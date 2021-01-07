«Зенит» может отпустить Мусаева и Крапухина в аренду

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07 января 2021, 15:15

«Зенит» не намерен отпускать большое число игроков в зимнее трансферное окно.

По информации источника, в аренду после зимних сборов могут уйти только полузащитник и форвард , если клубу поступит хорошее предложение.

Вратарь останется в команде. Решение о будущем полузащитника Андрея Мостового будет принимать главный тренер петербуржцев Сергей Семак и сам игрок. Мостовым интересовался «Сочи».

Отмечается, что «Зенит» не станет продавать фланговых и центральных защитников команды.