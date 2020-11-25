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ФИФА объявила имена претендентов на приз лучшему футболисту года

сегодня, 12:51

ФИФА на своём официальном сайте опубликовала список футболистов, претендующих на приз лучшему игроку года. Награды будут вручены на церемонии The Best FIFA Football Awards 17 декабря 2020 года.

Полный список выглядит следующим образом:

Тьяго Алькантара (Испания / «Бавария» Мюнхен / «Ливерпуль»)

Криштиану Роналду (Португалия / «Ювентус»)

Кевин Де Брюйне (Бельгия / «Манчестер Сити»)

Роберт Левандовски (Польша / ФК «Бавария» Мюнхен)

Садио Мане (Сенегал / «Ливерпуль»)

Килиан Мбаппе (Франция / «Париж Сен-Жермен»)

Лионель Месси (Аргентина / ФК «Барселона»)

Неймар (Бразилия / «Париж Сен-Жермен»)

Серхио Рамос (Испания / «Реал» Мадрид)

Мохамед Салах (Египет / «Ливерпуль»)

Вирджил ван Дейк (Нидерланды / «Ливерпуль»)

Претенденты на награду лучший вратарь ФИФА среди мужчин:

Алиссон Беккер (Бразилия / «Ливерпуль»)

Тибо Куртуа (Бельгия / «Реал» Мадрид)

Кейлор Навас (Коста-Рика / «Париж Сен-Жермен»)

Мануэль Нойер (Германия / ФК «Бавария» Мюнхен)

Ян Облак (Словения / «Атлетико» Мадрид)

Марк-Андре тер Штеген (Германия / ФК «Барселона»)

Претенденты на звание лучший мужской тренер ФИФА:

Марсело Бьелса (Аргентина / «Лидс Юнайтед»)

Ханс-Дитер Флик (Германия / ФК «Бавария» Мюнхен)

Юрген Клопп (Германия / «Ливерпуль»)

Хулен Лопетеги (Испания / «Севилья»)

Зинедин Зидан (Франция / «Реал» Мадрид)

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Все комментарии
Нази
Нази
сегодня в 14:33
А где Бензема? Где Имобеле? А среди тренеров нет Гасперини. Сумошествие.... Выиграет Левандовский, а тренер Флик.
juvenale
juvenale
сегодня в 14:24
месси за пенальти и 0 голов с игры?
VAN ARM
VAN ARM ответ Шо Опять Последние (раскрыть)
сегодня в 14:23
это на закрытом голосовании ))))
Naimi Nabi
Naimi Nabi
сегодня в 14:14
Облак Ливандовский Юрген
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:04
Первый однозначно Левандовский.
Anton Hohlov
Anton Hohlov
сегодня в 13:53
Гномиссимо дадут, кому же еще.
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 13:43
Нойер-?. Левандовски--да. Флик--возможно, хотя пришел на все готовое и победил в вирусный год когда все схлопнулось.И все-же фигуры становятся мельче.
LAISMEN
LAISMEN
сегодня в 13:37, ред.
Как приятно людям той страны чьи футболисты номинируются на звание лучшего футболиста года .......у наших футболеров увы в жизни совсем другие приоритеты в первую очередь это МАТЕРИАЛЬНОЕ БЛАГОСТОЯНИЕ
A.S.A
A.S.A
сегодня в 13:35
Независимо от клубных пристрастей, стоит признать, что Бавария провела сильнейший сезон как во внутреннем первинстве,так и в ЛЧ
Поэтому лучший игрок Лева, лучший кипер Нойер, лучший тренер Флик
Шо Опять Последние
Шо Опять Последние
сегодня в 13:32
Итак !!!!
Тренер -Семак
Вратарь- Акинфеев
Лучший футболист - Дзюба!!!!!
DEIVID
DEIVID
сегодня в 13:26
Левандовски, Нойер, Флик.
Faustello
Faustello
сегодня в 13:26
Антоха:
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:22
месси в списке просто по привычке затесался)))
Incredulous
Incredulous
сегодня в 13:21
Левандовски / Куртуа / Флик
Медив
Медив
сегодня в 13:19
Ого, за 8 пропущенных можно попасть в список лучших киперов... Хотя достижение конечно уникальное
112910415
112910415
сегодня в 13:19
Артёма нет ? Явная опечатка
Incredulous
Incredulous
сегодня в 13:14
Гном даже когда завершит карьеру будет попадать в подобные списки.
Владимир 77
Владимир 77 ответ rubinovyi2 (раскрыть)
сегодня в 13:14
Артемка в номинации "Лучший порноактер года"
за
за
сегодня в 13:12
А где в списке оскароносный Дзюба?
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 13:11
Рамос...тьфу. Лучший Левандовский...тренер Флик или Клопп.. вратарь Нойер или Алисон..
Tommy Lee
Tommy Lee
сегодня в 13:08
После игры с Атлетико смешно видеть тут тер Штегена
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответ rubinovyi2 (раскрыть)
сегодня в 13:05
23 января AVN Awards)
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 13:03
Месси еще 1 пенальти забьет, поплачет и победит
faneng
faneng
сегодня в 13:01
Награды - Роналду и Флик.
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 12:58
А,Артемка где?)))
dimagas2
dimagas2
сегодня в 12:54
Что в этом списке делают гном и ранальда?
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 12:53
Месси безусловно лучший
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