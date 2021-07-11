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Месси выиграл «Золотой мяч» и Кубок Америки. Создал 9 голов, Аргентина выиграла трофей 28 лет спустя

вчера, 10:04
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Его попытка номер пять получилась идеальной.

Месси – лучший игрок Кубка Америки 2021

Технический комитет турнира решил подыграть финалистам – аргентинцам и бразильцам, поэтому еще до финала вручил раздельную награду лучшим игрокам турнира. Приз получили Неймар и Месси, хотя надо было дождаться финала, выбрав одного. Но боялись огорчить Лионеля на случай поражения – тамошним федерациям важно, чтобы форвард не бросил сборную.

Зато награда по делу. На поле капитан национальной команды Аргентины в этот раз был безупречным. Хотя снова средне отыграл финал – не его это на уровне сборной. Разок получил шанс обойти Эдерсона, но запутался в мяче и ногах голкипера. Зато по пути к кубку Лионель был великолепен. В семи матчах на счету Месси 4 гола, 5 ассистов и точный удар в серии пенальти с Колумбией.

Месси проявлял эмоции, когда было нужно – давил на Мину, поддерживал атаки, не тянул одеяло на себя – чаще пасовал, чем пытался забить сам. В этот раз напарники его поддержали, Лаутаро Мартинес и Алехандро Гомес тоже отличались голами, Скалони сколотил единую команду, хотя до него 28 лет это пытались сделать нередко более опытные наставники. Но Буэнос-Айрес гулял этой ночью:

Трофей, как и в Пекине – авторства Ди Марии

Снова выручил давний коллега, что так и не сыграл с Месси на клубном уровне. Хотя попытки свести их помним, когда отец Лионеля грозил «Барселоне» уходом в ПСЖ, а Анхеля сватали в каталонский клуб. Помним, как в 2014-м Ди Мария, которого Анчелотти использовал в клубном сезоне в полузащите, выдал роскошный чемпионат мира и вывел «альбиселесте» в долгожданный финал. Тоже, к слову, в Бразилии.

В этот раз хватало символизма, ведь «селесао» никогда ранее не уступали на родной земле на Кубках Америки. Все предыдущие домашние турниры выиграли. А теперь им вернули их 1950-й, когда печатали первые полосы с поздравлением чемпионам – технически требовалось отправить прессу в типографию заранее, но затем вышли на поле и Уругвай забил на гол больше. Как случилось этой ночью, когда Ди Мария откликнулся на пас Де Пауля.

Аргентина научилась побеждать, ведь это первый трофей сборной с 1993 года на взрослом уровне, и первый с турнира в Пекине, если учитывать также олимпийскую команду. В финале 2008-го единственный мяч Нигерии забил тоже Анхель, а в полуфинале Аргентина разбила Бразилию со счетом 3:0.

Лионель пережил 4 поражения в финалах

Морально сложно, особенно если на второй день после очередной осечки против немцев или чилийцев заходишь в Сеть, а тебе написали десятки тысяч гневных комментариев. Отправляешься на аргентинские сайты – видишь разговоры о том, что лучше бы этот «гном» играл за Испанию, как подумывал его ушлый отец. Лионеля не раз обвиняли в неправильных действиях в футболке Аргентины, но в этот раз была камерная атмосфера пандемичного турнира, давление трибун спало.

Месси помнит каждую осечку, ведь у него есть проигранный финал Германии – не 7:1, как у бразильцев, а в овертайме после гола Гетце. И есть три неудачи по пути к Кубку Америки. После каждой Месси сидел на траве и переваривал случившееся. Но теперь Эмилиано Мартинес спас в серии пенальти с Колумбией, де Пауль из «Удинезе» полностью заслужил контракт с «Атлетико», о котором говорят, а Скалони отправится с Аргентиной в Катар, поскольку оказался подходящим наставником для сборной с Месси.

Месси уже выиграл седьмой «Золотой мяч»

А теперь докажите тренерам и капитанам сборных стран, которые сложно найти на карте, что первая в истории победа Месси с взрослой сборной Аргентины не такая символичная и важная, как успешное выступление Жоржиньо на Евро. Или как потенциальный трофей Кейна. Или как победа Канте с командным по структуре «Челси» в Лиге чемпионов. Не отдадут «Золотой мяч» никому, кроме Месси, после этой ночи и парашюта Ди Марии – дело решенное.

В этот раз против него говорят провалы «Барселоны» — проиграли все, что только можно, но их забудут, поскольку есть огромный кубок и маленький капитан, что держит его в руках, улыбаясь. Хотя дело не только в трофее, но и в самой игре. В 2021-м календарном году именно Месси в самой дикой форме. Хотя Левандовски побил рекорд Герда Мюллера, «Бавария» не вышла в финал ЛЧ. С Робертом несправедливо обошлись в прошлом году, но и это забудут.

