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Гайч близок к уходу из ЦСКА

06 января 2021, 21:25

Форвард ЦСКА Адольфо Гайч близок к переходу в «Бока Хуниорс» на правах аренды.

Москвичи планируют включить в соглашение право выкупа. Аргентинский клуб связался с «армейцами» с просьбой отдать Гайча в аренду на один сезон. Если футболист даст положительный ответ, он перейдет в «Бока Хуниорс» в ближайшие недели.

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Все комментарии
112910415
112910415
22 января в 00:39
очень неудачно зашёл
Ravshan878
Ravshan878
08 января в 06:38
Привет дружище. Классный вопросов.Нужно ответить очень культурно.Что бы не кого не задеть.Кони хруши и.т.д. Думаю всего лишь обычный слова фанатов.
sten312
sten312 ответ Ravshan878 (раскрыть)
07 января в 14:46
    sten312
    sten312 ответ makkie (раскрыть)
    07 января в 14:38
    Но дифирамбы по Кокорину все же были децибельней.
    Мы не рабы
    Мы не рабы ответ ошалевший (раскрыть)
    07 января в 10:38
    И ЦВБП!
    Vasya Oblomov
    Vasya Oblomov ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    07 января в 00:28
    самый главный промах это дранник
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    07 января в 00:11
    При Олеге Яровинском таких "промахов" было меньше...
    По-моему Леннорычу надобно было сохранить этого скаута, спортивного директора и просто толкового парня....
    Насимура,Абель Эрнандес,НДайе,Гаич,Фукс,Лукас....от каждого ждали чуть больше...чем те смогли показать...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответ Hancock (комментарий удален) (раскрыть)
    06 января в 23:35
    Видишь ли, питерские не отрицают, что Зенит поддерживает на 51% государственная компания (и про остальные 49% не забудь, вдруг из них достаётся Зениту?).
    Армейские же везде талдычат о якобы чАстном-чЕстном гинере. На которого пашет с пяток вполне государственных компаний.
    А теперь гинер остался с 28% акций, всё остальное оплачивает государство...
    mangox22
    mangox22
    06 января в 23:13
    Жаль, Ханчаренко его сгнобил на лавке..У картофельного ни один игрок нге заиграл
    ermak6848
    ermak6848
    06 января в 22:59, ред.
    пора идти во солдаты..
    Ironigor
    Ironigor
    06 января в 22:58
    Досвидос товарищ Гаич , мы не будем горевать.
    ошалевший
    ошалевший ответ berda2003 (раскрыть)
    06 января в 22:57
    поговаривают что гитлер тоже сбежал в аргентину,может гены
    ошалевший
    ошалевший ответ Gahi (раскрыть)
    06 января в 22:56
    если бы не влашич,который тащит цска,то все остальные трансферы были бы провальные,а так на общем фоне вроде средненькие
    ошалевший
    ошалевший
    06 января в 22:54
    дольше покупали чем поиграл,если это можно так назвать,а лошадки пусть и дальше вспоминают рошу,зато своих не видят
    Indian
    Indian
    06 января в 22:47
    Надо скинуть на дискету нарезку голов Гайча. На память
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
    06 января в 22:18
    А уж сколько планов то на Кокорина было.! И перчатку бросили, и место в ЛЧ застолбили, а оказалось - Мальдивы с Мамаевым. Вон как все обернулось то. А "блестящие " трансферы Спартака вместе вспоминать будем, или сам помнишь? С Новым годом и Рождеством , тебя!
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    06 января в 22:15
    адольф неприжился , но ничего пусть едет,вообще непонимаю за какие качества его брали помоему бестолковый футболер
    makkie
    makkie
    06 января в 22:14
    Дааа, сколько восторгов от коней было, шикарные планы строили, считали голы Гайча на любой вкус.
    А по факту - Педро Роша v. 2.0 🤦‍♂️
    Gahi
    Gahi ответ sv_1969 (раскрыть)
    06 января в 22:12
    Да это действительно так, но ЦСКА всегда хорошо проводил точечную ротацию один Влашич  многих стоит. А  Гайч видимо тяжело проходит адаптацию на новом месте, поэтому такой результат.
    Mi6
    Mi6
    06 января в 22:11
    Картофельный физрук ответит за этот провал?
    drug01
    drug01
    06 января в 22:10
    Вероятно чем раньше тем лучше
    ABir
    ABir
    06 января в 22:08
    Там ему будет лучше
    berda2003
    berda2003
    06 января в 22:05
    не взял москву, пошёл на берлин...
    sv_1969
    sv_1969 ответ Gahi (раскрыть)
    06 января в 22:01
      sv_1969
      sv_1969
      06 января в 22:00
      Трансфер очень неудачный... Можно сказать смешной.. Но ещё смешней когда зенитовские болелы про госденьги говорят. Вот это смешно так смешно 🤣🤣🤣
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      06 января в 21:59
      Совершенно не нужный в команде , как и у нас Урунов с Кокориным.
      Gahi
      Gahi
      06 января в 21:54
      Вот это новость, должен был стать Гаечным ключом в атаке, а стал Разводным ключом для команды.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
      06 января в 21:53
      А вы, гражданин слухами и сплетнями не питайтесь. Учите матчать это никогда не поздно.
      Faustello
      Faustello ответ Futurista (раскрыть)
      06 января в 21:52
      Легенда уходит!
      Parma1972
      Parma1972
      06 января в 21:52
      Скатертью дорога...
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