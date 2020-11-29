«Шахтер» Донецк – «Реал» Мадрид: прогноз и ставки БК Pinnacle

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29 ноября 2020, 11:41

1 декабря в Киеве на стадионе «Олимпийский» состоится матч Лиги Чемпионов. Сыграют донецкий «Шахтер» и мадридский «Реал». Мы приготовили прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на эту встречу.

«Шахтер» Донецк

«Шахтер» проиграл два матча «Боруссии» Менхенгладбах с общим счетом 0:10. После этих поражений позиции донецкого клуба в группе В заметно пошатнулись. Сейчас команда занимает третье место с четырьмя очками в активе.

В актив себе «горняки» занесли выездной матч против «Реала» (3:2), а также домашний поединок с «Интером» (1:0). В чемпионате Украины подопечные Луиша Каштру обыграл «Днепр-1» (1:0).

«Реал» Мадрид

«Реал» в прошлом туре ЛЧ обыграл в гостях «Интер» (2:0), благодаря чему, поднялся на второе место в квартете. Перед этим мадридский клуб справился с миланским коллективом дома (3:2), уступил в Мадриде «Шахтеру» (2:3) и разделил очки с «Боруссией» в Германии (2:2).

Перед вылетом в Украину команда Зинедина Зидана провела провальный матч в чемпионате Испании, когда уступила на своем стадионе «Алавесу» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шахтер» — 8.060

Ничья – 5.590

Победит «Реал» — 1.359

Статистика

В 18 из 22 прошлых матчах «Шахтера» в ЛЧ прошла ставка на ТБ (2,5)

прошла ставка на (2,5) «Шахтер» не забивал голов в 3 прошлых матчах турнира

«Реал» забивал минимум два гола в 4 предыдущих матчах ЛЧ

В 3 прошлых очных встречах команд прошла ставка на ТБ (2,5)

Прогноз

«Реал» едет в Киев брать реванш у «Шахтера» за поражение в Мадриде. Добыв три очка в столице Украины, мадридский клуб гарантирует себе выход в раунд плей-офф. Хозяева очень плохо сыграли в поединках против «Боруссии», поэтому вряд ли смогут остановить мотивированного соперника.