Месси выиграл «Золотой мяч» и Кубок Америки. Создал 9 голов, Аргентина выиграла трофей 28 лет спустя

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вчера, 10:04

Его попытка номер пять получилась идеальной.

Месси – лучший игрок Кубка Америки 2021

Технический комитет турнира решил подыграть финалистам – аргентинцам и бразильцам, поэтому еще до финала вручил раздельную награду лучшим игрокам турнира. Приз получили Неймар и Месси, хотя надо было дождаться финала, выбрав одного. Но боялись огорчить Лионеля на случай поражения – тамошним федерациям важно, чтобы форвард не бросил сборную.

Зато награда по делу. На поле капитан национальной команды Аргентины в этот раз был безупречным. Хотя снова средне отыграл финал – не его это на уровне сборной. Разок получил шанс обойти Эдерсона, но запутался в мяче и ногах голкипера. Зато по пути к кубку Лионель был великолепен. В семи матчах на счету Месси 4 гола, 5 ассистов и точный удар в серии пенальти с Колумбией.

Месси проявлял эмоции, когда было нужно – давил на Мину, поддерживал атаки, не тянул одеяло на себя – чаще пасовал, чем пытался забить сам. В этот раз напарники его поддержали, Лаутаро Мартинес и Алехандро Гомес тоже отличались голами, Скалони сколотил единую команду, хотя до него 28 лет это пытались сделать нередко более опытные наставники. Но Буэнос-Айрес гулял этой ночью:

Трофей, как и в Пекине – авторства Ди Марии

Снова выручил давний коллега, что так и не сыграл с Месси на клубном уровне. Хотя попытки свести их помним, когда отец Лионеля грозил «Барселоне» уходом в ПСЖ , а Анхеля сватали в каталонский клуб. Помним, как в 2014-м Ди Мария, которого Анчелотти использовал в клубном сезоне в полузащите, выдал роскошный чемпионат мира и вывел «альбиселесте» в долгожданный финал. Тоже, к слову, в Бразилии.

В этот раз хватало символизма, ведь «селесао» никогда ранее не уступали на родной земле на Кубках Америки. Все предыдущие домашние турниры выиграли. А теперь им вернули их 1950-й, когда печатали первые полосы с поздравлением чемпионам – технически требовалось отправить прессу в типографию заранее, но затем вышли на поле и Уругвай забил на гол больше. Как случилось этой ночью, когда Ди Мария откликнулся на пас Де Пауля.

Аргентина научилась побеждать, ведь это первый трофей сборной с 1993 года на взрослом уровне, и первый с турнира в Пекине, если учитывать также олимпийскую команду. В финале 2008-го единственный мяч Нигерии забил тоже Анхель, а в полуфинале Аргентина разбила Бразилию со счетом 3:0.

Лионель пережил 4 поражения в финалах

Морально сложно, особенно если на второй день после очередной осечки против немцев или чилийцев заходишь в Сеть, а тебе написали десятки тысяч гневных комментариев. Отправляешься на аргентинские сайты – видишь разговоры о том, что лучше бы этот «гном» играл за Испанию, как подумывал его ушлый отец. Лионеля не раз обвиняли в неправильных действиях в футболке Аргентины, но в этот раз была камерная атмосфера пандемичного турнира, давление трибун спало.

Месси помнит каждую осечку, ведь у него есть проигранный финал Германии – не 7:1, как у бразильцев, а в овертайме после гола Гетце. И есть три неудачи по пути к Кубку Америки. После каждой Месси сидел на траве и переваривал случившееся. Но теперь Эмилиано Мартинес спас в серии пенальти с Колумбией, де Пауль из «Удинезе» полностью заслужил контракт с «Атлетико», о котором говорят, а Скалони отправится с Аргентиной в Катар, поскольку оказался подходящим наставником для сборной с Месси.

Месси уже выиграл седьмой «Золотой мяч»

А теперь докажите тренерам и капитанам сборных стран, которые сложно найти на карте, что первая в истории победа Месси с взрослой сборной Аргентины не такая символичная и важная, как успешное выступление Жоржиньо на Евро. Или как потенциальный трофей Кейна. Или как победа Канте с командным по структуре «Челси» в Лиге чемпионов. Не отдадут «Золотой мяч» никому, кроме Месси, после этой ночи и парашюта Ди Марии – дело решенное.

