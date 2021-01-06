Чемпионы мира, «Святой Икер», легенды «Ромы», «Барсы» и «Атлетико». Они ушли из футбола в 2020 году

1609929077

06 января 2021, 13:31

Россыпь легендарных футболистов, по которым уже скучаем.

Вратарь

Икер Касильяс (Испания) — закончил в 38 лет

Свой последний матч за «Порту» Икер сыграл еще в апреле 2019-го, потом у него случился сердечный приступ на тренировке, с тех пор Касильяс на поле не появлялся, однако о завершении футбольной карьеры чемпион мира и Европы объявил только в 2020 году, заодно рассказал о своем восстановлении после инфаркта:

После того случая многие вещи в моей голове изменились. После приступа мне было не по себе около месяца: я боялся ходить, спать, предпринимать любые физические усилия. Было невозможно. Конечно, мне хотелось вернуться на футбольное поле, но в этой ситуации я должен был оставаться реалистом, поэтому поставил во главу угла свое здоровье.

Защитники

Штефан Лихтштайнер (Швейцария) — закончил в 36 лет

Семикратный чемпион Италии в составе «Ювентуса» поиграл во всех топ-чемпионатах, кроме испанской Ла Лиги: выступал за французский «Лилль», итальянские «Лацио» и «Юве», английский «Арсенал» и немецкий «Аугсбург», который и стал последним пристанищем швейцарца. Штефан подумывал о том, чтобы остаться в футболе еще на сезон, но после нескольких недель размышлений в августе объявил о повешении своих бутс на гвоздь.

Un saluto e un abbraccio ai miei carissimi fans e followers! Grazie di cuore, Steph 🙏🏻❤️

A kind goodbye and a big hug to my dear fans and followers! Thank you so much, Steph 🙏🏻❤️ #thankyou @SFV_ASF @1886_gc_zuerich @osclilleosc @OfficialSSLazio @juventusfc @Arsenal @FCAugsburg pic.twitter.com/729Yfw7tc7 — Stephan Lichtsteiner (@LichtsteinerSte) August 12, 2020

Бенедикт Хеведес (Германия) — закончил в 32 года

Возможно, Бенедикт еще поиграл бы в футбол, если бы не пандемия коронавируса, однако весенний локдаун сказался на планах чемпиона мира: в марте Хеведес сыграл последний матч за «Локомотив» и улетел на самоизоляцию в Германию, откуда так и не вернулся. В июне немецкий защитник расторг контракт с «железнодорожниками», а вскоре объявил о завершении карьеры:

Я заработал достаточно денег, а в последнее время посмотрел на свою жизнь с другой точки зрения. Ничто не приносит мне столько радости, как время, проведенное с моим сыном. Футбол потерял для меня значение.

Венсан Компани (Бельгия) — закончил в 34 года

Четырехкратный чемпион Англии в составе «Манчестер Сити» стал играющим тренером «Андерлехта» в прошлом сезоне, но не справился с управлением и позвал на помощь Франка Веркаутерена. Свой последний матч Венсан сыграл в марте, поучаствовал в разгроме «Зюлте-Варегема» со счетом 7:0, а в августе решил сосредоточиться на тренерской работе, попросил Веркаутерена удалиться и стал главным в «Андерлехте» безо всяких приставок.

'Vincent Kompany gooit het roer volledig om, Anderlecht schrikt enorm' https://t.co/hIWWwlETYp pic.twitter.com/asBp5olBt4 — Nieuws365 (@Nieuws3651) January 2, 2021

Жереми Матье (Франция) — закончил в 36 лет

Матье известен, в первую очередь, по выступлениям за «Валенсию» и «Барселону», а после отъезда в Португалию он пропал с радаров, хотя за три года успел сыграть за «Спортинг» больше 100 матчей. Все последние годы карьеры француз сражался не только с соперниками на футбольном поле, но и с травмами. Летом 2020-го решил, что с него довольно.

Полузащитники

Хавьер Маскерано (Аргентина) — закончил в 36 лет

Один из символов лучшей «Барселоны» в истории клуба на старости лет поиграл в Китае, а закончил карьеру в родной Аргентине. В ноябре Хавьер сыграл последний матч за «Эстудиантес» и сделал заявление:

В моей личной жизни произошли события, которые приблизили завершение футбольной карьеры. Я много думал над этим и сейчас уверен, что принимаю правильное решение. После пандемии и возобновления футбольных соревнований я больше не чувствую импульс, который всегда вел меня по карьере.

На днях Маскерано получил должность в Ассоциации футбола Аргентины.

Даниэле Де Росси (Италия) — закончил в 36 лет

Де Росси раздумывал над прощанием с футболом после ухода из родной «Ромы», однако решился на авантюру и отправился за океан, чтобы осуществить свою детскую мечту и сыграть в футболке «Бока Хуниорс». Увы, в Аргентине опытный итальянец не нашел футбольного счастья: сыграл 7 матчей за полгода и очень скучал по дочери, которая осталась в Риме. Невыносимую разлуку с семьей Даниэле назвал «единственной причиной завершения карьеры».

Габи Фернандес (Испания) — закончил в 37 лет

Бывший капитан «Атлетико» доживал свой футбольный век в Катаре под руководством легендарного Хави, которому прочит большое тренерское будущее.

Гарет Бэрри (Англия) — закончил в 39 лет

Английский полузащитник является рекордсменом АПЛ по количеству сыгранных матчей: на счету Бэрри 653 игры в рамках Премьер-Лиги. Последние два сезона Гарет провел в Чемпионшипе, где выступал за «Вест Бромвич» и боролся с травмами. В августе Бэрри объявил о завершении своей впечатляющей карьеры.

Нападающие

Андре Шюррле (Германия) — закончил в 29 лет

Последним пристанищем автора золотого результативного паса в финале ЧМ -2014 стал московский «Спартак», где Шюррле начал с места в карьер, но быстро сник. На фоне перманентных проблем со здоровьем Андре утратил интерес к футболу. Строго говоря, в 2020-м он уже не появлялся на поле, но официальную точку в карьере поставил именно в прошедшем году.

Давид Вилья (Испания) — закончил в 38 лет

Чемпион мира и Европы, лучший бомбардир в истории сборной Испании последние годы своей карьеры провел вдали от родины: результативно играл в МЛС за «Нью-Йорк Сити», засветился в Австралии в составе «Мельбурн Сити», а напоследок покорил Японию, объединившись с другими титулованными европейцами (Иньеста, Подольски, Вермален) в «Виссел Кобе». О своем уходе из футбола Вилья объявил в конце 2019-го, а последнюю минуту на поле провел 1 января 2020-го. И это был не рядовой матч, а финал Кубка Императора, в котором команда Давида Вильи завоевала трофей.

Кто еще?

У нас в нападении два чемпиона мира, но нельзя не упомянуть еще о нескольких форвардах, которые завязали с футболом в 2020-м. Марио Гомес напоследок помог «Штутгарту» вернуться в Бундеслигу, которую выигрывал со швабами в 2007-м. Известный по выступлениям за «Наполи» и ПСЖ аргентинец Лавесси закончил карьеру в Китае, а победитель Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля» Милан Барош доигрывал в родной Чехии.

Также вычеркнули себя из списков действующих футболистов два настоящих мастодонта: коронавирус не дал Арицу Адурису триумфально завершить свое третье пришествие в «Атлетик» из Бильбао — финал Кубка Короля с «Реалом Сосьедад» перенесли на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Клаудио Писарро последними усилиями в карьере помог «Вердеру» сохранить прописку в Бундеслиге. А ведь перуанец забивал за «музыкантов» еще в прошлом веке!