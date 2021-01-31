Устроили пожар, ранили игрока, требуют отставки президента. Фанаты «Марселя» поиграли в штурм Капитолия

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вчера, 17:03

Выясняем, что стоит за безумием в Марселе.

Головин прекрасно вышел на замену…

Марсельский вандализм стал следствием, в том числе, успеха Александра. «Марсель» обыгрывал «Монако» после первого тайма в гостях, а дальше Ковач выпустил россиянина. Головин сделал две голевые передачи, французы расписываются хавбеку сборной России в комплиментах, «монегаски» одержали важную победу 3:1.

У «Марселя» теперь 5 подряд матчей без побед в 2021-м. Стартовый успех с «Монпелье» продолжили нулями и квартетом поражений. Результаты ужасные, хотя после 14-го тура были лидерами по потерянным очкам. Но Андре Виллаш-Боаш не справляется, ведь обстановка давно накалена.

Люсьен Фавр присматривался к «Олимпику», но после штурма фанатами базы клуба может отказаться. Слишком сложный проект, где важную роль играет предсказуемая в своей дикости толпа. Причем порой речь о странных претензиях к команде и ее руководству, а не благородной революции.

Фанатов «Марселя» злят результаты…

Среди поклонников «Марселя» достаточно людей, что не дружат с хладнокровием и головой. Самую богатую россиянку – бывшую жену Робера Луи-Дрейфуса, сначала обожали после чемпионства Дешама, а потом возненавидели. Маргарита пыталась, но не сумела сохранить «Марсель» на высоких позициях во Франции.

Зато статус «Олимпика» позволил найти нового не бедного владельца – американца Фрэнка МакКорта, чье состояние оценивается в 1.2 миллиарда долларов. Предприниматель потерял немало денег при разводе, но в августе 2016 года выкупил у Маргариты Луи-Дрейфус «Марсель» и обещал инвестировать 200 млн евро.

Владелец не обманул – «Марсель» подписывал недешевых новичков, вроде Пайета, Сансона и Кабелла. Вот только фанатов злят 4-5 места в Лиге 1. И даже когда заскочили на вторую строчку в прерванном сезоне, то болельщики нашли новый повод беситься – «Марсель» провалил групповой раунд ЛЧ , проиграли 5 матчей из 6.

Непонятно, чего планировали добиться…

Разъяренные фанаты «Марселя» прорвались на базу клуба, сожгли пять деревьев, в том числе, бедный кипарис рядом с воротами тренировочного центра. Напугали охрану, петардой или камнем (есть две версии) попали в Альваро Гонсалеса, а потом и ограбили защитника. Еще повезло, что не выжгли никому глаза петардой.

A group of Marseille fans stormed into their training ground today after growing frustrated at the club’s president and recent results 😳



(via @InfosFrancaises)pic.twitter.com/LJWrh4kYc9 — ESPN FC (@ESPNFC) January 30, 2021

Пиротехники было много, полиция задержала 25 участников штурма базы, но народу было больше. Игроков – присутствовали только Манданда и Ронже, кроме Гонсалеса и Виллаш-Боаша, не тронули, поскольку их защищали охранники. Но все-таки напугали. Никогда не знаешь, как поведет себя толпа в черных балаклавах.

Фанаты разбросали вещи Виллаш-Боаша. Клуб сообщает о кражах – мародерствовали, ведь это не благородный штурм дворца, а непонятный вандализм. Непонятные люди так разошлись, что причинили ущерб на несколько сотен тысяч евро – так сказано в заявлении «Марселя», разгромили здания изнутри.

Angry Marseille fans stormed the team’s training complex protesting the team’s struggles, forcing the Ligue 1 to cancel tonight’s match just three hours before kick-off.



Olympique de Marseille was purchased in 2016 by former Dodgers owner Frank McCourt. pic.twitter.com/PIc0De7JVc — Front Office Sports (@FOS) January 30, 2021

Вот только остается вопрос, что такого случилось, чтобы фанаты пошли на крайние меры, ворвались на базу и устроили погром? Ладно, если бы пришли на тренировку переговорить с игроками. Такое видели много раз. Но в чем вина стен и дверей? Если украсть ноутбуки и телефоны, то «Марсель» начнет чаще побеждать?

