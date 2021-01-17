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«Зенит» и «Спартак» — самые популярные клубы России. Но кто первый?

17 января 2021, 19:23
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Санкт-Петербург против Москвы – извечная футбольная война.

На выбор только два клуба?

ЦСКА популярный, но у них не было такой базы фанатов, как у «Спартака». А «Зенит» добирает за счет обожания в Санкт-Петербурге. Москвичи же делят столицу на 4 клуба. Но в «Спартаке» отмечали — гостевую квоту на «Открытие Арене» не осиливали, а там максимум 4 500 мест.

В мегаполисе нет ни одного клуба, кроме самих «красно-белых», кто может с ними тягаться по популярности. Тезис также доказывают скромные показатели посещаемости ЦСКА и «Локомотива» до пандемии. «Зенит» и «Спартак» в финале в битве за корону «народной команды».

Репрезентативные ли опросы?

В «Зените» обожают результаты опросов ВЦИОМ (Всероссийского центра изучения общественного мнения). Но в России социология как наука умерла, не рождаясь. Теоретически можно купить реальное социологическое исследование по всем правилам.

Но результаты все увидят, только если они совпали с задачей. Также многое зависит от формулировки вопроса, чем часто пользуются при маркетинговых исследованиях. Нет социологической конторы, которой можно всецело доверять.

Плюс народ не привык к честным ответам, с опаской относятся к допросам в любой форме. А в 2020-м провести исследование лицом к лицу стало сложнее из-за пандемии. Так что 11-13% поддержки «Зенита» или 8-10% «Спартака» не ставят точку.

Например, по опросам ВЦИОМ 6% россиян не знали, что Земля имеет шарообразную форму, а 36% считают, что инопланетяне посещали нашу планету. Сразу 66% указали на крайний вред ГМО-продуктов. Адекватность респондентов оставляет желать лучшего.

Разрывают социальные сети?

По сумме взаимодействий в «Инстаграме» за прошлый год «Зенит» опередил «Спартак» — 17.4 миллиона действий против 12.4. Дальше идут ЦСКА – 11.5, «Локомотив» — 6.97, и «Краснодар» — 5.54. Отмечаем хороший результат «быков» — поднялись на ЛЧ.

Но цифры лидеров показывают, что футбол, к сожалению, не очень популярен. У певца ртом Моргенштерна ролики в «Инстаграме» собирают по 3-4 млн просмотров. А у «Зенита» новогоднее поздравление собрало 16 тысяч просмотров (на 708 тыс. подписчиков). У «Спартака» новогодний пост собрал 6 тысяч лайков.

15 фото парня из Уфы по лайкам перекрывают годовую активность в аккаунте «Спартака». Слабый по мировым стандартам рэпер собрал аудиторию в 6.2 миллиона.

Еще один пример. Пост с поздравлением Романцева с днем рождения собрал 13.6 тысяч лайков. Фото бывшей жены Дмитрия Тарасова – Ольги Бузовой, набирает 400-600 тысяч «сердец».

В Италии в опросах «Ювентус» набирал 49% поддержки (в стране, где каждый второй житель заявил, что интересуется футболом), а ненависть к туринцам высказали 38% опрошенных. В России у «Зенита» и «Спартака» суммарная поддержка обычно в районе 20%.

«Зенит» и «Спартак» сравнялись?

Не все фанаты зарегистрированы в социальных сетях, не каждый подписан на все аккаунты клуба без исключения. А если подписан – статистика искажается. Также не помогает карта «Яндекса», которую сама компания неправильно озаглавила:

«Зенит» и «Спартак» — самые популярные клубы России. Но кто первый?

Матчи «Спартака» смотрят и фанаты «Зенита», запрос не равен поддержке. Но карта почти полностью красная – интерес вызывал «Спартак». «Зенит» держит первенство в родной области и на дальнем Востоке, но это очень условное «лидерство».

Также бессмысленно сравнивать по подписчикам. В группе «Зенита» могут быть фанаты «Спартака». Плюс у клуба из Санкт-Петербурга больше «глорихантеров», поскольку у москвичей мало свежих трофеев. Но поводов для хвастовства нет.

Спортсмены сдали. Нурмагомедов стал «спортсменом года» с результатом в жалких 10 процентов. Вторым пришел Дзюба с показателем 8%. На третьем месте Загитова, Медведев и Овечкин – у каждого по 2%. Но ведь 69% опрошенных выбрали вариант «затрудняюсь ответить».