В этот раз против него говорят провалы «Барселоны» — проиграли все, что только можно, но их забудут, поскольку есть огромный кубок и маленький капитан, что держит его в руках, улыбаясь. Хотя дело не только в трофее, но и в самой игре. В 2021-м календарном году именно Месси в самой дикой форме. Хотя Левандовски побил рекорд Герда Мюллера, «Бавария» не вышла в финал ЛЧ . С Робертом несправедливо обошлись в прошлом году, но и это забудут.

«France Football» захватила шайка непонятных персон, что торгуют наследием создателей издания, так что не упустят шанс отдать седьмой «Золотой мяч» Месси. Игроку без клуба, который теперь подпишет новый контракт с «Барселоной», ведь Ла Лига по привычке подарила спойлер – каталонцы снова регистрируют Месси в качестве игрока высшего испанского дивизиона.

У капитана 129 баллов по «гол плюс пас»

Для сравнения, Марадона стал величайшим аргентинским игроком сборной в истории, хотя на его счету 39 пунктов по сумме голов и передач. На девяносто меньше, чем у Месси. Даже если пересчитать по среднему количеству за матч, то получите счет 0.85 против 0.43, то есть почти двукратное преимущество Лионеля, хотя основная масса соперников общие – соседи по континенту. Так что не стоит недооценивать вклад Месси в игры сборной, он старался.

Ночью МакГрегор оступился в бою с Порье и сломал себе лодыжку, а еще один из числа самых известных атлетов планеты – Месси, говорил с женой и сыновьями по видеосвязи после победы на Кубке Америки. Семья и сам футболист долго ждали, чтобы удачно сложились обстоятельства, ведь в целом Скалони, если отбросить дежурный пафос о «лучшем футболисте в истории», прав. Даже без Кубка Америки Лионель заслужил уважение за игры в сборной – 151 матч, 76 голов, 53 ассиста.

Только перелеты из Барселоны в Южную Америку отняли у него немало сил и здоровья (частые длительные рейсы сопряжены с довольно серьезным облучением, врачи настоятельно не рекомендуют делать трансатлантические перелеты работой). Помним, что самолет, на котором разбился состав «Шапекоэнсе», использовала и сборная Аргентины. Месси жаловался на его состояние до аварии, но его не услышали.

Аргентина ждала этого 28 очень долгих лет

Теперь весь мир услышит скандирование довольной команды Скалони, а его тезка по-дружески долго обнимался с Неймаром, одновременно получая поздравления и отправляя лучи поддержки другу. А потом начался праздник, который вся Аргентина ждала 28 лет. Уникальный случай – столько лет без побед. В составах разных лет были мегазвезды, вроде Рикельме, Аймара, Дзанетти, Кили Гонсалеса, Маскерано, Тевеса и Камбьяссо, а трофей не шел в руки.

Эта история не была бы такой красивой, не будь промахов Игуаина в финалах и осечки еще до появления Лионеля в сборной. Не будь Месси в юности нервозным – помним, как коллеги по сборной и бывший тренер рассказывали, что перед важными матчами у него несварение желудка и тошнота. Человек выкладывался, но не везло. Выводил ведь Аргентину в финалы, шесть лет назад уже был лучшим игроком Кубка Америки. Но нужен был четвертый финал на турнире и пятый со сборной.

كاميرا خاصة ترصد بكاء ميسي بعد صافرة النهاية و تحقيق كوبا امريكا 💙💙💙💙💙💙💙💙



Via : @F24HQ

- #CopaAmerica pic.twitter.com/iQpgDjE8w9 — فهد كوبا (@RenataScales) July 11, 2021

Хотя Евро заполонил мировое футбольное пространство, «Золотой мяч» снова разыграли с участием игрока из Южной Америки. Месси продлит контракт с «Барселоной», его результативность в Ла Лиге с Депаем, Агуэро и Фати не упадет. В июле знаем, что будет в конце года. В этот раз – заслужил, ведь Италия, Англия, «Челси» и Аргентина – командные истории. Но только у «серебряных», что стали «золотыми», есть Месси.