«Севилья» — «Хетафе»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 11:27

Букмекер Pinnacle предложил выгодные котировки на матч 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором 6 февраля сыграют «Севилья» и «Хетафе».

«Севилья»

В пяти прошлых турах чемпионата Испании «Севилья» набрала 12 из 15 возможных очков. В этот период команда Хулена Лопетеги уступила только в гостях «Атлетико» (0:2), после чего, оформила три виктории подряд – «Алавес» (2:1), «Кадис» (3:0) и «Эйбар» (2:0).

В турнирной таблице «нервионцы» расположились на четвертом месте с минимальным отставанием от «Реала» и «Барселоны». В девяти домашних играх Ла Лиги хозяева одержали шесть побед.

«Хетафе»

«Хетафе» за 20 туров испанской Ла Лиги одержал шесть побед и шесть раз сыграл вничью. Суммарно клуб из пригорода Мадрида набрал 24 очка, которые располагают его на 12-м месте в турнирной таблице.

По итогам двух последних туров «Хетафе» сумел набрать только один зачетный пункт. После крупного поражения в гостях от «Атлетика» (1:5), команда не смогла обыграть дома «Алавес» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Севилья» — 1.671

Ничья – 3.830

Победит «Хетафе» — 6.030

Статистика

«Севилья» побеждала «Хетафе» в трех прошлых матчах

Победная серия «Севильи насчитывает пять поединков во всех турнирах

„Хетафе“ проиграл три из пяти прошлых гостевых матча

Прогноз

Оптимальный вариант для ставки на этот матч – победа „Севильи“ с коэффициентом 1.671 в букмекерской конторе Pinnacle.

„Хетафе“ стабильно уступал сопернику в последних очных встречах. К тому же, гости очень плохо проводят выездные матчи, где регулярно уступают.