Популярный массовый спорт в России похоронили. Дзюбу называли тролли из-за видео, которое по запросам поисковиков оказалась в топах за 2020-й год. Если вы вежливо прошли мимо, то это не значит, что миллионы россиян поступили аналогично.

Реальный футбол надо рекламировать активнее. «Спартак» это просек, когда забрался в «Тик-Ток». В китайской социальной сети набрали популярность, причем у молодой аудитории. «Зенит» присоединился и неплохо стрельнул.

Но чего пока не понимают в Санкт-Петербурге и Москве — есть не только положительная популярность. Народ явно любит негатив: на поражения «Зенита» в Лиге чемпионов откликались активнее, чем на второе чемпионство.

На это стоит обращать внимание, заботиться об имидже. Но «Зенит» и «Спартак» не живут за счет фанатов, как немцы или англичане. Поэтому энтузиасты в клубах РПЛ будут воевать за аудиторию, а их боссы не сразу поймут важность общения с публикой.

Не догонят Бузову и Моргенштерна?

Если выбирать между «Зенитом» и «Спартаком», то прав может оказаться Дмитрий Комбаров. У «Спартака» фан-клубы, поклонники со стажем, от 30 лет и старше. У «Зенита» не может быть столько же взрослых фанатов. Но показательно, что «Спартак» опережает петербуржцев в сети для самых маленьких – «Тик-Токе».

Стадный инстинкт надо учитывать, но у петербуржцев лишь 13% поддержки, а у «Спартака» — около 8%. Подавляющее большинство опрошенных не выбрали любимый клуб, как 69% не нашли любимого спортсмена в прошлом году в 140-миллионой стране.

Видим непаханое поле, все данные это подтверждают. У «Зенита» 708 тысяч подписчиков в «Инстаграме», 740 тысяч в «Твиттере», 1.1 млн – ВК, 257 тысяч – «Тик-Ток», ОК – 109 тысяч. Отсеять ботов невозможно, но один человек может быть подписан на несколько страниц.

У «Спартака» аналогичная история, у каждого из клубов в лучшем случае по 1.5 млн фанатов онлайн. Но в России доступ к Сети у 81% населения (118 млн человек), поэтому 3 суммарных миллиона «Зенита» и «Спартака» — скромные числа.

У «Шальке» — последней команды Бундеслиги, охват выше, хотя жителей в Германии заметно меньше. Поэтому общий вывод: «Спартак» и «Зенит» оба недостаточно популярные.

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St David
St David
19 января в 05:11
Динамо Киев
VAN ARM
VAN ARM ответ Ivan Ivan (раскрыть)
18 января в 21:46
хорошо что не глобус украины)))
Александр Рябов
Александр Рябов
18 января в 20:23
    Persenchik
    Persenchik
    18 января в 20:17
    Разумеется Спартак (Москва) самый популярный. Ведь об этом клубе, ежедневно до хрипоты судачат и отчаянные болельщики, и ярые недруги. 😊
    Хиромант
    Хиромант ответ виктор бочарников (раскрыть)
    18 января в 20:15
    Автор пишет: "Зенит нельзя назвать народной командой ,это команда одного города,накачаная деньгами и созданная для игры в одну калитку,в рамках рпл задача не такая уж и сложная, если не появится конкурент. Но как показывает опыт,конкурента можно и прикрыть,привет супер клубу Анжи, ну и апофеозом всего этого мы имеем фееричное выступление в европе за последние 2года. Можно сказать, а что только зенит,другие тоже не айс,но с чемпиона России и спрос особый,ибо с такой игрой,само звание чемпион России опустили ниже плинтуса."

    - Отвечу словами автора (лишь изменив некоторые слова и фразы). За это ведь не забанят? Правда?
    - В противном случае, тогда и автора статьи следует забанить...(в соответствии с правилами сайта!) Или правила не для всех писаны???