«France Football» захватила шайка непонятных персон, что торгуют наследием создателей издания, так что не упустят шанс отдать седьмой «Золотой мяч» Месси. Игроку без клуба, который теперь подпишет новый контракт с «Барселоной», ведь Ла Лига по привычке подарила спойлер – каталонцы снова регистрируют Месси в качестве игрока высшего испанского дивизиона.

У капитана 129 баллов по «гол плюс пас»

Для сравнения, Марадона стал величайшим аргентинским игроком сборной в истории, хотя на его счету 39 пунктов по сумме голов и передач. На девяносто меньше, чем у Месси. Даже если пересчитать по среднему количеству за матч, то получите счет 0.85 против 0.43, то есть почти двукратное преимущество Лионеля, хотя основная масса соперников общие – соседи по континенту. Так что не стоит недооценивать вклад Месси в игры сборной, он старался.

Ночью МакГрегор оступился в бою с Порье и сломал себе лодыжку, а еще один из числа самых известных атлетов планеты – Месси, говорил с женой и сыновьями по видеосвязи после победы на Кубке Америки. Семья и сам футболист долго ждали, чтобы удачно сложились обстоятельства, ведь в целом Скалони, если отбросить дежурный пафос о «лучшем футболисте в истории», прав. Даже без Кубка Америки Лионель заслужил уважение за игры в сборной – 151 матч, 76 голов, 53 ассиста.

Только перелеты из Барселоны в Южную Америку отняли у него немало сил и здоровья (частые длительные рейсы сопряжены с довольно серьезным облучением, врачи настоятельно не рекомендуют делать трансатлантические перелеты работой). Помним, что самолет, на котором разбился состав «Шапекоэнсе», использовала и сборная Аргентины. Месси жаловался на его состояние до аварии, но его не услышали.

Аргентина ждала этого 28 очень долгих лет

Теперь весь мир услышит скандирование довольной команды Скалони, а его тезка по-дружески долго обнимался с Неймаром, одновременно получая поздравления и отправляя лучи поддержки другу. А потом начался праздник, который вся Аргентина ждала 28 лет. Уникальный случай – столько лет без побед. В составах разных лет были мегазвезды, вроде Рикельме, Аймара, Дзанетти, Кили Гонсалеса, Маскерано, Тевеса и Камбьяссо, а трофей не шел в руки.

Эта история не была бы такой красивой, не будь промахов Игуаина в финалах и осечки еще до появления Лионеля в сборной. Не будь Месси в юности нервозным – помним, как коллеги по сборной и бывший тренер рассказывали, что перед важными матчами у него несварение желудка и тошнота. Человек выкладывался, но не везло. Выводил ведь Аргентину в финалы, шесть лет назад уже был лучшим игроком Кубка Америки. Но нужен был четвертый финал на турнире и пятый со сборной.

Хотя Евро заполонил мировое футбольное пространство, «Золотой мяч» снова разыграли с участием игрока из Южной Америки. Месси продлит контракт с «Барселоной», его результативность в Ла Лиге с Депаем, Агуэро и Фати не упадет. В июле знаем, что будет в конце года. В этот раз – заслужил, ведь Италия, Англия, «Челси» и Аргентина – командные истории. Но только у «серебряных», что стали «золотыми», есть Месси.

