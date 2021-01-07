«Зенит» может отпустить Мусаева и Крапухина в аренду

«Зенит» не намерен отпускать большое число игроков в зимнее трансферное окно.
По информации источника, в аренду после зимних сборов могут уйти только полузащитник Леон Мусаев и форвард Станислав Крапухин, если клубу поступит хорошее предложение.
Вратарь Александр Васютин останется в команде. Решение о будущем полузащитника Андрея Мостового будет принимать главный тренер петербуржцев Сергей Семак и сам игрок. Мостовым интересовался «Сочи».
Отмечается, что «Зенит» не станет продавать фланговых и центральных защитников команды.
Мусаеву скоро 22 года, Карпухину в марте 23 года, Васютину в марте 26, а об них никто не знает? Это даже не смешно, это унизительно для них! Ну лучше наверное всю карьеру провести в ПФЛ в Зените 2 и ждать выгодных предложений....
Мусаеву скоро 22 года, Карпухину в марте 23 года, Васютину в марте 26, а об них никто не знает? Это даже не смешно, это унизительно для них! Ну лучше наверное всю карьеру провести в ПФЛ в Зените 2 и ждать выгодных предложений....
Список уже длинный
Список уже длинный