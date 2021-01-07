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ЦСКА предлагал 10 млн долларов за молодого мексиканца

07 января 2021, 20:16

Мексиканский «Монтеррей» отказался продавать защитника Сесара Монтеса в российский клуб.

Источник утверждает, что речь, вероятно, идет о ЦСКА. Якобы москвичи предлагали за 23-летнего игрока 10 млн долларов. Однако президент «Монтеррея» отказался продавать Монтеса.

Несколько лет назад на игрока претендовали «Интер», «Наполи» и «Рома».

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112910415
112910415
24 января в 17:04
как-то не правдоподобно
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
08 января в 10:29
Грубый, неприкрытый пиар своего игока, на котором хотелось бы зарабтать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
08 января в 10:01, ред.
Если в сообщении присутствуют слова "якобы", "вероятно", "однако"...
То возможно это не ЦСКА вовсе...а другой клуб...и который хочет купить игрока не у Монтеррея а у Ференцвароша...и не 10 млн евро...а за 0,5 млн.....и вообще может и не игрока а клубный автобус....

А вообще с трудом представляю Леннорыча ,(уже потратившего на Гаича,Энджуке и Фукса почти 30 млн)....сорящим деньгами...ради 1 победы в последних 8-ми играх.....

Не в том лесу грибы ищет....
Надо в структуре что то менять....

Не знаю конечно готовность Березуцких ,прошедших стажировку в "Витессе",и которые уже год в замгендирах в московском клубе..но не спроста же Василий в тренерском штабе....
Думаю грядут перемены....
Только когда стартанут непонятно...
И они пойдут на пользу команде...ибо Леннорыч мудр и умён....
Удачи и скорейшего ренессанса.....
А то в европах уже все расслабились...(Реалы,МС)....забыли как от клубов РПЛ лещей получать...)))
nikoladolgov
nikoladolgov
08 января в 08:27
Срочно вызвать Онопку и проблем с защитой не будет !
nikoladolgov
nikoladolgov
08 января в 08:22
У нас таких донов Педро видимо - невидимо !
CSKA2012
CSKA2012 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
08 января в 05:34, ред.
Потерялася я!! Гадич Аргентино Хреново
ermak6848
ermak6848
08 января в 04:13
защита - проблема у фк ЦСКА , жаль что сорвалась сделка...
Эдип на Ганимеде
Эдип на Ганимеде ответ Futurista (раскрыть)
08 января в 00:37
Гинер жадный, корку от лайма и стакан от текилы)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
08 января в 00:23
Президент клуба посмотрел что РПЛ сделала с Кранневиттером,выступающим ныне за Монтеррей.....и отказался совершать трансфер....

А если серьёзно...походу сказки всё это...
Трансферный рекорд продаж Монтеррея - 10,9 млн ......и это единственный двузначный трансфер...за всю историю клуба.....
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
07 января в 23:36
ЦСКА для начала тренер нужен, а не этот физрук
mangox22
mangox22
07 января в 23:32
Все что-то пишут пр экономию Гинера а 5 лямов за пустого деревенского бегунка выложил. Гинер уже торт..
nactux
nactux
07 января в 22:48
масковские пенсионеры все стерпят......столько ненужных клупов на их бюджет навесили....жуть....
zooveterinar
zooveterinar
07 января в 22:35
В цска помоему ,нужен не один мексиканец
санек002
санек002
07 января в 22:34
в цска бы точно не затерялся!
Zenit_84
Zenit_84
07 января в 22:20
Не такой уж и молодой
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Futurista (раскрыть)
07 января в 22:19
Главное что они будут управляемы и на них можно будет срывать слабость)
Futurista
Futurista ответ 25процентный клоун (раскрыть)
07 января в 22:17
Там после введения футбольного МаксРОТа будут варианты)...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Faustello (раскрыть)
07 января в 22:16
Так ведь почерк леонорыча сильно изменился, начия с милановых и кончая гадичами))
25процентный клоун
25процентный клоун
07 января в 22:14
Армейским лучше в Белоруссии когонить подыскать
Faustello
Faustello
07 января в 22:14
Если бы мешок овса, я бы сразу узнал почерк Ленорыча и поверил)))
Futurista
Futurista ответ Федор Паршунин (раскрыть)
07 января в 22:12
Три лайма и бутыль текилы...максимум...
memphis
memphis
07 января в 22:11
Аррива! Тако с кониной!
Futurista
Futurista ответ За адекватность (раскрыть)
07 января в 21:59
Только Дзюбе радистку так и не прислали...
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
07 января в 21:49, ред.
Что за ценник ? К мексиканцу в придачу шёл пакет с героином ?
oFANATo
oFANATo
07 января в 21:29
Федор Паршунин
Федор Паршунин
07 января в 21:16
Максимальная стоимость игрока 6.5 млн., скорее Гинер 3 ляма мог предложить и ящик текилы сверху.
Cat01
Cat01
07 января в 21:15
Видно мало предложили
Брулин
Брулин
07 января в 21:08
    За адекватность
    За адекватность
    07 января в 21:03
    "Источник утверждает, что речь ВЕРОЯТНО идет о ""ЦСКА", москвичи ЯКОБЫ предлагали 10 млн долларов" Инфа железобетонная. "Алекс-Юстасу: "человек, познай себя" (сам) - Козьма Прутков. Юстас-Алексу: - надоело и устал, пришлите радистку Кэт."
    Эдип на Ганимеде
    Эдип на Ганимеде
    07 января в 21:00
    Несколько лет назад претендовали Рома и Наполи, а сейчас только РФПЛ нужен? Показатель уровня игрока.)
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