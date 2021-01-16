Вместимость стадионов в Московской области могут уменьшить до 15-20 %

Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что вместимость стадионов в регионе может снизиться до 15-20 процентов.

Мы сейчас в переговорах и в борьбе за процент людей, которые могут посетить игры. Все зависит от соблюдения дистанции. Думаю, вопрос будет решен положительно. Но надо подождать.

Мы идем вокруг 15-20 процентов. Для соблюдения дистанции на всех стадионах это нормальное количество зрителей. Это вопрос здравого смысла, чтобы обеспечить безопасность для болельщиков.