Чемпионы мира, «Святой Икер», легенды «Ромы», «Барсы» и «Атлетико». Они ушли из футбола в 2020 году

Россыпь легендарных футболистов, по которым уже скучаем.

Вратарь

Икер Касильяс (Испания) — закончил в 38 лет

Свой последний матч за «Порту» Икер сыграл еще в апреле 2019-го, потом у него случился сердечный приступ на тренировке, с тех пор Касильяс на поле не появлялся, однако о завершении футбольной карьеры чемпион мира и Европы объявил только в 2020 году, заодно рассказал о своем восстановлении после инфаркта:

Защитники

Штефан Лихтштайнер (Швейцария) — закончил в 36 лет

Семикратный чемпион Италии в составе «Ювентуса» поиграл во всех топ-чемпионатах, кроме испанской Ла Лиги: выступал за французский «Лилль», итальянские «Лацио» и «Юве», английский «Арсенал» и немецкий «Аугсбург», который и стал последним пристанищем швейцарца. Штефан подумывал о том, чтобы остаться в футболе еще на сезон, но после нескольких недель размышлений в августе объявил о повешении своих бутс на гвоздь.

Un saluto e un abbraccio ai miei carissimi fans e followers! Grazie di cuore, Steph 🙏🏻❤️

A kind goodbye and a big hug to my dear fans and followers! Thank you so much, Steph 🙏🏻❤️ #thankyou @SFV_ASF @1886_gc_zuerich @osclilleosc @OfficialSSLazio @juventusfc @Arsenal @FCAugsburg pic.twitter.com/729Yfw7tc7