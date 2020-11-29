«Аталанта» — «Мидтьюлланн»: прогноз и ставки БК Pinnacle

1 декабря в Бергамо состоится матч Лиги Чемпионов. «Аталанта» на своем стадионе сыграет против «Мидтьюлланна». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на эту встречу.
«Аталанта»
В прошлом туре Лиги Чемпионов «Аталанта» обыграла в гостях «Ливерпуль» (2:0). Благодаря этой победе итальянская команда делит вторую позицию с «Аяксом» в квартете D.
В чемпионате Италии подопечные Джан Пьеро Гасперини провели очередной неудачный матч. 28 ноября на своем поле они сенсационно уступили «Вероне» (0:2). Отметим, что пяти прошлых домашних поединках «Аталанта» не побеждала – три поражения и две ничьи.
«Мидтьюлланн»
«Мидтьюлланн» уже не решает никаких турнирных задач в Лиге Чемпионов. Команда из Дании проиграла все четыре поединка в турнире, лишившись даже теоретических шансов на третье место.
В прошлом туре «Мидтьюлланн» уступил в гостях «Аяксу» (1:3). В чемпионате Дании «волки» не справились с надежной обороной «Ольборга» в домашней встрече – ничья 0:0.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Аталанта» — 1.220
- Ничья – 6.910
- Победит «Мидтьюлланн» — 12.610
Статистика
- «Мидтьюлланн» проиграл четыре последних матча в Лиге Чемпионов.
- «Мидтьюлланн» пропускал минимум два гола во всех поединках в ЛЧ.
- «Аталанта» забила восемь мячей в четырех матчах Лиги Чемпионов.
- В первой встрече «Аталанта» победила «Мидтьюлланн» со счетом 4:0.
Прогноз
У «Аталанты» нет права на ошибку в предстоящем матче. Хозяевам нужно побеждать аутсайдера, чтобы продолжить борьбу с «Аяксом» за выход в раунд плей-офф.
«Мидтьюлланн» пропустил 11 голов в четырех сыгранных поединках, наиграв только на два точных удара. Предлагаем ставку на Ф1(-1,5) с коэффициентом 1.70 по линии букмекерской конторы Pinnacle.