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ЦСКА ошибся втрое дороже, чем «Спартак» с Кокориным. «Новый Батистута» потерялся в РПЛ

07 января 2021, 21:24
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Остановите, Адольфо нужно выйти.

«Новый Батистута» и вызов Дзюбе

Летом трансфер Гайча в ЦСКА преподносили словно приезд огромной восходящей звезды аргентинского футбола и чуть ли не «нового Батистуты». Казалось, выйдет Адольфо на поле — и тут же начнется волшебство, да и сам форвард подливал масла в огонь громкими заявлениями:

Готов ли бросить вызов Артёму Дзюбе? Безусловно, я готов бросить вызов любому. Как только освоюсь и полностью адаптируюсь, получу полное игровое время, тогда брошу вызов не только Дзюбе, но и всем остальным. Намерен побороться за звание лучшего бомбардира чемпионата России. Я не боюсь, что меня могут сравнивать с большими игроками. Я знаю себе цену, и я приехал сюда писать свою историю, работать и добиваться успехов. Хочу расти как футболист и стать здесь героем.

«Надеюсь, мы не ошиблись»

Оговорка об адаптации — это правильно, а вот все остальное оказалось лишним. Гайч получил в ЦСКА один шанс, второй, третий, но в итоге забил только 1 гол в 18 матчах первой половины сезона. Чалов тоже не блистал, но Гайч проиграл конкуренцию даже Шкурину. По ходу осени уже приходилось вспоминать пояснительную речь рассудительного Романа Бабаева, который рассказал о том, что скаутский отдел следил за аргентинцем давно, что у Адольфо были другие варианты в Европе, а в ЦСКА он призван добавить вариативности в атаке. А еще Роман Юрьевич произнес:

Надеюсь, мы не ошиблись.

Неужели все-таки ошиблись? Еще тогда смутила некая неуверенность в словах генерального директора ЦСКА. Видимо, относительно трансфера Гайча в ЦСКА были бурные дискуссии, в конце концов, победили оптимисты, поверившие в большое футбольное будущее Адольфо, однако уступившая партия сомневающихся оставила свой скепсис при себе. И сейчас они могут смотреть на поспешивших коллег немного свысока, хотя ошибка общая, ведь «армейцы» рискнули крупной суммой — 8.5 млн евро, но вложение пока себя никак не оправдывает.

Проявить терпение или мгновенно отреагировать?

В такой ситуации, как с Гайчем, клуб всегда оказывается перед сложной дилеммой. Достаточно ли времени прошло, чтобы сделать выводы и запускать операцию по защите собственных вложений? Или нужно дать футболисту время на адаптацию?

Неторопливость чревата углублением кризиса, ведь если не воспользоваться трансферным окном, то есть риск, что игрок еще полгода просидит на скамейке, теряя настроение и стоимость.

В то же время, скоропалительные выводы повлияют на лояльность футболиста, да и на трансферном рынке быстро пронюхают об этом, что плохо для бизнеса. Агент Гайча уверен, что в отношениях его подопечного и «армейского» клуба из России все идет по плану:

Адольфо должен вернуться к тренировкам с ЦСКА. У нас нет никаких новостей о его будущем. Сейчас он счастлив в России, но каждому игроку нужна адаптация. На следующей неделе мы посмотрим, что будет.

Виктор Ганчаренко, в свою очередь, настаивает, что Адольфо должен пройти полноценную предсезонную подготовку, чтобы получить объективную оценку:

Трансфер Гайча — это точно не катастрофа. Я бы не стал делать столь резкие оценки после трёх месяцев пребывания нападающего. Гайчу нужен хотя бы месяц подготовительного периода, чтобы на него по-другому посмотреть.

Действительно, есть футболисты, эффективность которых максимально зависит от текущей физической формы, а Гайч приехал в ЦСКА после периода самоизоляции в Аргентине. Пять месяцев без футбола и полноценных тренировок не могли не сказаться, у нас и в РПЛ есть футболисты, которых словно подменили за время паузы в футбольных соревнованиях.

