Зидан – фанат «Барселоны», Мальдини – поклонник «Ювентуса». А за кого вы болели в детстве?

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27 января 2021, 22:30

Рассказываем о первых любимых клубах известных футболистов.

В странах, где спорт невероятно популярен, часто издеваются над людьми, что болеют за чужаков, а не за локальную команду. Но в футболе можно быть поклонником маленького клуба дома, а параллельно поддерживать гранда.

Для Франции или России симпатия к зарубежным командам всегда была нормой. Не удивительно, что среди звезд футбола немало болельщиков далеких клубов. И порой есть нетривиальные, любопытные сочетания симпатий и судьбы человека.

Зинедин Зидан – «Барселона»

Полагаемся на слова самого Зинедина после перехода в «Ювентус». Зизу признался, что симпатизировал в Италии именно «бьянконери». Но при этом в детстве был поклонником «блаугранас». Учитывая элегантный стиль футбола француза, не удивительно, что ему духовно ближе стали каталонцы. Но затем пришло предложение из «Реала» и всё изменилось.

Роналдо – «Фламенго»

У мамы бразильской легенды футбола не было денег, чтобы оплачивать его часовые поездки на тренировки любимого клуба «Фламенго», поэтому подсуетились люди из «Крузейро». Помогли вундеркинду, а потом и заработали на трансфере форварда в ПСВ . Через много лет Роналдо тренировался с «Фламенго», но не сумел договориться о контракте, из-за чего взбесил фанатов, ведь выбрал вражеский «Коринтианс» из другого штата.

Криштиану Роналду – «Бенфика»

Если у Месси все скучно, как и у Марадоны – первый болел за «Нью Олд Бойз», а второй за «Бока Хуниорс», за которые играли в итоге в разном возрасте, то Роналду, сидя на Мадейре, выбрал «Бенфику». Если бы не его мама, то «орлы» могли заполучить талантливого парнишку. Но «Спортинг» подсуетился быстрее, Криштиану выбрал «львов», хотя болел за другой клуб из Лиссабона.

Лука Модрич – «Барселона»

Еще один обладатель «Золотого мяча» не был поклонником «Реала» в детстве. В команде Зидана тайный кружок фанатов каталонцев, ведь маленький Иско тоже не болел за «сливочных». Ракитич подкалывал напарника по сборной, что Модрич сильнее «сине-гранатовый», чем сам Иван. В 2008-м году «Барселона» пыталась перехватить хавбека «Динамо» Загреб, но скандальная сделка с англичанами отправила Луку в «Тоттенхэм», а оттуда – во вражеский «Реал».

Джейми Каррагер – «Эвертон»

Если у Джеррарда в семье болели за «ирисок», поэтому есть фото Стивена в майке «Эвертона», то Каррагер сам не скрывает – поддерживал не «Ливерпуль». Пока маленький Сульшер в Норвегии топил за «Ливерпуль», если верить байке (хотя фото Оле-Гуннара в майке клуба Клоппа – фотошоп), то Джейми симпатизировал врагам клуба, за который проведет всю взрослую карьеру. Каррагер настолько любил «Эвертон», что выбрал их золотой дубль вместо победы Англии на ЧМ .

Рауль Гонсалес – «Атлетико»

Поскольку в семье Рауля полно фанатов «индейцев», то Гонсалес Бланко изначально собирался играть за «Атлетико». И болел за команду всей душой, ненавидя «Реал». Но маленький Рауль лишь два года представлял академию «матрасников», а за взрослую команду, конечно же, не играл. Мог, как Лэмпард с «Манчестер Сити», после «Шальке» перейти в «Атлетико»? Никогда не узнаем, ведь остался верен «Реалу» и сейчас тренирует дубль клуба.

