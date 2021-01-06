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Чемпионы мира, «Святой Икер», легенды «Ромы», «Барсы» и «Атлетико». Они ушли из футбола в 2020 году

06 января 2021, 13:31
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Касильяс Икер
Касильяс Икер
Вратарь
Шюррле Андре
Шюррле Андре
Нападающий
Де Росси Даниэле
Де Росси Даниэле
Полузащитник
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Россыпь легендарных футболистов, по которым уже скучаем.

Вратарь

Икер Касильяс (Испания) — закончил в 38 лет

Свой последний матч за «Порту» Икер сыграл еще в апреле 2019-го, потом у него случился сердечный приступ на тренировке, с тех пор Касильяс на поле не появлялся, однако о завершении футбольной карьеры чемпион мира и Европы объявил только в 2020 году, заодно рассказал о своем восстановлении после инфаркта:

После того случая многие вещи в моей голове изменились. После приступа мне было не по себе около месяца: я боялся ходить, спать, предпринимать любые физические усилия. Было невозможно. Конечно, мне хотелось вернуться на футбольное поле, но в этой ситуации я должен был оставаться реалистом, поэтому поставил во главу угла свое здоровье.

Защитники

Штефан Лихтштайнер (Швейцария) — закончил в 36 лет

Семикратный чемпион Италии в составе «Ювентуса» поиграл во всех топ-чемпионатах, кроме испанской Ла Лиги: выступал за французский «Лилль», итальянские «Лацио» и «Юве», английский «Арсенал» и немецкий «Аугсбург», который и стал последним пристанищем швейцарца. Штефан подумывал о том, чтобы остаться в футболе еще на сезон, но после нескольких недель размышлений в августе объявил о повешении своих бутс на гвоздь.

Бенедикт Хеведес (Германия) — закончил в 32 года

Возможно, Бенедикт еще поиграл бы в футбол, если бы не пандемия коронавируса, однако весенний локдаун сказался на планах чемпиона мира: в марте Хеведес сыграл последний матч за «Локомотив» и улетел на самоизоляцию в Германию, откуда так и не вернулся. В июне немецкий защитник расторг контракт с «железнодорожниками», а вскоре объявил о завершении карьеры:

Я заработал достаточно денег, а в последнее время посмотрел на свою жизнь с другой точки зрения. Ничто не приносит мне столько радости, как время, проведенное с моим сыном. Футбол потерял для меня значение.

Венсан Компани (Бельгия) — закончил в 34 года

Четырехкратный чемпион Англии в составе «Манчестер Сити» стал играющим тренером «Андерлехта» в прошлом сезоне, но не справился с управлением и позвал на помощь Франка Веркаутерена. Свой последний матч Венсан сыграл в марте, поучаствовал в разгроме «Зюлте-Варегема» со счетом 7:0, а в августе решил сосредоточиться на тренерской работе, попросил Веркаутерена удалиться и стал главным в «Андерлехте» безо всяких приставок.

Жереми Матье (Франция) — закончил в 36 лет

Матье известен, в первую очередь, по выступлениям за «Валенсию» и «Барселону», а после отъезда в Португалию он пропал с радаров, хотя за три года успел сыграть за «Спортинг» больше 100 матчей. Все последние годы карьеры француз сражался не только с соперниками на футбольном поле, но и с травмами. Летом 2020-го решил, что с него довольно.

Полузащитники

Хавьер Маскерано (Аргентина) — закончил в 36 лет

Один из символов лучшей «Барселоны» в истории клуба на старости лет поиграл в Китае, а закончил карьеру в родной Аргентине. В ноябре Хавьер сыграл последний матч за «Эстудиантес» и сделал заявление:

В моей личной жизни произошли события, которые приблизили завершение футбольной карьеры. Я много думал над этим и сейчас уверен, что принимаю правильное решение. После пандемии и возобновления футбольных соревнований я больше не чувствую импульс, который всегда вел меня по карьере.

На днях Маскерано получил должность в Ассоциации футбола Аргентины.

