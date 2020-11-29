«Аталанта» — «Мидтьюлланн»: прогноз и ставки БК Pinnacle

1606639765

29 ноября 2020, 11:49

1 декабря в Бергамо состоится матч Лиги Чемпионов. «Аталанта» на своем стадионе сыграет против «Мидтьюлланна». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на эту встречу.

«Аталанта»

В прошлом туре Лиги Чемпионов «Аталанта» обыграла в гостях «Ливерпуль» (2:0). Благодаря этой победе итальянская команда делит вторую позицию с «Аяксом» в квартете D.

В чемпионате Италии подопечные Джан Пьеро Гасперини провели очередной неудачный матч. 28 ноября на своем поле они сенсационно уступили «Вероне» (0:2). Отметим, что пяти прошлых домашних поединках «Аталанта» не побеждала – три поражения и две ничьи.

«Мидтьюлланн»

«Мидтьюлланн» уже не решает никаких турнирных задач в Лиге Чемпионов. Команда из Дании проиграла все четыре поединка в турнире, лишившись даже теоретических шансов на третье место.

В прошлом туре «Мидтьюлланн» уступил в гостях «Аяксу» (1:3). В чемпионате Дании «волки» не справились с надежной обороной «Ольборга» в домашней встрече – ничья 0:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аталанта» — 1.220

Ничья – 6.910

Победит «Мидтьюлланн» — 12.610

Статистика

«Мидтьюлланн» проиграл четыре последних матча в Лиге Чемпионов.

«Мидтьюлланн» пропускал минимум два гола во всех поединках в ЛЧ .

. «Аталанта» забила восемь мячей в четырех матчах Лиги Чемпионов.

В первой встрече «Аталанта» победила «Мидтьюлланн» со счетом 4:0.

Прогноз

У «Аталанты» нет права на ошибку в предстоящем матче. Хозяевам нужно побеждать аутсайдера, чтобы продолжить борьбу с «Аяксом» за выход в раунд плей-офф.

«Мидтьюлланн» пропустил 11 голов в четырех сыгранных поединках, наиграв только на два точных удара. Предлагаем ставку на Ф1(-1,5) с коэффициентом 1.70 по линии букмекерской конторы Pinnacle.