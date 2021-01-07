ЦСКА предлагал 10 млн долларов за молодого мексиканца

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07 января 2021, 20:16

Мексиканский «Монтеррей» отказался продавать защитника в российский клуб.

Источник утверждает, что речь, вероятно, идет о ЦСКА . Якобы москвичи предлагали за 23-летнего игрока 10 млн долларов. Однако президент «Монтеррея» отказался продавать Монтеса.

Несколько лет назад на игрока претендовали «Интер», «Наполи» и «Рома».