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Болельщики признали Байрамяна лучшим игроком «Ростова» в матче с «Рубином»

сегодня, 11:35
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Пресс-служба «Ростова» сообщает, что болельщики признали полузащитника Хорена Байрамяна лучшим игроком матча 15-го тура РПЛ против «Рубина».

Футболист по итогам голосования получил среднюю оценку 4,9 из 5.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 12:31
Значит действительно был лучшим.
Mangur
Mangur
сегодня в 11:50
Болельщикам виднее
ermak6848
ermak6848
сегодня в 11:42
Мне тоже симпатичен этот парень...
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