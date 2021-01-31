«Ньюкасл» — «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 10:52

Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч 22-го тура АПЛ , в котором 2 февраля 2021 года сыграют «Ньюкасл» и «Кристал Пэлас».

«Ньюкасл»

30 января «Ньюкасл» переиграл в гостях «Эвертон» (2:0). Так «сороки» прервали череду поединков без побед, которая длилась девять туров кряду.

В турнирной таблице АПЛ «Ньюкасл» занимает 16-е место. У команды шесть побед и четыре ничьи, которые суммарно принесли 22 очка. В десяти домашних поединках хозяева одержали три виктории.

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» 30 января с минимальным счетом обыграл на домашней арене «Вулверхэмптон» (1:0). До этого лондонская команда в АПЛ проиграла два матча кряду, уступив «Вест Хэму» (3:4) и «Манчестер Сити» (0:4).

В рейтинге АПЛ «стекольщики» занимают 13-ю позицию, набрав 26 очков. В десяти выездных играх «Кристал Пэлас» одержал три виктории – две ничьи и пять поражений.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ньюкасл» — 2.870

Ничья – 3.320

Победит «Кристал Пэлас» — 2.690

Статистика

В восьми последних очных встречах команд сыграла ставка на ТМ(2,5)

В трех из пяти предыдущих матчах «Ньюкасла» больше двух голов не забивалось

В пяти из семи прошлых играх «Кристал Пэлас» сыграла ставка на ТМ(2,5)

Прогноз

В этом матче стоит присмотреться к ставке на тотал меньше (2,5) голов с коэффициентом 1.729 в букмекерской конторе Pinnacle. В очных встречах «Ньюкасла» и «Кристал Пэлас» этот исход проходит регулярно.