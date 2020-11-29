«Шахтер» Донецк – «Реал» Мадрид: прогноз и ставки БК Pinnacle

1 декабря в Киеве на стадионе «Олимпийский» состоится матч Лиги Чемпионов. Сыграют донецкий «Шахтер» и мадридский «Реал». Мы приготовили прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на эту встречу.
«Шахтер» Донецк
«Шахтер» проиграл два матча «Боруссии» Менхенгладбах с общим счетом 0:10. После этих поражений позиции донецкого клуба в группе В заметно пошатнулись. Сейчас команда занимает третье место с четырьмя очками в активе.
В актив себе «горняки» занесли выездной матч против «Реала» (3:2), а также домашний поединок с «Интером» (1:0). В чемпионате Украины подопечные Луиша Каштру обыграл «Днепр-1» (1:0).
«Реал» Мадрид
«Реал» в прошлом туре ЛЧ обыграл в гостях «Интер» (2:0), благодаря чему, поднялся на второе место в квартете. Перед этим мадридский клуб справился с миланским коллективом дома (3:2), уступил в Мадриде «Шахтеру» (2:3) и разделил очки с «Боруссией» в Германии (2:2).
Перед вылетом в Украину команда Зинедина Зидана провела провальный матч в чемпионате Испании, когда уступила на своем стадионе «Алавесу» (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Шахтер» — 8.060
- Ничья – 5.590
- Победит «Реал» — 1.359
Статистика
- В 18 из 22 прошлых матчах «Шахтера» в ЛЧ прошла ставка на ТБ(2,5)
- «Шахтер» не забивал голов в 3 прошлых матчах турнира
- «Реал» забивал минимум два гола в 4 предыдущих матчах ЛЧ
- В 3 прошлых очных встречах команд прошла ставка на ТБ(2,5)
Прогноз
«Реал» едет в Киев брать реванш у «Шахтера» за поражение в Мадриде. Добыв три очка в столице Украины, мадридский клуб гарантирует себе выход в раунд плей-офф. Хозяева очень плохо сыграли в поединках против «Боруссии», поэтому вряд ли смогут остановить мотивированного соперника.
В букмекерской конторе Pinnacle ставку на победу «Реала» и ТБ(2,5) можно разместить с коэффициентом 1.70.