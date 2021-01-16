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Вместимость стадионов в Московской области могут уменьшить до 15-20 %

16 января 2021, 14:00

Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что вместимость стадионов в регионе может снизиться до 15-20 процентов.

Мы сейчас в переговорах и в борьбе за процент людей, которые могут посетить игры. Все зависит от соблюдения дистанции. Думаю, вопрос будет решен положительно. Но надо подождать.

Мы идем вокруг 15-20 процентов. Для соблюдения дистанции на всех стадионах это нормальное количество зрителей. Это вопрос здравого смысла, чтобы обеспечить безопасность для болельщиков.

Ранее вместимость стадионов составляла 25 %.

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Все комментарии
112910415
112910415
25 января в 16:57
очень актуально зимой ! )
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 января в 16:26
Туда и так не кто не ходит!
drug01
drug01
16 января в 15:40
Зачем это делать
LOpp
LOpp
16 января в 15:30
В середине января это очень актуально
КЭТиК
КЭТиК
16 января в 14:56
Теперь футбол на стадионе можно смотреть лежа, растянувшись на пять сидений.
cska vperiod
cska vperiod
16 января в 14:19
На коронавирус россияне давно хрен положили.
Loko57
Loko57
16 января в 14:08
Все равно не пускают болельщиков.
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