Иными словами, «армейцам» логично сначала подготовить Адольфо во время зимних сборов, а потом посмотреть, что из него получится. Поможет это или нет — 50% на 50%, потому что по матчам Гайча в футболке ЦСКА обратила на себя внимание ограниченность игрового интеллекта и маневров нападающего, функциональная готовность казалась приемлемой. Понятно, что тактические моменты тоже нужно прорабатывать, но тут многое зависит от уровня обучаемости футболиста.

«Бока» на горизонте

Еще один вполне рабочий вариант для «армейцев» — вернуть Гайча в знакомую среду посредством аренды в клуб из аргентинского чемпионата. Не успели в Аргентине написать об интересе к Адольфо со стороны «Боки Хуниорс», как представляющий интересы Гайча агент подтвердил эту информацию:

«Бока Хуниорс» — один из лучших клубов Южной Америки и всей планеты. Они действительно заинтересованы в услугах Адольфо. Но я управляю делами игрока, и на сегодняшний день все мысли Гайча связаны только с ЦСКА. Адольфо счастлив в московском клубе. Его семья тоже хочет, чтобы Гайч остался в Москве.

Из этих слов ясно, что решение о судьбе аргентинского нападающего будет принимать ЦСКА, и готового ответа на вопрос о будущем Гайча у «армейцев» пока нет. Полагаю, на данный момент Адольфо ближе к тому, чтобы остаться в Москве, однако все еще может измениться.

Трансферное окно в Аргентине будет открыто с 20 января по 19 февраля, так что обновленный тренерский штаб ЦСКА сможет посмотреть на Гайча на зимних сборах и понять, будет ли он помощником команде в весенней части чемпионата или пришло время реанимировать Адольфо с помощью аренды.

