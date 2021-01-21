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Собянин разрешил заполнять стадионы на 50% от общей вместимости

сегодня, 09:59

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице буду смягчены условия посещения спортивных мероприятий. Спортивные арены теперь смогут заполняться на 50% от общей вместимости.

Возобновляется работа музеев, библиотек, других учреждений культуры, а также проведение зрелищных, культурно-досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, массовых физкультурных, спортивных, рекламных и иных подобных мероприятий при условии, что количество посетителей не может превышать 50% общей вместимости соответствующих помещений. Максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах увеличивается с 25% до 50% общей вместимости зрительного зала. Сохраняются действующие ограничения в режиме работы предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других аналогичных заведений.

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Eirek
Eirek ответ Тугарин Змый (раскрыть)
сегодня в 11:06
А какая разница?
Соц. дистанцию то не отменили.
Рассадят всех на полтора-два метра и вот те же 25% опять и выйдут...
ДСА
ДСА
сегодня в 10:07
Всё, с паникой от короновируса завязали.
Тугарин Змый
Тугарин Змый
сегодня в 10:05
Это радует! Ура товарищи.
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