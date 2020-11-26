Болельщики признали Байрамяна лучшим игроком «Ростова» в матче с «Рубином»

Пресс-служба «Ростова» сообщает, что болельщики признали полузащитника лучшим игроком матча 15-го тура РПЛ против «Рубина».

Футболист по итогам голосования получил среднюю оценку 4,9 из 5.

Хорен Байрамян – «Ростсельмаш — лучший игрок матча» с «Рубином» ⚽



По итогам голосования болельщиков на нашем официальном сайте полузащитник получил среднюю оценку 4,9 из 5.



Также в топ-5 вошли: Матиас Норманн, Сергей Песьяков, Максим Осипенко и Данил Глебов. pic.twitter.com/Zz4R5hrqtP