Неймар – «Реал»

Маленький Неймар был поклонником «Реала». Поэтому Перес пытался заманить его в клуб. В 2006-м бразилец фанател от Робиньо, прилетал на просмотр в Мадрид, забил 27 голов на тренировках и сказал команде, где играл тот же Карвахаль, что перейдет в «Реал» в будущем. В 2011-м прошел медицинский осмотр, но затем резко отказался. Дальше был скандальный переход в «Барселону», который много лет спустя рассматривают в судах в делах о мошенничестве.

Джон Терри – «Манчестер Юнайтед»

Стерлинг, игравший за «Ливерпулю» и МС , тоже топил за МЮ , как и Терри, ведь дед и отец Джона – фанаты «Вест Хэма» и МЮ . Будущий защитник болел за клуб, который мил сердцу его родственников. Причем Фергюсон мог заполучить молодого футболиста, ведь на каникулах тот тренировался с МЮ , но не подошел. Зато Джону понравилось в «Челси» и задержался. Но однажды забил «Вест Хэму» и увидел, как родные дядя и отец на трибуне показывают ему средние пальцы и орут оскорбления вместе с другими фанатами «молотобойцев».

Поль Погба и Гарэт Бэйл – «Арсенал»

У «канониров» много фанатов среди игроков поколений Поля и Гарета, ведь французская колония Венгера выдавала сказочный футбол. Многие болели за Бергкампа, Анри, Пиреса и Виейра. Погба и Бэйл представляли позже врагов «Арсенала» — МЮ и «Тоттенхэм», но изначально мечтали о красно-белых футболках лондонского клуба. Но вряд ли им судилось сыграть за «Арсенал».

Андрес Иньеста – «Реал»

Маленький Иньеста – обидчивый фанат. Сначала болел за локальный клуб. Также ему нравилась «Барселона», но потом обыграли его любимый «Альбасете» 7:1 в 1992-м, а Микаэль Лаудруп переехал из Барселоны в Мадрид. Поэтому Иньеста разозлился и поддерживал врагов каталонцев – «Реал». Лишь спустя пару лет приехал в Ла Массию, где поначалу часто плакал вдали от дома. Первые матчи в футболке «Барселоны» Иньеста точно провел как фанат «сливочных».

Антуан Гризманн – «Лион»

Гризманна отшивали различные клубы, поскольку ребенок был щуплым. «Лион» поступил так же, хотя Антуан и хотел за них играть, ведь болел за Сонни Андерсона. «Ткачи» допустили серьезную ошибку при селекции и потеряли отличные деньги в будущем. Гризманн стал чемпионом мира, но теперь разве что на старости сыграет за любимый клуб детства. И то вряд ли, у него слишком большая зарплата для «Лиона».

Кевин Де Брюйне – «Ливерпуль»

Бельгийские футбольные чиновники воспитывали крутых игроков под постоянным присмотром СМИ . У Лукаку даже было свое реалити-шоу про школу. Не удивительно, что маленький Кевин расписывался в любви к «Ливерпулю» на камеру. Но так получилось, что представлял соперников этого клуба — «Челси» и «Манчестер Сити». А в «Юнайтед» не пошел как раз из-за детской любви к «Ливерпулю»?

Паоло Мальдини – «Ювентус»

Родиться в семье легенды «Милана», но болеть за врагов? Именно так и было. Паоло даже получил футболку и флаг любимого «Ювентуса» от легенды Бониперти. И забавно, что как Джампьеро всю карьеру провел в составе «бьянконери», так Паоло всю жизнь играл только за «россонери». Семейное начало взяло верх над личным выбором. Зато маленький Мальдини показал самостоятельность – выбрал врагов любимого клуба отца.

А за кого вы болели в детстве? Также интересны истории о смене футбольных предпочтений с возрастом. Симпатии могут измениться, взрослый Паоло Мальдини ведь влюбился в «Милан», а не тихо топил за «Ювентус».

Зидан тоже не скрытый фанат «Барселоны», хотя после отдельных матчей «Реала» знающие фанаты припоминают ему любовь к заклятым врагам. Но детские симпатии – часть ностальгических воспоминаний, их точно не нужно стесняться.