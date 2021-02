Устроили пожар, ранили игрока, требуют отставки президента. Фанаты «Марселя» поиграли в штурм Капитолия

Выясняем, что стоит за безумием в Марселе.

Головин прекрасно вышел на замену…

Марсельский вандализм стал следствием, в том числе, успеха Александра. «Марсель» обыгрывал «Монако» после первого тайма в гостях, а дальше Ковач выпустил россиянина. Головин сделал две голевые передачи, французы расписываются хавбеку сборной России в комплиментах, «монегаски» одержали важную победу 3:1.

У «Марселя» теперь 5 подряд матчей без побед в 2021-м. Стартовый успех с «Монпелье» продолжили нулями и квартетом поражений. Результаты ужасные, хотя после 14-го тура были лидерами по потерянным очкам. Но Андре Виллаш-Боаш не справляется, ведь обстановка давно накалена.

Люсьен Фавр присматривался к «Олимпику», но после штурма фанатами базы клуба может отказаться. Слишком сложный проект, где важную роль играет предсказуемая в своей дикости толпа. Причем порой речь о странных претензиях к команде и ее руководству, а не благородной революции.

Фанатов «Марселя» злят результаты…

Среди поклонников «Марселя» достаточно людей, что не дружат с хладнокровием и головой. Самую богатую россиянку – бывшую жену Робера Луи-Дрейфуса, сначала обожали после чемпионства Дешама, а потом возненавидели. Маргарита пыталась, но не сумела сохранить «Марсель» на высоких позициях во Франции.

Зато статус «Олимпика» позволил найти нового не бедного владельца – американца Фрэнка МакКорта, чье состояние оценивается в 1.2 миллиарда долларов. Предприниматель потерял немало денег при разводе, но в августе 2016 года выкупил у Маргариты Луи-Дрейфус «Марсель» и обещал инвестировать 200 млн евро.

Владелец не обманул – «Марсель» подписывал недешевых новичков, вроде Пайета, Сансона и Кабелла. Вот только фанатов злят 4-5 места в Лиге 1. И даже когда заскочили на вторую строчку в прерванном сезоне, то болельщики нашли новый повод беситься – «Марсель» провалил групповой раунд ЛЧ , проиграли 5 матчей из 6.

Непонятно, чего планировали добиться…

Разъяренные фанаты «Марселя» прорвались на базу клуба, сожгли пять деревьев, в том числе, бедный кипарис рядом с воротами тренировочного центра. Напугали охрану, петардой или камнем (есть две версии) попали в Альваро Гонсалеса, а потом и ограбили защитника. Еще повезло, что не выжгли никому глаза петардой.

A group of Marseille fans stormed into their training ground today after growing frustrated at the club’s president and recent results 😳 (via @InfosFrancaises ) pic.twitter.com/LJWrh4kYc9

Пиротехники было много, полиция задержала 25 участников штурма базы, но народу было больше. Игроков – присутствовали только Манданда и Ронже, кроме Гонсалеса и Виллаш-Боаша, не тронули, поскольку их защищали охранники. Но все-таки напугали. Никогда не знаешь, как поведет себя толпа в черных балаклавах.

Фанаты разбросали вещи Виллаш-Боаша. Клуб сообщает о кражах – мародерствовали, ведь это не благородный штурм дворца, а непонятный вандализм. Непонятные люди так разошлись, что причинили ущерб на несколько сотен тысяч евро – так сказано в заявлении «Марселя», разгромили здания изнутри.

Angry Marseille fans stormed the team’s training complex protesting the team’s struggles, forcing the Ligue 1 to cancel tonight’s match just three hours before kick-off.



Olympique de Marseille was purchased in 2016 by former Dodgers owner Frank McCourt. pic.twitter.com/PIc0De7JVc