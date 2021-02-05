Роналду на снегоходе, новый друг Кокорина и золотая комната Эменике. Лучшее из Сети

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».
В семье форварда «Динамо» Клинтона Н'Жи ожидается пополнение!
Помните бывшего футболиста Серии А Давиде Москарделли? Он практически не изменился.
Просто стандартное фото от экс-игрока «Спартака» Эммануэля Эменике. Просто обычная комната в его доме.
Полузащитник «Виссел Кобе» Серхи Сампер сходил на сумо.
Новобранец «Фиорентины» Александр Кокорин завёл первого друга в Италии!
Вот так Маркос Льоренте разыграл своего друга и одноклубника Альваро Каверо (выступает за молодежку «Атлетико»).
Жираф планировал нанести травму полузащитнику «Зенита» Вильмару Барриосу, но всё обошлось.
Смогли бы повторить?
Накануне «Палмейрас» обыграл «Сантос» в финале Кубка Либертадорес. После матча трофей первым забрал домой Фелипе Мело.
У форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса родилась дочь!
Во втором колумбийском дивизионе вратарь «Бока Хуниорс Кали» Нельсон Рамос забил гол со своей половины поля.
Gracias Dios por estos momentos vividos y que entrenamos cada día seguiremos adelante NR1 pic.twitter.com/Pn9U9v3saG— NELSON RAMOS (@NelRamosOficial) January 31, 2021
Жена Патриса Эвра может родить в любой момент, потому что француз просто неудержим. Стальные нервы у этой девушки!
Женский футбол бывает очень агрессивным!
Лидер «Ювентуса» Криштиану Роналду прокатился со своей невестой на снегоходе.
Девушка дня:
Подруга защитника «Динамо» Гильермо Варелы.
Гари Хупер из «Кералы Бластерс» забил вот такой гол в ворота «Мохун Баган» в матче индийской Суперлиги.
В матче чемпионата Румынии УТА — «Динамо» судья показал игрокам, как следует выполнять подкат.
Оказывается, что матчи третьего тайландского дивизиона снимают на камеру, рекомендуем смотреть без звука.
В молодежном чемпионате Алжира был забит красивый гол. Автор — Аймен Белби, он отличился в матче «Белуиздад» — «Сетиф».
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Лучшему игроку матча в составе «Карлайл Юнайтед» каждый раз вручается блюдо карри.
Легендарный теннисист Новак Джокович решил показать свои футбольные навыки, лучше бы он этого не делал.
Играйте в футбол!