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Все комментарии
xysan_8181
xysan_8181
сегодня в 16:06
У подруг Кристины всё лопнет если,Месси получит 7 ЗМ это бомба удар с лёта.
xysan_8181
xysan_8181 ответ Nеmesis (раскрыть)
сегодня в 16:04
    Estiva
    Estiva
    сегодня в 12:33
    Ну давайте будем объективны. 7 ЗМ будет полностью заслуженным, ибо никто не подошел близко к Лео по уровню игры.
    Vave666
    Vave666 ответ Q-J-G (раскрыть)
    вчера в 23:14
    Так может тогда Ди Мария заслужил ЗМ?? Он и до полуфинала ЛЧ дошёл и серебро Лиги1 взял...
    Nеmesis
    Nеmesis
    вчера в 18:10, ред.
    Левандовски возьмет.Пока гомик на клубном уровне все профукал и лишь на Эквадоре с Перу набивал стату,Поляк выигрывал трофеи и забивал голы.’
    ESPANOL
    ESPANOL
    вчера в 18:02
    Просто не вижу сейчас более достойных! Кто, если не он? Мбапе сдулся, Неймар хорош, но без титулов. Кейн не годится...так что только Лео!
    aigaziFIGHTER
    aigaziFIGHTER ответ Roger Young (раскрыть)
    вчера в 17:16
    Опять кому угодно, лишь бы не Месси.
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    вчера в 16:20
    Кейн чуть получше Дзюбы, какой ему ЗМ)
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 15:22
    С победой Аргентину, но для золотого мяча Месси недостаточно стать лучшим у себя на Родине. Я бы отдал его кому-то другому
    vinyardrip
    vinyardrip ответ Q-J-G (раскрыть)
    вчера в 15:19
    Всегда считал вынос ди маруси из реала решением 56оида
    vinyardrip
    vinyardrip ответ Gahi (раскрыть)
    вчера в 15:16
    Если это выиграет, то я не прочь зюпе чашку дать))
    vinyardrip
    vinyardrip ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 15:14
    я подсматривал этот кубок. там было всегда так.
    allexfffd
    allexfffd ответ Rattlehead (раскрыть)
    вчера в 14:58
    да кто там играет? никакой мотивации, просто товарняковый турнир. какая вообще лига наций, когда есть евро?
    Rattlehead
    Rattlehead ответ allexfffd (раскрыть)
    вчера в 14:56, ред.
    Именно поэтому на Олимпийские игры едут олимпийские сборные, состоящие преимущественно из молодежи, тогда как в Лиге наций играют первые команды.
    Rattlehead
    Rattlehead ответ Funny_Smailik (раскрыть)
    вчера в 14:54
    ЗМ вручается не за стабильноть, а за игру в течение конкретного футбольного года. Модрич же никуда не сливался. Как играл на стабильно высоком уровне, так и играет, несмотря на возраст.
    allexfffd
    allexfffd ответ Nеmesis (раскрыть)
    вчера в 14:45
    каких два?)) не смеши со своей нацлигой. олимпийские игры и то статуснее
    112910415
    112910415
    вчера в 14:25
    Волшебно ! Сбылась заветная мечта !
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    вчера в 14:07
    Дружище, это просто смешно. Кейн растворился на ЧЕ и ЛЧ, он просто узкопрофильный замыкало, уж извини. Англичан в топ три не должно быть
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    вчера в 14:05
    Канте не заслужилтза свой антифутбол
    volga.kot
    volga.kot ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 14:01
    Да Марадона был бы горд за него!!!!!
    Funny_Smailik
    Funny_Smailik ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    вчера в 13:47
    ЗМ не следует отдавать нестабильным игрокам, чтобы не позорились как Модрич, сливший всё после получения.
    Alexander Novosyolov
    Alexander Novosyolov
    вчера в 13:45
    Отличная статья.
    Как же я по-человечески рад за него!..
    Funny_Smailik
    Funny_Smailik
    вчера в 13:44, ред.
    Чтобы хейтеры не писали Аргентина без Месси врядли бы выиграла, голы и ассисты тому свидетельство. Так что заслужил Лео очередной ЗМ. Величайший игрок со стабильной результативностью, о которой другие мечтают. ☺️
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 13:30
    КАК ЖАЛЬ, ЧТО ЭТОГО ОН НЕ УВИДЕЛ !!!
    viv
    viv
    вчера в 13:21
    Рад за Месси, молодец.
    13 RUS
    13 RUS
    вчера в 13:18
    Бороду сбрил и игра пошла как в былые времена😅 поздравляем сборную и наконец Месси! Хотя и без трофеев в сборной он топ игрок, пусть Кристины дальше агрятся и завидуют
    Nеmesis
    Nеmesis
    вчера в 13:04
    Ему до Роналду еще далеко)))))) 2 трофея со сборной,лучший бомбардир сборной всех времен,лучший бомбардир ЧМ и ЧЕ вместе взятых))
    8_DEIVID
    8_DEIVID ответ LVRF86 (раскрыть)
    вчера в 12:52, ред.
    Обе там на... не нужны. Тем более в финале.
    8_DEIVID
    8_DEIVID ответ myst5 (раскрыть)
    вчера в 12:51
    Внутренние достижения это внутреннее дело. Надо было уж хотя бы шпор дотащить до победы в ЛЕ. А так да, в случае победы на ЕВРО пусть Кейну отдадут ЗМ.
    LVRF86
    LVRF86
    вчера в 12:50
    Теперь Месси даже покруче Роналду будет. И Кубок континента, победы в ЛЧ. У Роналду тоже это есть, побед в ЛЧ даже больше, но нет финала ЧМ. Вот бы в Катаре в финале сыграли Аргентина и Португалия, эпичное завершение двух великих карьер в очном матче
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