Даниэле Де Росси (Италия) — закончил в 36 лет

Де Росси раздумывал над прощанием с футболом после ухода из родной «Ромы», однако решился на авантюру и отправился за океан, чтобы осуществить свою детскую мечту и сыграть в футболке «Бока Хуниорс». Увы, в Аргентине опытный итальянец не нашел футбольного счастья: сыграл 7 матчей за полгода и очень скучал по дочери, которая осталась в Риме. Невыносимую разлуку с семьей Даниэле назвал «единственной причиной завершения карьеры».

Габи Фернандес (Испания) — закончил в 37 лет

Бывший капитан «Атлетико» доживал свой футбольный век в Катаре под руководством легендарного Хави, которому прочит большое тренерское будущее.

Гарет Бэрри (Англия) — закончил в 39 лет

Английский полузащитник является рекордсменом АПЛ по количеству сыгранных матчей: на счету Бэрри 653 игры в рамках Премьер-Лиги. Последние два сезона Гарет провел в Чемпионшипе, где выступал за «Вест Бромвич» и боролся с травмами. В августе Бэрри объявил о завершении своей впечатляющей карьеры.

Нападающие

Андре Шюррле (Германия) — закончил в 29 лет

Последним пристанищем автора золотого результативного паса в финале ЧМ-2014 стал московский «Спартак», где Шюррле начал с места в карьер, но быстро сник. На фоне перманентных проблем со здоровьем Андре утратил интерес к футболу. Строго говоря, в 2020-м он уже не появлялся на поле, но официальную точку в карьере поставил именно в прошедшем году.

Давид Вилья (Испания) — закончил в 38 лет

Чемпион мира и Европы, лучший бомбардир в истории сборной Испании последние годы своей карьеры провел вдали от родины: результативно играл в МЛС за «Нью-Йорк Сити», засветился в Австралии в составе «Мельбурн Сити», а напоследок покорил Японию, объединившись с другими титулованными европейцами (Иньеста, Подольски, Вермален) в «Виссел Кобе». О своем уходе из футбола Вилья объявил в конце 2019-го, а последнюю минуту на поле провел 1 января 2020-го. И это был не рядовой матч, а финал Кубка Императора, в котором команда Давида Вильи завоевала трофей.

Кто еще?

У нас в нападении два чемпиона мира, но нельзя не упомянуть еще о нескольких форвардах, которые завязали с футболом в 2020-м. Марио Гомес напоследок помог «Штутгарту» вернуться в Бундеслигу, которую выигрывал со швабами в 2007-м. Известный по выступлениям за «Наполи» и ПСЖ аргентинец Лавесси закончил карьеру в Китае, а победитель Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля» Милан Барош доигрывал в родной Чехии.

Также вычеркнули себя из списков действующих футболистов два настоящих мастодонта: коронавирус не дал Арицу Адурису триумфально завершить свое третье пришествие в «Атлетик» из Бильбао — финал Кубка Короля с «Реалом Сосьедад» перенесли на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Клаудио Писарро последними усилиями в карьере помог «Вердеру» сохранить прописку в Бундеслиге. А ведь перуанец забивал за «музыкантов» еще в прошлом веке!

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rubin kazzzan
rubin kazzzan
06 января в 16:33
Великие мастера
volga.kot
volga.kot
06 января в 16:32
Оставили свой отпечаток в мировом футболе
Правдин Семён
Правдин Семён
06 января в 15:55
Грустно
Ghost-Rider
Ghost-Rider
06 января в 14:14
Знаменитые имена. История проходит мимо нас...
Roger Young
Roger Young
06 января в 13:59
Очень жаль Шюрле и Хеведеса. Возраст еще позволял поиграть 3-4 года. Проблема явно в психологии. Если бы хотели, могли еще хлопнуть дверью перед уходом.
particular
particular ответ Я на стреме (раскрыть)
06 января в 13:52, ред.
Тонко, метко, блестяще 😉
Я на стреме
Я на стреме
06 января в 13:48
у Шюррле с Бенедиктом всё было бы хорошо, если бы перед отъездом в Россию предупреждения Бисмарка прочитали
shlomo
shlomo
06 января в 13:48
Спасибо за статью.....закончили играть "почти легенды" (такая команда бы получилась).....сложно кого то выделить из такого списка, но...Давид Вилья (лично для меня) стоит особняком....вот уж поистине выиграл ВСЕ за свою карьеру.... лучший бомбардир в истории сборной Испании ( 59 голов) .....
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