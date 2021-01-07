ЦСКА ошибся втрое дороже, чем «Спартак» с Кокориным. «Новый Батистута» потерялся в РПЛ

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07 января 2021, 21:24

Остановите, Адольфо нужно выйти.

«Новый Батистута» и вызов Дзюбе

Летом трансфер Гайча в ЦСКА преподносили словно приезд огромной восходящей звезды аргентинского футбола и чуть ли не «нового Батистуты». Казалось, выйдет Адольфо на поле — и тут же начнется волшебство, да и сам форвард подливал масла в огонь громкими заявлениями:

Готов ли бросить вызов Артёму Дзюбе? Безусловно, я готов бросить вызов любому. Как только освоюсь и полностью адаптируюсь, получу полное игровое время, тогда брошу вызов не только Дзюбе, но и всем остальным. Намерен побороться за звание лучшего бомбардира чемпионата России. Я не боюсь, что меня могут сравнивать с большими игроками. Я знаю себе цену, и я приехал сюда писать свою историю, работать и добиваться успехов. Хочу расти как футболист и стать здесь героем.

«Надеюсь, мы не ошиблись»

Оговорка об адаптации — это правильно, а вот все остальное оказалось лишним. Гайч получил в ЦСКА один шанс, второй, третий, но в итоге забил только 1 гол в 18 матчах первой половины сезона. Чалов тоже не блистал, но Гайч проиграл конкуренцию даже Шкурину. По ходу осени уже приходилось вспоминать пояснительную речь рассудительного Романа Бабаева, который рассказал о том, что скаутский отдел следил за аргентинцем давно, что у Адольфо были другие варианты в Европе, а в ЦСКА он призван добавить вариативности в атаке. А еще Роман Юрьевич произнес:

Надеюсь, мы не ошиблись.

Неужели все-таки ошиблись? Еще тогда смутила некая неуверенность в словах генерального директора ЦСКА . Видимо, относительно трансфера Гайча в ЦСКА были бурные дискуссии, в конце концов, победили оптимисты, поверившие в большое футбольное будущее Адольфо, однако уступившая партия сомневающихся оставила свой скепсис при себе. И сейчас они могут смотреть на поспешивших коллег немного свысока, хотя ошибка общая, ведь «армейцы» рискнули крупной суммой — 8.5 млн евро, но вложение пока себя никак не оправдывает.

Проявить терпение или мгновенно отреагировать?

В такой ситуации, как с Гайчем, клуб всегда оказывается перед сложной дилеммой. Достаточно ли времени прошло, чтобы сделать выводы и запускать операцию по защите собственных вложений? Или нужно дать футболисту время на адаптацию?

Неторопливость чревата углублением кризиса, ведь если не воспользоваться трансферным окном, то есть риск, что игрок еще полгода просидит на скамейке, теряя настроение и стоимость.

В то же время, скоропалительные выводы повлияют на лояльность футболиста, да и на трансферном рынке быстро пронюхают об этом, что плохо для бизнеса. Агент Гайча уверен, что в отношениях его подопечного и «армейского» клуба из России все идет по плану:

Адольфо должен вернуться к тренировкам с ЦСКА . У нас нет никаких новостей о его будущем. Сейчас он счастлив в России, но каждому игроку нужна адаптация. На следующей неделе мы посмотрим, что будет.

Виктор Ганчаренко, в свою очередь, настаивает, что Адольфо должен пройти полноценную предсезонную подготовку, чтобы получить объективную оценку:

Трансфер Гайча — это точно не катастрофа. Я бы не стал делать столь резкие оценки после трёх месяцев пребывания нападающего. Гайчу нужен хотя бы месяц подготовительного периода, чтобы на него по-другому посмотреть.

Действительно, есть футболисты, эффективность которых максимально зависит от текущей физической формы, а Гайч приехал в ЦСКА после периода самоизоляции в Аргентине. Пять месяцев без футбола и полноценных тренировок не могли не сказаться, у нас и в РПЛ есть футболисты, которых словно подменили за время паузы в футбольных соревнованиях.

Иными словами, «армейцам» логично сначала подготовить Адольфо во время зимних сборов, а потом посмотреть, что из него получится. Поможет это или нет — 50% на 50%, потому что по матчам Гайча в футболке ЦСКА обратила на себя внимание ограниченность игрового интеллекта и маневров нападающего, функциональная готовность казалась приемлемой. Понятно, что тактические моменты тоже нужно прорабатывать, но тут многое зависит от уровня обучаемости футболиста.

«Бока» на горизонте

Еще один вполне рабочий вариант для «армейцев» — вернуть Гайча в знакомую среду посредством аренды в клуб из аргентинского чемпионата. Не успели в Аргентине написать об интересе к Адольфо со стороны «Боки Хуниорс», как представляющий интересы Гайча агент подтвердил эту информацию:

«Бока Хуниорс» — один из лучших клубов Южной Америки и всей планеты. Они действительно заинтересованы в услугах Адольфо. Но я управляю делами игрока, и на сегодняшний день все мысли Гайча связаны только с ЦСКА . Адольфо счастлив в московском клубе. Его семья тоже хочет, чтобы Гайч остался в Москве.

Из этих слов ясно, что решение о судьбе аргентинского нападающего будет принимать ЦСКА , и готового ответа на вопрос о будущем Гайча у «армейцев» пока нет. Полагаю, на данный момент Адольфо ближе к тому, чтобы остаться в Москве, однако все еще может измениться.