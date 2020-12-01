«Ницца» — «Байер»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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01 декабря 2020, 19:33

Обзор ставок БК Pinnacle и прогноз на матч 5-го тура группового раунда Лиги Европы «Ницца» — «Байер».

«Ницца»

У «Ниццы» мизерные шансы зацепится за выход в плей-офф Лиги Европы. За два тура до конца групповой стадии «орлы» располагаются на третьем месте в группе с отставанием от лидеров в шесть очков.

Единственную викторию в турнире французская команда добыла дома над «Хапоэлем» (1:0). В остальных матчах «Ницца» терпела неудачи: «Байер» (2:6), «Славия» (2:3 и 1:3). В последнем поединке французской Лиги 1 хозяева уступили дома «Дижону» (1:3).

«Байер»

Коллектив из Леверкузена набрал девять очков, что позволяет ему делить первую строчку в группе с клубом из Праги. В четырех турах «Аптекари» показали такие результаты: «Хапоэль» (4:1 и 4:2), «Славия» (0:1) и «Ницца» (6:2).

Атака «Байера» забила четырнадцать мячей в Лиге Европы. В последнем матче немецкой Бундеслиги команда не смогла обыграть дома «Герту» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ницца» — 4.750

Ничья – 4.050

Победит «Байер» — 1.689

Статистика

«Ницца» проиграла 6 из 7 прошлых матчей в Лиге Европы

«Байер» выиграл три предыдущих гостевых поединка во всех турнирах

В пяти прошлых матчах «Ниццы» сыграла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) В 4 из 5 предыдущих матчах «Байера» забивалось минимум три гола

Прогноз

В этом матче сыграют команды с плохой обороной и результативной атакой. В первой встрече «Байер» легко разгромил «Ниццу» в Германии и теперь у гостей есть неплохой шанс закрепить успех во Франции, учитывая актуальную форму хозяев.