    - Спартак нельзя назвать народной командой, это команда Москвы, перекачанная деньгами и созданная для создания видимости конкуренции остальным московским клубам, задача не такая уж и сложная, если не появится конкурент (в лице Зенита, например). Конкурент в лице Динамо, тоже мешает, но как показывает опыт, конкурента можно и прикрыть, привет супер клубу Анжи, ну и апофеозом всего этого мы имеем фееричное выступление в европе за последние 2 года. Можно сказать, что не только Зенит, другие тоже не айс (в том числе и Московский Спартак,) но с "народной команды России" и спрос особый, ибо с такой игрой, само звание "народной команды России" опустили ниже плинтуса.

    Найдите два отличия в этих двух абзацах! Правильно!!! Вместо Зенита - Спартак. А всё остальное слова автора статьи (за небольшими ремарками). Подходят один к одному.
    Ivan Ivan
    Ivan Ivan ответ VAN ARM (раскрыть)
    18 января в 19:53
    Если смотреть гугловскую карту - там 50 на 50
    Ivan Ivan
    Ivan Ivan ответ Miaf (раскрыть)
    18 января в 19:49
    Хреновая какая-то история у Спартака. Сперва на поддержке руководства страны и лично тов. Брежнева, когда за квартиры в Москве переманивали игроков и периферии. Потом в голодные бандитские годы обыгрывать все остальные команды на бормантане. А в результате ни одного еврокубка. От такого "Величия" только плакать.
    Miaf
    Miaf
    18 января в 17:15
    Опять на Величии Спартака наживаются. Зенит - клуб без истории, которому нужно еще лет 50 , чтобы можно было бы хотя бы как то сравнивать его нормальными клубами.
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР
    18 января в 14:21, ред.
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      18 января в 12:58
        Faustello
        Faustello
        18 января в 12:18
        До Бузовой по популярности ещё пару тысячелетий))) Россия футбольная страна, прям несомненно! Азаза)))
        d_fincher
        d_fincher
        18 января в 12:16
        По-моему я в 4-й или в 5-й раз читаю на Соккере статью на эту тему. Кто бы ни был популярней, а популярность из этого извлекает наш любимый футбольный сайт.
        виктор бочарников
        виктор бочарников
        18 января в 10:50
        Зенит нельзя назвать народной командой ,это команда одного города,накачаная деньгами и созданная для игры в одну калитку,в рамках рпл задача не такая уж и сложная, если не появится конкурент. Но как показывает опыт,конкурента можно и прикрыть,привет супер клубу Анжи, ну и апофеозом всего этого мы имеем фееричное выступление в европе за последние 2года. Можно сказать, а что только зенит,другие тоже не айс,но с чемпиона России и спрос особый,ибо с такой игрой,само звание чемпион России опустили ниже плинтуса.
        nactux
        nactux ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
        18 января в 01:45
        кони и на ЛЧ пол стадиона не собирают!!!
        ЛЬВОВ НА МЯСО
        ЛЬВОВ НА МЯСО
        18 января в 00:05
        Про Спартак даже не буду говорить! Меня никто не убедит что Зенит популярнее ЦСКА!!!
        rubin kazzzan
        rubin kazzzan ответ shlomo (раскрыть)
        17 января в 23:06
        На этих островах точно осталось футбол только смотреть и быть сытым им))))
        volga.kot
        volga.kot ответ hjmn5hmx2u26 (раскрыть)
        17 января в 23:02
        И кто из них палец?)
        particular
        particular
        17 января в 22:56
        Не безупречно, но близко к истине... Цифры, хоть и блудливы, но они конкретней эмоций и антипатий...
        Некакойшенко
        Некакойшенко
        17 января в 22:39
        Нельзя сравнивать новоявленную скороспелую мышь и Голиафа. Карта убедительно показывает кто есть кто.
        volga.kot
        volga.kot
        17 января в 21:57
        Зенит всех победит!!!! Выйдет на международную арену и......
        hjmn5hmx2u26
        hjmn5hmx2u26
        17 января в 21:17
        Сравнили с пальцем
        dimagas2
        dimagas2
        17 января в 20:47
        Почему Зенит популярен в солнечном Магадане кто может обьяснить?)))
        rubin kazzzan
        rubin kazzzan
        17 января в 19:40
        Господи, отдайте эти деньги простым людям, больным детям!!!!!
        shlomo
        shlomo
        17 января в 19:35
        Особенно популярен Спартачек на о. Бол. Ляховский и на о. Котельный...:))))))
        VAN ARM
        VAN ARM
        17 января в 19:30
        карта особенно хороша)))
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