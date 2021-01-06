Гайч близок к уходу из ЦСКА

Форвард ЦСКА Адольфо Гайч близок к переходу в «Бока Хуниорс» на правах аренды.
Москвичи планируют включить в соглашение право выкупа. Аргентинский клуб связался с «армейцами» с просьбой отдать Гайча в аренду на один сезон. Если футболист даст положительный ответ, он перейдет в «Бока Хуниорс» в ближайшие недели.
По-моему Леннорычу надобно было сохранить этого скаута, спортивного директора и просто толкового парня....
Насимура,Абель Эрнандес,НДайе,Гаич,Фукс,Лукас....от каждого ждали чуть больше...чем те смогли показать...
По-моему Леннорычу надобно было сохранить этого скаута, спортивного директора и просто толкового парня....
Насимура,Абель Эрнандес,НДайе,Гаич,Фукс,Лукас....от каждого ждали чуть больше...чем те смогли показать...
Армейские же везде талдычат о якобы чАстном-чЕстном гинере. На которого пашет с пяток вполне государственных компаний.
А теперь гинер остался с 28% акций, всё остальное оплачивает государство...
Армейские же везде талдычат о якобы чАстном-чЕстном гинере. На которого пашет с пяток вполне государственных компаний.
А теперь гинер остался с 28% акций, всё остальное оплачивает государство...
А по факту - Педро Роша v. 2.0 🤦♂️
А по факту - Педро Роша v. 2.0 🤦♂️