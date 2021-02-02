Худший способ потратить деньги. Трансферные провалы января в Англии

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сегодня, 00:17

Январское трансферное окно очень опасно. Не каждому удается прижиться в новом клубе при переходе посреди сезона. «Соккер.ру» — о худших январских сделках в Англии.

Привычно считать, что английские клубы очень обеспечены и могут позволить себе сорить деньгами направо и налево даже на не очень удачные сделки – потом перепродадут. И если для какого-нибудь российского клуба 5 миллионов фунтов стерлингов – это огромные деньги, то для аутсайдера АПЛ – пустяк. Но бывали и такие трансферы, которые удивляли даже англичан своей бесполезностью. Авторитетный портал FourFourTwo собрал десятку самых неудачных январских трансферов в Премьер-Лиге.

10. Хуан Куадрадо (из «Фиорентины» в «Челси» за 23,3 млн фунтов в 2015 году)

Куадрадо должен был разнообразить и усилить «Челси» посреди сезона-2014/15, но не смог принести свою искрометную игру из Серии А в Премьер-Лигу. Колумбиец быстро столкнулся с дефицитом игрового времени, что не помогало ему раскрыться и освоиться в Англии. В эпизодических появлениях на поле раскрыться Куадрадо не мог. После долгой аренды в «Ювентусе», где он чувствовал себя комфортнее, Хуан подписал постоянный контракт с «бьянконери» в 2017 году, перейдя туда за 20 млн евро.

9. Жан Макун (из «Лиона» в «Астон Виллу» за 6,2 млн фунтов в 2011 году)

«Я покинул очень хороший клуб – „Лион“, который играл в Лиге чемпионов. Но меня очень волнует новый вызов в „Астон Вилле“, в Англии», — сказал сразу после переезда опорный полузащитник, который очень здорово проявлял себя в «Лионе», где классных опорников выпускают пачками. Вероятно, о решении перебраться в Англию Макун пожалел уже через пару недель, когда в своем четвертом матче в Премьер-Лиге с «Блэкпулом» получил красную карточку и дисквалификацию на три матча. И карьера в «Астон Вилле» его быстро угасла спустя еще несколько матчей. Получилось 564 тысячи фунтов за каждый матч – и это только трансферные, без учета зарплаты. Хорошей такую сделку не назовешь.

8. Жан-Ален Бумсонг (из «Рейнджерс» в «Ньюкасл» за 8 млн фунтов в 2005 году)

Это была странная сделка во многих отношениях. «Ньюкасл» заплатил 8 миллионов фунтов за игрока, который через несколько месяцев был бы бесплатным. Хотя начал карьеру за «сорок» Бумсонг весьма недурно, но постепенно ошибки в его игре учащались и уже оказывали влияние на результаты «Ньюкасла». Так что в августе 2006 года «Ювентус», опущенный в Серию В, забрал Бумсонга у «Ньюкасла». Интересно, что ни одного матча за туринцев после их возвращения в Серию А он не сыграл.

7. Бенни МакКарти (из «Блэкберна» в «Вест Хэм» за 2,25 млн фунтов в 2010 году)

Странное приобретение для «молотобойцев», которые купили МакКарти в плохой форме. Ведь за 14 матчей в «Блэкберне» он забил в первой половине сезона всего один гол. Но команде Дзолы очень нужен был нападающий, чтобы вырваться из зоны вылета. Но Бенни не стал героем-спасителем. После нуля голов в 14 матчах МакКарти покинул команду с выплатой в 1,5 миллиона фунтов.

6. Крис Самба (из «Анжи» в КПР за 12,5 млн фунтов в 2013 году)

Огромные деньги были заплачены за Самба, но только потому, что Харри Реднапп уж очень хотел его видеть в команде и считал, что Крис спасет оборону КПР от ошибок. Реднапп вовсю нахваливал эту сделку, хотя за пару недель до нее говорил, что не стоит платить большую зарплату клубу со стадионом на 18 тысяч человек. Все сразу пошло не по плану. Очень скоро Реднапп ушел в отставку, КПР вылетел из элиты, а Самба, который просто советовал недовольным фанатам «пережить» тот факт, что он так дорого обходится клубу, летом из него улизнул.

5. Афонсо Алвес (из «Херенвена» в «Мидлсбро» за 12,5 млн фунтов в 2008 году)

Покупки нападающих из чемпионата Нидерландов всегда были большой лотереей. Не каждый становился ван Нистелроем, ван Перси и Суаресом. Были Алтидор, Сим де Йонг, Кежман, Янссен – трансферные провалы. К ним присоединился и бразилец Алвес, на которого «Боро» очень рассчитывали. Он забил шесть раз в первых 11 матчах, а потом быстро пропал с радаров и был продан в «Аль-Садд», когда «Мидлсбро» покинул АПЛ в 2009 году. Но его хотя бы запомнят за хет-трик в ворота «Манчестер Сити».

4. Гуидо Каррильо (из «Монако» в «Саутгемптон» за 19,1 млн фунтов в 2018 году)

Не так давно статус игрока из «Монако» гарантировал высокий ценник и большую конкуренцию на рынке. Каррильо оседлал эту волну и был продан «святым» за большие деньги, но без особых достижений даже в стане монегасков. «Лишние» 75 миллионов фунтов тогда очень уж жгли карман боссов «Саутгемптона» после продажи ван Дейка «Ливерпулю». «Святые» хотели показать шик и смелость, закрепиться в ранге крепких клубов, готовых тратить приличные средства. Но Каррильо не стал блестящим прорывным приобретением. Он ничего не забил, почти не играл и ушел бесславно в «Леганес».

3. Костас Митроглу (из «Олимпиакоса» в «Фулхэм» за 12,4 млн фунтов в 2014 году)

«Фулхэм» установил клубный трансферный рекорд, заплатив 12,4 миллиона фунтов за Митроглу. Тогда же «дачники» психанули и пригласили Хейтингу и Холтби. Но основная ставка делалась на атаку во главе с Митроглу. Но результативностью поразить не получилось, а следующий тренер Феликс Магат вовсе списал Костаса со счетов.

2. Фернандо Торрес (из «Ливерпуля» в «Челси» за 50 миллионов фунтов) и Энди Кэррол (из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» за 35 миллионов фунтов в 2011 году)

В январе 2011-го неудачные топовые сделки провели и «Ливерпуль», и «Челси». Фанаты «красных» могут быть довольны, что их конкуренты из «Челси» в лице Торреса купили всего 20 голов в Премьер-Лиге за три с половиной сезона. Но «синие» могут усмехнуться в ответ, потому что большую часть выручки за Торреса «Ливерпуль» потратил на Кэррола, который забил 11 мячей в 58 матчах и выглядел не на своем месте на «Энфилде». Синхронный прыжок в лужу.

1. Савио Нсереко (из «Брешии» в «Вест Хэм» за 9 миллионов фунтов в 2009 году)

Карьера Савио, которому сейчас 31 год, провела его уже через любительский клуб в Германии, через команды из Литвы, Болгарии, Казахстана и Румынии. Это, вероятно, больше говорит о его уровне футбола, чем 9 млн фунтов, заплаченных «Вест Хэмом» вдруг посреди зимы. Этот трансфер стал одним из самых странных в Премьер-Лиге. Боссы «Вест Хэма» даже потом проводили какое-то внутреннее расследование, предполагая, что тут что-то нечисто. Но результат неизвестен. Как и эффекта от новой «десятки»: один матч в стартовом составе, девять – со скамейки. Через семь месяцев его отправили в «Фиорентину». Не было худшего способа потратить 9 миллионов фунтов.