Президента могут оставить у руля клуба…

Вот этот американец с миллиардом – Фрэнк МакКорт, родом из Бостона. Для него драки стенка на стенку – то, что видел сто раз и в чем сам точно участвовал. Бостон времен, когда этот дед рос, был невозможен без побоищ нетрезвых наследников ирландских родов со всеми подряд.

И хотя у МакКорта воспитанная бывшая жена – была послом США во Франции, сам-то обычный американский мужик. Если наивные французы – не специалисты в затяжных победных войнах, надеются запугать деда из Бостона, то плохо понимают, на кого нарвались.

Владелец понимает, что погром — крайняя точка в неприятии фанатами из Марселя руководителя из Парижа. По теории заговора, которую построили поклонники «Олимпика», злые столичные рептилоиды внедрили в тыл врага Жака-Анри Эйро – президента клуба.

Бывший издатель, как Кикнадзе в «Локомотиве», если искать параллели в РПЛ . Фанаты «Марселя» всех собак повесили на Эйро. Мечтают о величии и войне с ПСЖ за чемпионство, а получают неудачи в борьбе за второе место.

Вот только не факт, что МакКорт не выжимает максимум. Откуда возьмутся деньги в кризис? Невозможно угнаться за шейхами. Фанаты вряд ли получат позитивный результат, как не получили его все, кто штурмовал Капитолий, а теперь рискуют присесть в тюрьму на долгие годы.

Марсельская полиция и прокуратура вряд ли посадят многих фанатов в тюрьму надолго, но задержанным предъявят серьезные обвинения – нарушили целый букет законов, рискуя чужим здоровьем и круша имущество. Ну и банальные кражи учтите, мелочно, но тоже криминал.

МакКорт теперь из принципа может оставить Эйро, ведь любой старый американский миллиардер учился на правилах 70-х годов. Если тебе нанесли удар между глаз – ответь дважды. Понятно, что ситуация щекотливая, но тут война упрямых людей.

Поблагодарили команду за возвращение в ЛЧ …

Похоже, поклонники «Марселя» попросту неблагодарные. Не оценили старания Маргариты Луи-Дрейфус, что сохранила наследие покойного мужа, а могла легко наплевать на футбол, никаких юридических обязательств не имела. Но разобралась, а потом нашла не худшего покупателя.

После вчерашнего не только у Аке и Сансона – новичков «Ювентуса» и «Астон Виллы», появится желание убежать подальше от вечных претензий и безумия. Виллаш-Боаш точно уйдет, заранее заявил, что контракт не продлит. Поднял команду в ЛЧ , а вчера собирал разбросанные личные вещи.

Можно цивилизованно обсуждать вопросы смены тренера и президента клуба. Ничего непоправимого на поле не произошло. «Марсель» еще может зайти в еврокубки, не в зоне вылета. А если приедет Фавр, то поставит атакующий футбол, фанаты получат веселую команду.

Дикие поклонники неправы. Ничего не добились, а поскольку опустились к воровству – опозорились. В европейской традиции революций борьба за права и свободы, а не за ворованный хлеб. У МакКорта есть право выбирать менеджеров, у фанатов – не соглашаться.

Вот только существует много способов показать владельцу, что требуют перемен. Глупо нападать на тренировочную базу, когда переговоры с Фавром уже ведутся, а проиграли в 2021 году ПСЖ и «Монако» — солидным соперникам. Фанаты «Марселя» неадекватно оценивают ситуацию.

Они путают двух последних владельцев клуба с шейхами, которые могут тратить нефтяные деньги. Нет ни единой причины, чтобы «Олимпик» был вечным чемпионом Франции. Клуб «Марсель» не сделал ничего, что могло вызвать настолько неадекватную реакцию.