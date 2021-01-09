«Вальядолид» — «Валенсия»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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09 января 2021, 14:52

Компания Pinnacle открыла прием ставок на матч 18-го тура испанской Ла Лиги, в котором 10 января сыграют «Вальядолид» и «Валенсия».

«Вальядолид»

У «Вальядолида» 18 очков и пятнадцатое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Зону вылета «пусела» опережает на два очка, имея в активе четыре победы, шесть ничьих и семь поражений в пассиве.

В прошлом туре Ла Лиги «Вальядолид» с минимальным счетом обыграл в гостях «Хетафе» (1:0). В девяти домашних играх команда выиграла только дважды.

«Валенсия»

«Валенсия» набрала 16 баллов и балансирует возле зоны вылета – семнадцатая позиция. Серия без побед команды длится уже восемь туров подряд. 4 января клуб не смог обыграть дома «Кадис», сведя матч к ничейному результату (1:1).

В восьми выездных играх чемпионата «Валенсия» победила только один раз – три ничьи и четыре поражения, при девяти забитых голах.

Статистика

В 11 из 12 встречах команд на стадионе «Вальядолида» сыграла ставка на ТМ(2,5)

«Валенсия» не проигрывала в 10 прошлых матчах с «Вальядолидом»

«Валенсия» не побеждала в восьми турах подряд

«Валенсия» пропускала минимум два гола в 5 из 6 предыдущих играх на выезде

Прогноз

В этом матче предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2,5 голов по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Pinnacle. Высокой результативностью «Валенсия» и «Вальядолид» не отличаются, поэтому стоит ожидать прагматичного футбола с акцентом на оборону.