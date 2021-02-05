Роналду на снегоходе, новый друг Кокорина и золотая комната Эменике. Лучшее из Сети

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Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».

В семье форварда «Динамо» ожидается пополнение!

Помните бывшего футболиста Серии А ? Он практически не изменился.

Просто стандартное фото от экс-игрока «Спартака» . Просто обычная комната в его доме.

Полузащитник «Виссел Кобе» сходил на сумо.

Новобранец «Фиорентины» завёл первого друга в Италии!

Вот так разыграл своего друга и одноклубника Альваро Каверо (выступает за молодежку «Атлетико»).

Жираф планировал нанести травму полузащитнику «Зенита» , но всё обошлось.

Смогли бы повторить?

Накануне «Палмейрас» обыграл «Сантос» в финале Кубка Либертадорес. После матча трофей первым забрал домой .

У форварда «Интера» родилась дочь!

Во втором колумбийском дивизионе вратарь «Бока Хуниорс Кали» Нельсон Рамос забил гол со своей половины поля.

Gracias Dios por estos momentos vividos y que entrenamos cada día seguiremos adelante NR1 pic.twitter.com/Pn9U9v3saG — NELSON RAMOS (@NelRamosOficial) January 31, 2021

Жена может родить в любой момент, потому что француз просто неудержим. Стальные нервы у этой девушки!

Женский футбол бывает очень агрессивным!

Лидер «Ювентуса» прокатился со своей невестой на снегоходе.

Девушка дня:

Подруга защитника «Динамо» Гильермо Варелы.

из «Кералы Бластерс» забил вот такой гол в ворота «Мохун Баган» в матче индийской Суперлиги.

В матче чемпионата Румынии УТА — «Динамо» судья показал игрокам, как следует выполнять подкат.

Оказывается, что матчи третьего тайландского дивизиона снимают на камеру, рекомендуем смотреть без звука.

В молодежном чемпионате Алжира был забит красивый гол. Автор — Аймен Белби, он отличился в матче «Белуиздад» — «Сетиф».

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Лучшему игроку матча в составе «Карлайл Юнайтед» каждый раз вручается блюдо карри.

Легендарный теннисист Новак Джокович решил показать свои футбольные навыки, лучше бы он этого не делал.

Играйте в футбол!