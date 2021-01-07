ЦСКА предлагал 10 млн долларов за молодого мексиканца

Мексиканский «Монтеррей» отказался продавать защитника Сесара Монтеса в российский клуб.
Источник утверждает, что речь, вероятно, идет о ЦСКА. Якобы москвичи предлагали за 23-летнего игрока 10 млн долларов. Однако президент «Монтеррея» отказался продавать Монтеса.
Несколько лет назад на игрока претендовали «Интер», «Наполи» и «Рома».
То возможно это не ЦСКА вовсе...а другой клуб...и который хочет купить игрока не у Монтеррея а у Ференцвароша...и не 10 млн евро...а за 0,5 млн.....и вообще может и не игрока а клубный автобус....
А вообще с трудом представляю Леннорыча ,(уже потратившего на Гаича,Энджуке и Фукса почти 30 млн)....сорящим деньгами...ради 1 победы в последних 8-ми играх.....
Не в том лесу грибы ищет....
Надо в структуре что то менять....
Не знаю конечно готовность Березуцких ,прошедших стажировку в "Витессе",и которые уже год в замгендирах в московском клубе..но не спроста же Василий в тренерском штабе....
Думаю грядут перемены....
Только когда стартанут непонятно...
И они пойдут на пользу команде...ибо Леннорыч мудр и умён....
Удачи и скорейшего ренессанса.....
А то в европах уже все расслабились...(Реалы,МС)....забыли как от клубов РПЛ лещей получать...)))
То возможно это не ЦСКА вовсе...а другой клуб...и который хочет купить игрока не у Монтеррея а у Ференцвароша...и не 10 млн евро...а за 0,5 млн.....и вообще может и не игрока а клубный автобус....
А вообще с трудом представляю Леннорыча ,(уже потратившего на Гаича,Энджуке и Фукса почти 30 млн)....сорящим деньгами...ради 1 победы в последних 8-ми играх.....
Не в том лесу грибы ищет....
Надо в структуре что то менять....
Не знаю конечно готовность Березуцких ,прошедших стажировку в "Витессе",и которые уже год в замгендирах в московском клубе..но не спроста же Василий в тренерском штабе....
Думаю грядут перемены....
Только когда стартанут непонятно...
И они пойдут на пользу команде...ибо Леннорыч мудр и умён....
Удачи и скорейшего ренессанса.....
А то в европах уже все расслабились...(Реалы,МС)....забыли как от клубов РПЛ лещей получать...)))
А если серьёзно...походу сказки всё это...
Трансферный рекорд продаж Монтеррея - 10,9 млн ......и это единственный двузначный трансфер...за всю историю клуба.....
А если серьёзно...походу сказки всё это...
Трансферный рекорд продаж Монтеррея - 10,9 млн ......и это единственный двузначный трансфер...за всю историю клуба.....