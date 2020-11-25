ФИФА объявила имена претендентов на приз лучшему футболисту года

ФИФА на своём официальном сайте опубликовала список футболистов, претендующих на приз лучшему игроку года. Награды будут вручены на церемонии The Best FIFA Football Awards 17 декабря 2020 года.
Полный список выглядит следующим образом:
Тьяго Алькантара (Испания / «Бавария» Мюнхен / «Ливерпуль»)
Криштиану Роналду (Португалия / «Ювентус»)
Кевин Де Брюйне (Бельгия / «Манчестер Сити»)
Роберт Левандовски (Польша / ФК «Бавария» Мюнхен)
Садио Мане (Сенегал / «Ливерпуль»)
Килиан Мбаппе (Франция / «Париж Сен-Жермен»)
Лионель Месси (Аргентина / ФК «Барселона»)
Неймар (Бразилия / «Париж Сен-Жермен»)
Серхио Рамос (Испания / «Реал» Мадрид)
Мохамед Салах (Египет / «Ливерпуль»)
Вирджил ван Дейк (Нидерланды / «Ливерпуль»)
Претенденты на награду лучший вратарь ФИФА среди мужчин:
Алиссон Беккер (Бразилия / «Ливерпуль»)
Тибо Куртуа (Бельгия / «Реал» Мадрид)
Кейлор Навас (Коста-Рика / «Париж Сен-Жермен»)
Мануэль Нойер (Германия / ФК «Бавария» Мюнхен)
Ян Облак (Словения / «Атлетико» Мадрид)
Марк-Андре тер Штеген (Германия / ФК «Барселона»)
Претенденты на звание лучший мужской тренер ФИФА:
Марсело Бьелса (Аргентина / «Лидс Юнайтед»)
Ханс-Дитер Флик (Германия / ФК «Бавария» Мюнхен)
Юрген Клопп (Германия / «Ливерпуль»)
Хулен Лопетеги (Испания / «Севилья»)
Зинедин Зидан (Франция / «Реал» Мадрид)
Поэтому лучший игрок Лева, лучший кипер Нойер, лучший тренер Флик
Поэтому лучший игрок Лева, лучший кипер Нойер, лучший тренер Флик
Тренер -Семак
Вратарь- Акинфеев
Лучший футболист - Дзюба!!!!!
Тренер -Семак
Вратарь- Акинфеев
Лучший футболист - Дзюба!!!!!
https://youtu.be/h7Xd2YsENsI