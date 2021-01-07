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«Зенит» может отпустить Мусаева и Крапухина в аренду

07 января 2021, 15:15

«Зенит» не намерен отпускать большое число игроков в зимнее трансферное окно.

По информации источника, в аренду после зимних сборов могут уйти только полузащитник Леон Мусаев и форвард Станислав Крапухин, если клубу поступит хорошее предложение.

Вратарь Александр Васютин останется в команде. Решение о будущем полузащитника Андрея Мостового будет принимать главный тренер петербуржцев Сергей Семак и сам игрок. Мостовым интересовался «Сочи».

Отмечается, что «Зенит» не станет продавать фланговых и центральных защитников команды.

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Ислам0926
Ислам0926 ответ Roger Young (раскрыть)
07 января в 21:49
Про Файзулина зря ты так очень сильный игрок был
Байкал-38.
Байкал-38.
07 января в 20:33
Кто эти лица, что это за фамилии? Зенит? Это распродажа академии клубам ФНЛ, максимум клубам борьбы за выживания. О каком хорошем предложении речь? Денег за таких много не дадут, а вот для практики надо отдавать.
Мусаеву скоро 22 года, Карпухину в марте 23 года, Васютину в марте 26, а об них никто не знает? Это даже не смешно, это унизительно для них! Ну лучше наверное всю карьеру провести в ПФЛ в Зените 2 и ждать выгодных предложений....
ДАША Д
ДАША Д
07 января в 16:29
В Зените этим игрокам в состав не пробиться.
ermak6848
ermak6848
07 января в 15:53
отпустить и избавится от балласта...
Roger Young
Roger Young
07 января в 15:33
Мусаев вообще левый залетный персонаж, который попал в клуб по блату. Как до этого Ходжяниязов, Шейдаев и Файзулин.

Список уже длинный
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
07 января в 15:20
Вряд ли в РПЛ кто возьмёт. Тем зарплаты запредельные
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 января в 15:18
Отпустит значит отпустит...
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