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CSKA2012
CSKA2012
14 января в 20:14
Как только освоюсь и полностью адаптируюсь, получу полное игровое время, тогда брошу вызов не только Дзюбе, но и всем остальным. - это ключевые слова, ещё не освоился , ждём его после нормальной подготовки!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
09 января в 15:06
Убедительная просьба поясните мне, please, за что меня наказали 08.01.21 в 14.38. Я назвал юзера тем именем, которым он сам себя на сайте назвал. Усомнился в источнике его информации. В чем оскорбление? Спасибо.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
09 января в 14:41
Убедительная просьба поясните мне, please, за что меня наказали 08.01.21 в 14.38. Я назвал юзера тем именем, которым он сам себя на сайте назвал. Усомнился в источнике его информации. В чем оскорбление? Спасибо.
David Young
David Young ответ Sergej Mihailow (раскрыть)
09 января в 13:46
Интересный анализ. Согласен с вашим видением этого. Южноамериканцам действительно стоит быть осторожными с Европой, особенно с не топ-5 европейскими странами, ведь провал может иметь место, ввиду различных факторов, и не станет совсем уж неожиданностью, так как причины как правило весомые.
Mi6
Mi6
09 января в 12:37
При физруке Адольфо никогда не раскроется. Это тупик. Срочно нужно уезжать в Европу. Там заиграет. Гинер/Бабаев/ Гончаренко в тупике
Mi6
Mi6 ответ pomor45 (раскрыть)
09 января в 12:36
Давно из штатов?))
pomor45
pomor45
08 января в 21:49
Менеджмент в ЦСКА такой же "лучший", как "демократия" в США: оба - продукты, раздутые СМИ.
Sergej Mihailow
Sergej Mihailow
08 января в 21:11
Молодой парень,ничего ещё не смыслящий в
Играх всяких клубных юристов,агентах разных сторон,его видимо развели как сельского,рассказали что РПЛ это серьезный чемпионат,топовый.Раскроится ли в ЦСКА,трудно сказать,если у парня действительно есть талант,то надо ещё раскрыть этот талант,а это не каждый тренер может сделать.Думаю,его итоговое положени в клубе-место в постоянной больничке,клуб по контракту будет оплачивать всё что положено,Аргентина лишится очередного таланта, ЦСКА поймет,что выкинул деньги на ветер,но Футбол в целом потеряет.Сколько уже было приехавших в Россию звёзд,кто после нас и сдал в стоимости и технике:уровень чемпионата слабый,физика ниже некуда слабее,футбольное мышление имеют единицы из всех клубов,да те иностранцы,но всё это компенсируется финансами,да и не маленькими.Именно из-за всего вышеперечисленного и делаю такой прогноз на этого парня,жаль мне его конечно,но это жизнь,и такой путь ему видимо надо пройти.Но он никогда не станет в России на одну ступень с.Кемпесом,Батистутой,Луке,или даже Тевесом..А жаль....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
08 января в 07:24
Дак у меня есть информация, что гинер уже никто в клубе, что трансферы не айс.
На основе этого и пытаюсь рассуждать. То, что болелам насвистели в уши по поводу чЕстно-чАстного клуба -давно пытаюсь опровергнуть. Походу, бесперспективняк...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
07 января в 23:59
Для того, чтобы что либо ПРЕДПОЛАГАТЬ, желательно иметь какую либо информацию. Предположения, основанные на фантазиях, имеют четкое и определенное название, которое приводить не буду из уважения к этому сайту.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
07 января в 23:46
О Кокорине либо хорошо....... Либо никак
edubokom
edubokom
07 января в 23:34
Вообще ни о чем. И так понятно, что нужна предсезонка. И в еврокубках наши клубы уже будут выглядеть более внятно. У нас даже час полёта на гостевой матч превращается в 10 - ти часовое мероприятие. В Европе максимум 2часа на автобусе, прямо на арену. Сегодня выехал, отыграл и вернулся домой. И так всегда. Нашим все же сложнее
мангo
мангo
07 января в 23:33
Гайия в порядке это белорусс его на пюрешку подсадил
Roger Young
Roger Young
07 января в 23:26
Гайч это провал.
Legend 6
Legend 6
07 января в 23:07
Возможно у другого тренера он раскроется.
Hypnoz
Hypnoz
07 января в 23:04
Так если интересовались европейские клубы, можно туда продать, с небольшим наваром ?!
Лямов за десятку выставить ?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 января в 22:10
Я не очень понял, причем тут Кокорин в заголовке, если про него ни слова.
Что касается Гайча, то армейцы просто теряют хватку. Другие трансферы тоже не задались.
Предположу, что гинер уже не хозяин в клубе, а Орешкин опыта не имеет.
Или гинеру поступают деньги от спонсоров, которые тратят без особой вдумчивости...
Bom Bom
Bom Bom
07 января в 22:03
Этот нап пока из себя непойми что представляет) Реинкарнация Маазу какая-то. Может, нормальные сборы помогут наладить ситуацию.
Ислам0926
Ислам0926
07 января в 21:54
Статья не о чем,ну не зайграл прямо сейчас но вот после сборов и посмотрим в отличии от Кокоши на него хоть спрос есть
particular
particular
07 января в 21:51
Вместо готового мастера, способного вписаться и давать результат, получили игрока, которого надо адаптировать, готовить, расширять его игровой интеллект и т.д. Вялотекущий геморрой за свои же деньги...
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
07 января в 21:50
Остаться до лета и точка.
А летом при том де результате сливать вместе с Гогуа и Васиным
25процентный клоун
25процентный клоун
07 января в 21:49
Армейцы лет пять смешат на трансферном рынке
Q-J-G
Q-J-G
07 января в 21:41
На ошибках учатся, лучше на чужих, но иногда приходится учиться и на своих. ЦСКА, больше не ошибаться... Хотя, пять месяцев без футбола, возможно, ещё и оправдает надежды-ЦСКА.... Как говорят: "Надежда умирает последней"
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
07 января в 21:35
Cтатья для утешения спартачей)
R0100V
R0100V
07 января в 21:26
Сколько раз говорили не играть в напёрстки на базаре
shlomo
shlomo
07 января в 21:26
Спасибо за статью...даже немного неожиданно...:))))
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