От Погба и Зинченко до Алли и Иско. Самые ожидаемые трансферы января

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02 января 2021, 10:10

Январское трансферное окно обычно является тяжелым для клубов. Но иногда приносит громкие сделки. «Соккер.ру» — о наиболее ожидаемых трансферах.

Поль Погба (из «Манчестер Юнайтед» в «Ювентус»)

Почти все время пребывания Погба в МЮ слухи о его возможном уходе не умолкали. Связывали француза с разными клубами: от ПСЖ до «Реала». Но наиболее часто упоминался «Ювентус», где в свое время Погба смог раскрыться как мировая звезда. В этом сезоне Погба регулярно выходил на поле в составе МЮ , но его агент дал понять, что француза команда не устраивает, поэтому он будет искать новую.

Месут Озил (из «Арсенала» в «Фенербахче», «Ди Си Юнайтед», « ЛА Гэлакси» или «Интер Майами»)

32-летний Озил является тяжелым бременем на зарплатной ведомости «Арсенала», где на него уже не рассчитывают, но и продать никак не могут. Контракт хавбека с «канонирами» истекает следующим летом, но борьба за него может активизироваться уже сейчас, потому что претендентов немало. В основном это «клубы доигрывания» карьеры.

Деле Алли (из «Тоттенхэма» в ПСЖ или «Эвертон»)

Будущее 24-летнего Алли в «Тоттенхэме» становится все более неопределенным, поскольку он попал в немилость у Моуриньо. Причем португалец все более открыто критикует хавбека сборной Англии, который при Почеттино во многом определял стиль игры «шпор». Сейчас же единственным решением проблемы видится уход Алли. Причем ПСЖ им интересовался еще раньше, но тогда «Тоттенхэм» отказался вести переговоры. А если парижан теперь возглавит Почеттино, то они наверняка предпримут новую попытку. И она уже должна быть успешнее. Но наготове и «Эвертон».

Оливье Жиру (из «Челси» в «Вест Хэм», «Атлетико» или «Марсель»)

После появления в «Челси» Тимо Вернера казалось, что карьера 34-летнего Жиру в «Челси» закончена. Но он набрал неплохую форму и забил 14 мячей в 23 матчах. Эта форма француза привлекла внимание многих клубов, включая «Атлетико», который видит в нем замену ушедшему Диего Косте.

Дивок Ориги (из «Ливерпуля» в «Вулверхэмптон», «Ньюкасл» или «Лидс»)

25-летний бельгиец, ставший героем «Энфилда», в нынешнем сезоне получает куда меньше игрового времени. Это связано с появлением в команде Жоты. На счету Ориги всего восемь матчей и один гол в них. Наиболее активно интерес к Ориги проявляет «Вулверхэмптон», которому нужна подмена для Рауля Хименеса.

Александр Зинченко (из «Манчестер Сити» в «Саутгемптон», «Вулверхэмптон», «Лестер» или «Вест Хэм»)

24-летний украинский футболист в нынешнем сезоне стал играть гораздо меньше. В Премьер-Лиге он провел пока только 12 минут. По данным английских СМИ , «Сити» готов рассматривать предложения по Зинченко. А интересуются им крепкие клубы из АПЛ , которым очень нужен быстрый и универсальный фланговый игрок.

Давид Алаба (из «Баварии» в «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Барселону», «Реал» или ПСЖ )

28-летний австриец в прошлом году с «Баварией» выиграл требл. Но нынешний год по его контракту – последний, поэтому нужно согласовывать новый. Пока этого не случилось, Алаба получает право вести переговоры с другими клубами. И если начнутся проблемы в переговорном процессе, то «Бавария» может его продать раньше. А отбоя в претендентах на универсала нет. Сейчас Алаба, пожалуй, самый востребованный среди топ-клубов игрок мирового уровня. Может развернуться большая финансовая гонка.

Алехандро Гомес (из «Аталанты» в «Ювентус», «Интер», «Милан», «Наполи», «Рому» или ПСЖ )

32-летний аргентинец раскрыл свой талант достаточно поздно, став одним из главных двигателей сумасшедшей «Аталанты». Но сейчас у него возникли разногласия с тренерским штабом, что может подтолкнуть Гомеса к уходу. Интересуются аргентинцем клубы с хорошими деньгами, так что для него почти любой вариант перехода может стать сделкой всей карьеры.

Кристиан Эриксен (из «Интера» в ПСЖ , «Арсенал» или «Манчестер Юнайтед»)

Переход Эриксена из «Тоттенхэма» в «Интер», который случился год назад, нельзя назвать успешным. Разочаровался и сам игрок, и главный тренер «нерадзурри» Антонио Конте. Они этого не скрывают. В свои 28 лет Эриксен находится на решающем этапе карьеры, поэтому должен быстро принять решение о смене клуба, если хочет не растерять статус и не упустить время.

Леандро Паредес (из ПСЖ в «Интер»)

Бывший полузащитник «Зенита» в ПСЖ является игроком ротации и вряд ли доволен тем, что его не рассматривают как хавбека из основного состава. Сами парижане тоже не против подыскать ему замену. Клуб вел даже переговоры с «Интером» об обмене на Брозовича, но сделка сорвалась. Впрочем, интерес от «нерадзурри» сохранился, поэтому трансфер может состояться в январе.

Иско (из «Реала» в «Севилью», «Ювентус», «Арсенал» или «Эвертон»)

Кажется, что Зидан больше не считает Иско одним из своих ключевых игроков, а сам хавбек хотел бы попробовать свои силы за пределами Ла Лиги. Контракт 28-летнего испанца с «Реалом» истекает в 2022 году, но если обе стороны хотят расстаться, это не должно стать проблемой. Особенно с учетом интереса к Иско из-за рубежа.

Аркадиуш Милик (из «Наполи» в «Рому», «Ювентус», «Фиорентину», «Эвертон» или «Тоттенхэм»)

26-летний польский бомбардир отличается высокой результативностью, но не самым покладистым характером. Поэтому из-за разногласий по поводу контракта он был исключен из состава «Наполи», за который выступал с 2016 года и успел забить 48 мячей в 122 матчах. Интерес к нему силен со стороны других итальянских клубов и из Англии.