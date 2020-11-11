Левандовски – игрок года. Роберт получил заслуженный «Золотой мяч»

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«France Football» загнулся, Инфантино заболел, а «Соккер.ру» требует восстановить справедливость.

Роберт – непосредственный король года

Есть категория половозрелых мужчин, которые остаются детьми в хорошем смысле. И это прекрасно, ведь взрослые с серьезными выражениями лица делают много страшных глупостей. Когда жена Левандовски – к Анне еще вернемся, она в этой истории важна, тренировала мужа во время карантина, то Роберт оставался собой.

Расположившись за спиной супруги, с которой выполняли наклоны вперед, корчил гримасы, намекая на вид, что открывался перед его глазами. А когда после тренировок Анны – выпускницы Академии физического воспитания в Варшаве, дипломированного специалиста по питанию, Роберт выиграл кубок чемпионов, то забрал трофей себе в постель.

Невозможно скрыть, когда человек настолько по-детски счастлив. Левандовски нравится получать призы и трофеи этого года. Видно даже по свежей «награде». Рэпер QUEBONAFIDE (поляки обожают местных исполнителей, у клипов исполнителя от 10 до 35 млн просмотров) презентовал лучшему футболисту года свой «Золотой мяч» из конструктора.

Милый подарок, посмотрите на выражение лица Роберта – взрослый ребенок в лучшем проявлении, сияет от счастья:

Анна и Хольгер создали голевого робота

Пани Левандовская – футбольная королева 2020-го наравне с императрицей трансферного рынка Мариной Грановской. Мало того, что жена Роберта была беременной и 6 мая родила ему вторую дочь – Лауру, так сразу после взялась за 31-летнего мужа и идеально подготовила в связке с великолепным тренером «Баварии», доктором Хольгером Бройхом.

Анна Страхурска с Робертом с 2013-го, а знают друг друга 13 лет, еще с университета. Левандовски тоже учился в академии физического воспитания, когда играл за «Лех». Кстати, тогда же его впервые можно было увидеть в Москве, где ЦСКА обыграл поляков 2:1.

Роберт не забил, но запомнился. Крут как раз тем, что в его карьере не только победы с «Баварией», а и осечки. Сколько раз говорили, что не создан для больших матчей? Зато если у команды на поле форвард с нечеловеческой результативностью – прошлый сезон завершил с 55 голами, то куда проще добираться до побед во всех турнирах.

Если раньше Анна отвлекалась на свою спортивную карьеру – речь о каратистке с черным поясом и титулом чемпиона мира по фудокан-карате, то теперь начала создавать машину из мужа. Левандовски далеко не всегда был таким физически развитым, как в последние годы.

Пример Роналду вдохновил – Роберт хотел круто играть после тридцати. Сделал упор на руки и плечевой пояс. Общая физическая подготовка важна организму, ведь даже крепость ахилла связана с общим состоянием мышц всего тела.

Плюс жена взяла под контроль его питание – там ничего инновационного, отказ от жирных молочных продуктов и десертов с сахаром, которые форвард раньше поедал каждый день. Поляк никогда не пил крепкий алкоголь, но отказался от пива, позволяя себе изредка бокал вина.

Также в методике Анны видим стандартный для ведущих футболистов мира подход к сну. Левандовски вечером использует только мягкий свет в спальне, отказался от смартфона и не смотрит телевизор перед сном. Только чистая постель в хорошо проветренном помещении.

Обычные кондиционеры не помогут, не закачивают свежий воздух, а меняют температуру того, что уже есть. Зато благодаря привычке родителей не смотреть «Нетфликс» перед сном и сидеть в социальных сетях у старшей дочери Клары и появилась сестричка Лаура.

А если серьезно, то мы уже отвыкли от календарного года, в котором можно смело отдать «Золотой мяч» не Роналду или Месси, и при этом не будет никак вопросов. С каким счетом завершился матч «Баварии» и «Барселоны»? Тут все еще показательнее, чем в случае со спорами в паре Ван Дейка и Месси.

Год назад Лионель забрал себе приз, который заслужил голландец. Аргументами были голы «Ливерпулю» и другим клубам, но в 2020-м на стороне Левандовски не только диета и тренировки, но и трофеи со статистикой. «Бавария» — машина, но там лишь один ЛеванГОЛьски, как говорит Томас Мюллер.

Левандовски в лучшей форме в карьере

«Бавария» сильна, поскольку там каждый на своем месте. От Горецки, которого до превращения в младшего брата Халка не видели в железной основе, до проверенного годами успехов Левандовски. Самое важное, что после отставки Ковача – кто-то помнит еще, в каком ужасном состоянии была немецкая команда буквально года назад, назначили Флика.

У Ханси огромный опыт общения с футболистами с характером, и поскольку Роберта ни один знакомый не назовет простым – есть гонор у польского пана, к нему тоже нужно было найти подход. Например, Левандовски не отдает голевые передачи. Но если считать по немецкому методу предпоследние пасы результативных атак, то получите 62 ассиста.

Плюс 259 голов в 300 матчах – феноменальная результативность в составе «Баварии». Надеемся, Инфантино быстро поборет коронавирус, а потом сломает упрямых владельцев «France Football», выкупив права на «Золотой мяч». Французский журнал де-факто закрыли – издание будет издаваться как приложение к известной газете. И это в стране, где только книг продают более чем на миллиард евро в год!

Но конкретный журнал не читают, и французов можно понять — история с «Золотыми мячами» подмочила репутацию издания. Давно пора собрать настоящих экспертов и не тыкать наградами в Месси и Роналду без разбора. Нужно отмечать тех, кто тоже заслужил. Левандовски к всенародной любви в Польше имеет право добавить мировое уважение. Тут пример идеально подготовки 32-летнего атлета к сложнейшим месяцам в жизни многих футболистов.

В новом сезоне у Роберта уже 15 голов и 5 ассистов в 13 матчах за клуб и сборную. Феноменальная готовность. Французы легко могли собрать голоса экспертов и найти время сделать то, на что хватило ума у польского рэпера. Левандовски – лучший игрок 2020 года, тут нет места для споров. Человек пахал, старался, набирал форму, заслужил все трофеи и личную награду. «Бавария» — история о командном успехе, но даже напарники не будут спорить, что Роберт дал повод отправиться из Парижа в Мюнхен и вручить поляку заслуженный приз.