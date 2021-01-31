«Ньюкасл» — «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч 22-го тура АПЛ, в котором 2 февраля 2021 года сыграют «Ньюкасл» и «Кристал Пэлас».
«Ньюкасл»
30 января «Ньюкасл» переиграл в гостях «Эвертон» (2:0). Так «сороки» прервали череду поединков без побед, которая длилась девять туров кряду.
В турнирной таблице АПЛ «Ньюкасл» занимает 16-е место. У команды шесть побед и четыре ничьи, которые суммарно принесли 22 очка. В десяти домашних поединках хозяева одержали три виктории.
«Кристал Пэлас»
«Кристал Пэлас» 30 января с минимальным счетом обыграл на домашней арене «Вулверхэмптон» (1:0). До этого лондонская команда в АПЛ проиграла два матча кряду, уступив «Вест Хэму» (3:4) и «Манчестер Сити» (0:4).
В рейтинге АПЛ «стекольщики» занимают 13-ю позицию, набрав 26 очков. В десяти выездных играх «Кристал Пэлас» одержал три виктории – две ничьи и пять поражений.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ньюкасл» — 2.870
- Ничья – 3.320
- Победит «Кристал Пэлас» — 2.690
Статистика
- В восьми последних очных встречах команд сыграла ставка на ТМ(2,5)
- В трех из пяти предыдущих матчах «Ньюкасла» больше двух голов не забивалось
- В пяти из семи прошлых играх «Кристал Пэлас» сыграла ставка на ТМ(2,5)
Прогноз
В этом матче стоит присмотреться к ставке на тотал меньше (2,5) голов с коэффициентом 1.729 в букмекерской конторе Pinnacle. В очных встречах «Ньюкасла» и «Кристал Пэлас» этот исход проходит регулярно.