Лиги чемпионов. Пардон, на этот раз даже не с треском, а с грохотом. У Лео есть спорные награды, но в 2020-м ему можно вручить The Best! только в том случае, если есть задача дискредитировать награду.

Садио Мане («Ливерпуль»; Сенегал)

Победа в АПЛ — заслуга команды, в «Ливерпуле» нет одной суперзвезды, поэтому претендовать на индивидуальные награды «красным» сложно. Садио Мане — хороший футболист и отличный парень. Но не The Best. Сенегалец всегда полезен, но у него нет охапки титулов или невероятной результативности: всего 14 голов за год.

Мохамед Салах («Ливерпуль»; Египет)

У Салаха 20 голов за год, но 6 из них с пенальти, то есть с игры забил ровно столько же, как и товарищ Мане — 14 голов. Попасть в топ-11 лучших футболистов планеты по итогам года — уже немало.

Серхио Рамос («Реал»; Испания)

Рамос провел впечатляющий год: будучи центральным защитником, забил 13 голов за «Реал» и сборную Испании, затащил «сливочным» чемпионство в летнем турнире-доигровке, поучаствовал в завоевании путевки в финальный турнир Лиги Наций. Мощно, но без успешных выступлений в Лиге чемпионов сложно претендовать на титул The Best. «Реал» второй раз не смог преодолеть стадию 1/8 финала, а Серхио получил красную карточку в первом матче с «Манчестер Сити».

Неймар (ПСЖ; Бразилия)

Затащил бы лигочемпионский финал с «Баварией», был бы другой разговор. Главный титул ПСЖ уступил, а французские завоевания ставить в заслугу Неймару странно. Да и умопомрачительной статистикой бразилец не может похвастаться: 19 голов, из которых 8 с пенальти.

Килиан Мбаппе (ПСЖ; Франция)

Как минимум, Неймару будет не очень просто стать лучшим в мире, не являясь лучшим даже в своей команде. Мбаппе мешали травмы и перепады формы, но он все равно набил достойную статистику: 26 голов (3 с пенальти) и 15 результативных передач. 40+ очков результативности.

Тьяго Алькантара («Бавария»/«Ливерпуль»; Испания)

В «Ливерпуле» испанец с бразильскими корнями еще не успел себя проявить, в шорт-лист он попал благодаря успехам в составе «Баварии», с которой выиграл «Золотой требл». Крутость центрального полузащитника Тьяго не получится описать с помощью банальной статистики, Алькантара создает игру, акценты в которой расставляют другие. И в своем ремесле он один из лучших.

Криштиану Роналду («Ювентус»; Португалия)

Нашу тройку открывает этот известный португальский футболист, прыти которого позавидуют многие молодые. Еще ему 35 лет, но откуда бы вам об этом знать. Роналду наколотил 38 голов за «Ювентус» и сборную Португалии, приз он не выиграет, но наше восхищение заслужил.

Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»; Бельгия)

Тот случай, когда командными достижениями можно пренебречь и напомнить, что награда все-таки индивидуальная. Де Брюйне в 2020-м выиграл только Кубок Лиги, однако был исключительно хорош в роли распасовщика. 19 результативных передач — это вам не шутки. Да и 11 голов на дороге не валяются. Сильный год бельгийца.

Роберт Левандовски («Бавария»; Польша)

Роберт должен быть первым. Без вариантов. У него есть и роскошная статистика — 41 забитый мяч и 15 ассистов в 2020 году, и титулы — победы в Бундеслиге, Кубке Германии и Лиге чемпионов. Левандовски — лучший игрок главной команды футбольного года. Левандовски — The Best! А если нет, то это скандал и фейспалм. Не подведи, ФИФА!

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Шатаут
Шатаут
27 ноября в 14:43
Пеналду даже в тройке не будет.... За нырки ничего не дают...
kind pennywise
kind pennywise
27 ноября в 12:29
Левандовски, это даже не обсуждается. Интересная тенденция связанная с возрастом.
2017 - мяч у Роналду 32 года
2018 - мяч у Модрича 33 года
2019 - мяч у Месси 32 года
2020 - Левандовски 32 года

Кому там в след году будет 32-33?)
амурец
амурец
27 ноября в 09:44
Левандовски без вариантов
Bullкин
Bullкин ответ Homelander (комментарий удален) (раскрыть)
26 ноября в 14:47
А голевые - не статистика?
Tommy Lee
Tommy Lee
26 ноября в 14:33
Это список лучших или самых дорогих? Неймар тут зачем не понятно, да и Месси с Рональдо уже автоматом пихают.
Charismatic
Charismatic ответ Bullкин (раскрыть)
26 ноября в 14:13
Значит в этот список должны попадать те, у кого нет скандалов? Так и запишем, не за индивидуальные навыки и достижения, а за отсутствие скандалов.
Rattlehead
Rattlehead
26 ноября в 14:02
На месте Роналду и Месси должны быть Киммих и Мюллер, проведшие год не слабее Левандовского или того же Де Брёйне. Киммих так и вовсе был признан УЕФА лучшим на своей позиции, но нет, у португальца с аргентинцем места зарезервированы до конца карьеры, так что в очередной раз достойные пролетают мимо.
Bullкин
Bullкин ответ Charismatic (раскрыть)
26 ноября в 13:53
На дешёвые попытки сравнить этих двух уже никто не реагирует. Оба - набиватели статистики, не более. Гном ещё и в скандале с переходами оконфузился, так что это ему тут вообще делать нечего.
yasukuni
yasukuni ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
26 ноября в 12:55
Вместе взятых.
valt134
valt134
26 ноября в 12:45
Роберт достоин.
Charismatic
Charismatic
26 ноября в 12:32
Ну ладно Месси. Провел неплохой сезон (если смотреть индивидуально). Забил достаточно голов и еще больше отдал голевых. А нырялда тут каким боком еще и в тройке? За кучу голов с пенок, которые даже не он сам нанырял? За кучу голов слабым командам? Герой Специй, пенальти и слабых сборных.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 ноября в 12:28
Левандовски переплюнет тех двух
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