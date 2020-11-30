«Севилья» — «Челси»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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30 ноября 2020, 08:52

2 декабря «Севилья» и «Челси» сыграет в поединке 5-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов. Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на эту встречу.

«Севилья»

Испанская команда набрала 10 очков в четырех матчах группе Е и делит первую строчку с «Челси». «Нервионцы» дважды обыграли «Краснодар» (3:2 и 2:1), один раз «Ренн» (1:0), а также отметились ничейным результатом в Лондоне (0:0).

В чемпионате Испании подопечные Хулена Лопетеги отметились гостевой победой над «Уэской» (1:0), одержав пятую победу подряд.

«Челси»

«Челси», помимо вышеупомянутой ничьи против «Севильи», дважды обыграл «Ренн» (3:0 и 2:1) и «Краснодар» в гостях (4:0). Благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов лондонская команда лидирует в квартете.

Победная серия «Аристократов» прервалась в минувшее воскресенье, когда подопечные Фрэнка Лэмпарда разделили очки в домашней встрече АПЛ против «Тоттенхэма» (0:0). В гостях лондонцы победили в четырех предыдущих поединках, пропустив в них только один гол.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Севилья» — 2.790

Ничья – 3.450

Победит «Челси» — 2.600

Статистика

В 8 из 9 прошлых матчах «Челси» в ЛЧ прошла ставка на ТБ (2,5)

прошла ставка на (2,5) «Севилья» выиграла 3 последних матча в Лиге Чемпионов

У «Челси» три победы подряд в турнире

В 2 из 3 последних домашних поединках «Севильи» прошла ставка на ТБ (2,5)

Прогноз

Результат этого матча определит, какая команда финиширует на первой позиции в квартете. Отдать предпочтение одной из сторон достаточно трудно, ведь обе команды сейчас на ходу.

Предположим, что ответственность за результат не позволит командам забить больше трех голов. За ставку на ТМ(2,5) букмекерская контора Pinnacle предлагает коэффициент 1.92.