Гайч близок к уходу из ЦСКА

1609957501

06 января 2021, 21:25

Форвард ЦСКА близок к переходу в «Бока Хуниорс» на правах аренды.

Москвичи планируют включить в соглашение право выкупа. Аргентинский клуб связался с «армейцами» с просьбой отдать Гайча в аренду на один сезон. Если футболист даст положительный ответ, он перейдет в «Бока Хуниорс» в ближайшие недели.